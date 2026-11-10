¿Eiza González llegará al altar? Su pareja Grigor Dimitrov sorprendió al hablar del tema haciendo inesperada confesión

Eiza González- (Instagram)

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Eiza González y Grigor Dimitrov protagonizaron un encuentro con la prensa en el que el amor, los proyectos profesionales y el orgullo por sus raíces mexicanas se mezclaron en una conversación que terminó con una inesperada revelación. La actriz y el tenista fueron cuestionados sobre su relación y, particularmente, sobre la posibilidad de llegar al matrimonio. Aunque ella prefirió evadir la pregunta con humor, su novio terminó admitiendo que ambos ya han hablado de dar ese paso.

Todo comenzó cuando los reporteros preguntaron a Eiza si tenía planes de llegar al altar. Entre risas, la intérprete decidió pasarle la responsabilidad a su pareja: “No sé, pregúntale a él”. La reacción provocó sonrisas, pero la conversación tomó otro rumbo cuando uno de los presentes le preguntó directamente a Dimitrov si contemplaba casarse. “No, no, no, pero, por supuesto, estamos discutiéndolo.

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La declaración despertó el interés sobre el futuro de la pareja, aunque ninguno confirmó un compromiso oficial ni anunció planes concretos para una boda. Lo que sí quedó claro es que el matrimonio es un tema que ambos han considerado.

Grigor Dimitrov y Eiza González

Eiza González- (Instagram)

La relación entre ambos ha llamado la atención desde que comenzaron a aparecer juntos públicamente. Una de sus apariciones más comentadas ocurrió durante el BFI London Film Festival, donde acudieron a la presentación de I Love Boosters, película protagonizada por la mexicana. En aquella ocasión, la pareja intercambió un beso frente a los fotógrafos, mostrando abiertamente el cariño que se tienen.

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Ahora, sus declaraciones en México permiten conocer un poco más sobre la etapa que atraviesan. Aunque la posibilidad de una boda quedó sobre la mesa, no existe una confirmación de compromiso ni detalles sobre cuándo podría suceder. Por el momento, sus palabras reflejan que han conversado sobre el matrimonio y que Dimitrov espera que ese proyecto pueda concretarse próximamente.

Eiza González lleva a su novio a conocer México y presume sus tradiciones

Cast member Eiza Gonzalez attends a premiere for the film 'Mike & Nick & Nick & Alice' in Santa Monica, California, U.S., March 24, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante el encuentro, la actriz también compartió algunos detalles de la visita que organizó para que su pareja conociera mejor el país. “Lo traje a conocer México”, comentó, antes de contar que lo llevó a la casa de Diego y a recorrer el centro de la Ciudad de México. Entre las experiencias que compartieron estuvo una limpia tradicional, anécdota que relató entre risas ante los reporteros.

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La gastronomía mexicana también conquistó al tenista búlgaro. Eiza contó que ya había probado el mole y que estaba encantado con los chilaquiles. Incluso bromeó sobre la cantidad de tacos que había comido durante su estancia, además de destacar la hospitalidad y la comida.

González explicó que el viaje tenía un significado especial porque quería visitar a su familia antes de regresar a sus compromisos laborales. “Vinimos a visitar a la familia antes del fin del año”, señaló. También aprovechó para reafirmar el cariño que siente por su tierra: “Aquí es mi familia, esta es mi gente y es mi país y yo siempre, por siempre voy a regresar”. Una declaración con la que dejó claro que, sin importar cuánto avance su carrera internacional, México seguirá siendo su hogar.

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TIME reconoce a Eiza González y la actriz habla de su futuro profesional

Eiza Gonzalez attends the TIME100 Next red carpet in New York City, US, October 29, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Más allá de su relación sentimental, Eiza también fue cuestionada sobre el reconocimiento que recibió al formar parte de TIME100 NEXT, la selección de la revista Time que destaca a figuras emergentes con influencia y capacidad para transformar sus respectivas industrias. La actriz expresó su agradecimiento por haber sido considerada y destacó el orgullo que representa llevar el nombre de México a escenarios internacionales.

“Estoy muy agradecida que la revista Time me haya reconocido. Y bueno, es un orgullo representar a México y a mi país en algo tan importante internacionalmente”, expresó.

La intérprete también ha puesto sobre la mesa la importancia de fortalecer la presencia latina en Hollywood y generar oportunidades para que más artistas puedan abrirse camino. Sobre un posible regreso a la música o a las telenovelas, fue cuestionada por los reporteros y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con etapas anteriores de su carrera. Por ahora, Eiza disfruta de su crecimiento profesional y de una relación en la que, según las propias palabras de Grigor Dimitrov, el matrimonio ya es una conversación compartida.

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