Lilly Téllez pide que FGR investigue a Ariadna Montiel por presuntas irregularidades con empresa proveedora de Morena

Lilly Téllez pide que Ariadna Montiel comparezca y sea investigada

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La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a investigar a la dirigente nacional del partido Morena, Ariadna Montiel, luego de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunciara presuntas irregularidades en contratos con la empresa Grupo Maferefun y el partido guinda y anteriormente con la Secretaría de Bienestar, de la cual Montiel fue titular.

Téllez solicitó al Senado de la República que llamara a comparecer a la dirigente morenista para que explicara “las contrataciones de Grupo Maferefun y las presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos”. La panista presentó ante el Pleno del Senado de la República una proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución para exigir la investigación de Grupo Maferefun, empresa que habría recibido al menos 21 contratos de la Secretaría de Bienestar entre 2021 y 2026 por aproximadamente $307.5 millones de pesos, con presuntos sobreprecios de hasta 2.7 veces el valor de mercado en productos de la canasta básica, según expuso en el documento.

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“Exijo que Ariadna Montiel comparezca y responda por la corrupción en la Secretaría del Bienestar y también que responda por ese robadero de Morena comprando productos a precios inflados”, explicó la senadora durante su podcast “Voz Valiente con Lilly Téllez”.

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La petición de la senadora Lilly Téllez se fundamenta en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) —asociación civil dedicada a investigar la corrupción en México— publicada el 27 de octubre de 2026 bajo el título “Central de Abastos del Bienestar: de contratista de la Secretaría de Bienestar a nuevo proveedor millonario de MORENA”.

De acuerdo a la investigación de MCCI, Grupo Maferefun fue constituido el 22 de mayo de 2019 como una microempresa, denominación que conserva a pesar de superar las características que se requieren para ello. Dos años después obtuvo su primer contrato con la Secretaría de Bienestar: una adjudicación directa del 11 de junio de 2021 por 4.5 millones de pesos para suministrar alimentos a población migrante en la frontera sur.

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El 21 de octubre de ese mismo año recibió un segundo contrato, de aproximadamente 3 millones de pesos, para proveer herramientas a la misma población. La adjudicación directa es un mecanismo previsto en la ley que no exige una licitación pública, aunque debe contar con una justificación documental.

Entre enero de 2022 y abril de 2026, cuando Ariadna Montiel encabezó la Secretaría de Bienestar, Grupo Maferefun obtuvo otros 13 contratos por aproximadamente 190.5 millones de pesos, los servicios contratados incluyeron abarrotes y alimentos para programas sociales, además de mobiliario, sillas y carpas.

En abril de 2026, cuando Montiel dejó la dependencia para asumir la dirigencia nacional de Morena, dejando su puesto a Leticia Ramírez, la empresa recibió seis contratos adicionales por cerca de 109 millones de pesos, según los datos citados en la proposición presentada por Téllez.

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Entre esos servicios figura el suministro de alimentos para reuniones del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. De acuerdo con MCCI, la compañía sumó al menos 21 contratos con la Secretaría de Bienestar por alrededor de 307.5 millones de pesos.

Dentro de las irregularidades reportadas por MCCI, se encuentra que, durante una visita al domicilio comercial de la empresa, disponible en su página de internet —en la Nave J82, Pasillo IJ, Sección Frutas y Verduras de la Central de Abastos de la Ciudad de México—, se encontró un negocio llamado “Casa Rodríguez. Piñas, sandías y papayas”, un comercio que no dejó rastro de Grupo Maferefun.

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Lilly Téllez pide investigar contratos de empresa durante administración de Ariadna Montiel

MCCI documentó diferencias entre precios contratados y referencias comerciales

La investigación incluyó una tabla que compara precios atribuidos a Grupo Maferefun en contratos con la Secretaría del Bienestar con precios de productos idénticos en supermercados Chedraui, pero que varían considerablemente, aumentando el precio del proveedor hasta el doble. Por ejemplo, se registró la compra de un aceite de oliva en aerosol PAM de 141 gramos, contratado en 155.32 pesos, frente a una referencia de 76 pesos.

El desinfectante de verduras Microdyn de 15 mililitros aparece con un precio de 61.82 pesos, frente a 33 pesos en el establecimiento usado como referencia. La mayor diferencia de la tabla corresponde al té de manzanilla McCormick, cuyo precio contratado habría sido 2.7 veces superior al precio comercial citado. La comparación también incorpora miel de abeja Carlota, orégano McCormick, galletas Marías Gamesa, leche condensada Nestlé y pan integral Bimbo.

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Cuando Montiel asumió la dirigencia de Morena, en mayo de 2026, cinco días más tarde, Grupo Maferefun quedó registrado ante el INE como proveedor de servicios para partidos políticos.

Del 22 al 27 de junio de 2026, la empresa prestó servicios en el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Ariadna Montiel llama a la unidad en Morena rumbo a la elección 2027: siguen en diálogo con Tatiana Clouthier. (Foto: Morena)

El servicio tuvo un costo de 11,431,979.80 pesos e incluyó gestión del evento, salones, mobiliario, sonido, iluminación y conducción. La proposición cita una solicitud de pago de Morena fechada el 14 de agosto de 2026, tramitada con participación de integrantes de la Secretaría de Finanzas del partido.

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Ante ello, Téllez planteó que las autoridades determinen si existieron conflictos de interés, tráfico de influencias, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones o alguna otra conducta prevista en la legislación federal.

La iniciativa reconoce que el artículo 93 constitucional no permite al Senado obligar a comparecer a una persona que ya no ocupa un cargo público. Por ello, la petición a Montiel se formula como un exhorto voluntario.

El texto también invoca el artículo 66 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, incorporado el 14 de mayo de 2026, que permite a la ASF investigar presuntas faltas administrativas graves de oficio o mediante denuncia, aun si las operaciones no integran una auditoría ordinaria.

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