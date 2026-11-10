Salario mínimo en México 2027: cuándo se anuncia y cómo calcularlo con la jornada de 46 horas

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) inició formalmente las deliberaciones para fijar el ajuste salarial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México definirá en las próximas semanas el nuevo salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2027, en paralelo al arranque de la reducción de la jornada laboral a 46 horas semanales. Ambos cambios, negociados en mesas distintas, convergen en un mismo calendario y obligan a trabajadores y empresas a entender cómo se combinan.

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) inició formalmente las deliberaciones para fijar el ajuste salarial. El proceso tiene fechas precisas y un resultado que aún no está definido.

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Mañanera del Pueblo

Cuándo se conocerá el nuevo salario mínimo

La Conasami abrirá su sesión permanente entre el 23 y el 27 de noviembre, el 30 de noviembre se cerrará la recepción de propuestas técnicas de sindicatos, cámaras patronales y sociedad civil, y desde el 1 de diciembre el Consejo quedará facultado para votar la resolución final. El nuevo monto entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

El procedimiento sigue así una ruta legal con tres momentos clave:

23 al 27 de noviembre: apertura de la sesión permanente del Consejo de Representantes.

30 de noviembre: cierre del plazo para propuestas técnicas formales.

Desde el 1 de diciembre: votación y emisión de la resolución vigente desde el 1 de enero de 2027.

El salario mínimo general vigente en 2026 es de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte asciende a 440.87 pesos diarios.

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El emblema de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presenta figuras geométricas y el nombre del organismo sobre un fondo blanco con ornamentos. (Conasami)

Posturas encontradas entre empresarios y sindicatos

Las propuestas iniciales muestran distancia entre los sectores. Los organismos empresariales, entre ellos la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), plantean acotar el ajuste a un dígito, en un rango de 9% a 9.9%, o limitarlo a la inflación observada más un punto porcentual.

Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, hizo un llamado para cambiar el ritmo de los incrementos, que desde 2019 han sido de doble dígito. Según su planteamiento, mantener ese ritmo pone en riesgo la continuidad de empresas, sobre todo pequeñas y medianas.

La propuesta patronal se apoya en el concepto de inflación más dos puntos porcentuales. Datos del Banco de México (Banxico) ubicaron la inflación mensual promedio entre enero y septiembre en 3.77%, por lo que, bajo esa fórmula, el incremento salarial para 2027 rondaría el 5.77%.

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Del lado sindical, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) planteó un alza del 12%, argumentando la necesidad de avanzar hacia un salario digno. El presidente de la Conasami, Luis Munguía Corella, indicó que el destino del Monto Independiente de Recuperación (MIR) será el primer gran nudo de la negociación.

La CTM plantea un aumento del 12%

Entre las posturas sindicales, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) fijó una exigencia concreta para la negociación de 2027. Su dirigente estatal, Janitzio Soto Elguera, informó que las organizaciones afiliadas a la CTM solicitarán un incremento del 12% al salario mínimo.

Según explicó, la propuesta responde al encarecimiento de productos y servicios que enfrentan los hogares mexicanos. Soto Elguera reconoció, sin embargo, que esa cifra podría resultar elevada para el sector patronal, por lo que anticipó una negociación en la que cada parte expondrá sus argumentos.

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“Nosotros, como sector obrero, estamos en el 12 por ciento. Hay elementos para demostrar que es necesario un incremento de esta magnitud, pero finalmente tendrá que negociarse”, declaró el dirigente, según consignó La Jornada Estado de México.

Soto Elguera añadió que los representantes empresariales tendrán oportunidad de presentar sus condiciones financieras y productivas, con el fin de alcanzar un acuerdo que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores sin desatender la situación de las empresas. Sobre la posibilidad de paros técnicos ante la incertidumbre económica, indicó que la CTM no tiene reportes de este tipo de medidas entre las empresas que agrupa, aunque reconoció preocupación en sectores como el automotriz.

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Mientras se resuelve el porcentaje final, proyecciones privadas estiman que los salarios en general podrían subir 5.1% en 2027, por encima de una inflación prevista de 3.8%, y hasta 6.2% para el personal operativo sindicalizado.

Los dirigentes de la CTM y CAT compartieron los avances y mejoras para los trabajadores durante el gobierno actual. (Infobae México)

Qué cambia con la jornada laboral de 46 horas desde 2027

La reducción de la jornada laboral forma parte de una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2026, que modifica el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. El esquema entra en vigor de forma escalonada y no depende de una nueva aprobación del Congreso.

Durante todo 2026 se mantiene el límite vigente de 48 horas semanales como periodo de transición. A partir de ahí, el calendario oficial establece una disminución de dos horas por año:

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2026: 48 horas semanales (transición).

2027: 46 horas semanales.

2028: 44 horas semanales.

2029: 42 horas semanales.

2030: 40 horas semanales.

Cada etapa entra en vigor el 1 de enero del año correspondiente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) precisó que la transición busca dar tiempo a las empresas para reorganizar sus actividades sin afectar los ingresos de su personal.

La dependencia lo resumió así: “La reducción de 48 a 40 horas no implica trabajar más ni ganar menos. En ningún caso esta medida implicará ningún tipo de reducción de salarios, prestaciones u otros derechos laborales de las personas trabajadoras.”

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La reforma aplica a todos los centros de trabajo del sector formal, sin importar el tamaño del empleador, y beneficiará a más de 13 millones de trabajadores.

La dependencia lo resumió así: “La reducción de 48 a 40 horas no implica trabajar más ni ganar menos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se calcula el pago bajo la nueva jornada

El cambio de 48 a 46 horas no significa que todas las personas deban trabajar exactamente ese número. Quienes ya tienen horarios más cortos podrán conservarlos, y quienes están en el tope deberán ajustar su calendario sin perder ingresos.

