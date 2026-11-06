México

Poder económico y el político siempre deben estar separados: Sheinbaum sobre renuncia de presidente de Paraguay

El ahora exmandatario, Santiago Peña renunció a su cargo tras una grave crisis financiera y política desatada por el colapso e intervención de Ueno Bank

Claudia Sheinbaum y Santiago Peña
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y Santiago Peña. (especial)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer su postura acerca de la renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, tras una grave crisis financiera y política desatada por el colapso e intervención de Ueno Bank.

“Vamos a tener más información para poder dar una opinión, pero sí, parece que el hoy expresidente, pues tenía staba involucrado en este banco, ¿no? Que esa es la razón por la cual él toma la decisión de dimitir", declaró durante la mañanera del pueblo de este 6 de noviembre en Palacio Nacional.

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Asimismo, señaló que su Gobierno siempre ha mantenido la convicción de que debe existir una separación entre el poder económico y el político. “Cada uno su parte. Fueron treinta y seis años del vínculo total, pero bueno, para poder informar más vamos a recibir más información”.

Senado de Paraguay rechaza prórroga solicitada por Santiago Peña

El Senado de Paraguay convocó este viernes al presidente Santiago Peña a comparecer ante el pleno para responder a las acusaciones en su contra dentro del juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones, en medio de la crisis financiera y política relacionada con la intervención de Ueno Bank.

La Cámara Alta rechazó la solicitud del mandatario para aplazar su comparecencia durante 72 horas. La petición fue negada mediante una votación de tres sufragios a favor y 42 en contra, por lo que los legisladores le exigieron presentar sus argumentos en un plazo de 30 minutos. La sesión entró en receso mientras esperaban la llegada del jefe de Estado.

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El proceso contra Peña comenzó después de que la Cámara de Diputados impulsara una acusación que lo relaciona directamente con la intervención de Ueno Bank, institución que dejó bloqueados los ahorros de millones de paraguayos. Un día antes, el Senado se había constituido como tribunal para llevar a cabo el procedimiento político.

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