Algunos ejemplos concretos de cómo opera el ajuste:

Una empresa que distribuye 48 horas entre seis días deberá recortar dos horas semanales de trabajo ordinario, sin tocar el salario.

Un trabajador que pasa de 48 a 46 horas conserva el mismo sueldo, además de prestaciones como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Dos horas semanales que antes eran de trabajo ordinario quedan disponibles para descanso, convivencia familiar o actividades personales, según la distribución acordada con cada empleador.

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Un contador especializado, tesorero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aclaró un punto que suele generar confusión: la reducción de jornada es una reducción de horas de trabajo, no una reducción de días de trabajo.

Esto quiere decir que la reforma no equivale de forma automática a una semana laboral de cuatro días. La ley conserva el derecho a un día de descanso por cada seis trabajados, por lo que las empresas pueden organizar los horarios en cinco o seis días, según su operación.

El nuevo esquema de horas extra

Uno de los cambios con mayor efecto en el cálculo de nómina es el momento en que empieza a contarse el tiempo extraordinario. Con el esquema anterior, las horas extra se contabilizaban desde la hora 49. Desde 2027, ese conteo arranca en la hora 41.

El esquema de pago queda así:

Hasta 12 horas extra semanales: se pagan al doble del salario ordinario.

Hasta 4 horas adicionales después de ese primer bloque: se pagan al triple.

Tope máximo: 56 horas semanales entre jornada ordinaria y tiempo extraordinario.

Jornada diaria máxima: 8 horas, salvo el tiempo extra autorizado.

El trabajo extraordinario debe mantener un carácter excepcional y voluntario: no puede usarse como práctica permanente para cubrir tareas de la jornada ordinaria ni como sustituto de nuevas contrataciones.

Para 2027, como etapa transitoria, el límite de horas extra pagadas al 100% adicional se fija en 9 horas semanales, mientras continúa el ajuste hacia el esquema definitivo de 40 horas en 2030.

El trabajo extraordinario debe mantener un carácter excepcional y voluntario: no puede usarse como práctica permanente para cubrir tareas de la jornada ordinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué no puede cambiar con la reforma

La ley establece una protección explícita para los ingresos de los trabajadores durante todo el proceso de reducción:

No puede haber recorte de salario por la disminución de horas.

No pueden eliminarse ni reducirse prestaciones ya reconocidas.

Se mantiene el pago de vacaciones, prima dominical y remuneración por días festivos.

El derecho a horas extra pagadas conforme a la ley sigue vigente bajo el nuevo esquema.

Si un empleador intenta reducir salarios, prestaciones o derechos como consecuencia del ajuste de horario, esa práctica es ilegal y puede denunciarse ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

El cruce entre jornada y salario mínimo para 2027

Para quienes perciben el salario mínimo y trabajan bajo el tope semanal, el cálculo práctico queda así: el monto diario fijado por la Conasami se mantiene igual

El nuevo salario mínimo que resulte de la negociación en la Conasami regirá bajo este mismo marco de 46 horas semanales desde el 1 de enero de 2027. Esto implica que el monto diario que se defina en diciembre deberá aplicarse sin que la reducción de dos horas semanales sirva como argumento para ajustar a la baja el pago por jornada.

Para quienes perciben el salario mínimo y trabajan bajo el tope semanal, el cálculo práctico queda así: el monto diario fijado por la Conasami se mantiene igual, mientras que las dos horas menos de trabajo ordinario por semana no representan ningún descuento sobre ese ingreso ni sobre las prestaciones asociadas.

Ejemplo de cálculo del salario mínimo con tres escenarios de aumento

Con base en el salario mínimo vigente en 2026, es posible proyectar de forma ilustrativa cómo quedaría el pago diario y mensual bajo tres hipótesis de incremento. Se trata de un ejercicio aritmético sobre el monto actual, no de una cifra aprobada por la Conasami.

Para el salario mínimo general, cuya base vigente es de 315.04 pesos diarios (9,582.47 pesos mensuales), los escenarios quedarían así:

Con 6%: 333.94 pesos diarios, equivalentes a 10,157.42 pesos mensuales.

Con 9%: 343.39 pesos diarios, equivalentes a 10,444.89 pesos mensuales.

Con 12%: 352.84 pesos diarios, equivalentes a 10,732.36 pesos mensuales.

Para el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte, con base vigente de 440.87 pesos diarios (13,409.80 pesos mensuales), las proyecciones serían:

Con 6%: 467.32 pesos diarios, equivalentes a 14,214.39 pesos mensuales.

Con 9%: 480.55 pesos diarios, equivalentes a 14,616.68 pesos mensuales.

Con 12%: 493.77 pesos diarios, equivalentes a 15,018.98 pesos mensuales.

Cuántas horas al día trabajará una persona en 2027

La jornada diaria dependerá de cómo cada empresa distribuya ese límite entre los días laborales FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Con el tope de 46 horas semanales que entra en vigor el 1 de enero de 2027, la jornada diaria dependerá de cómo cada empresa distribuya ese límite entre los días laborales, siempre respetando el descanso mínimo de un día por cada seis trabajados.

Dos ejemplos ilustrativos de distribución:

Semana de seis días: 46 horas repartidas de forma pareja equivalen a aproximadamente 7 horas con 40 minutos de trabajo diario.

Semana de lunes a sábado con jornada reducida el último día: 8 horas diarias de lunes a viernes (40 horas) más 6 horas el sábado, para completar las 46 horas semanales.

La distribución final depende de cada centro de trabajo, siempre que no se exceda el máximo semanal ni se reduzcan el salario o las prestaciones del trabajador.