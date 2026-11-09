Nivel del mar y calor de los océanos están en máximos históricos, reportan científicos en la COP31: ¿Cómo afecta a México en 2026?

Un mapa de México rodeado por olas y corrientes marinas ejemplifica los efectos del calentamiento oceánico sobre las zonas costeras del territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El nivel medio del mar alcanzó en 2026 su punto más alto desde que comenzaron las mediciones satelitales en 1993, mientras que el calor acumulado en los océanos se encamina a marcar un récord por décimo año consecutivo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó ambos resultados este lunes en la apertura de la COP31, en Antalya, Turquía.

El informe también sitúa a 2026 entre los años más cálidos del registro. De enero a septiembre, la temperatura media de la superficie terrestre y oceánica estuvo alrededor de 1.47 °C por encima del promedio de 1850 a 1900. La cifra corresponde a un balance parcial y podría aumentar al cierre del año conforme se intensifique El Niño.

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Para México, los datos tienen dos implicaciones. En las costas bajas, el aumento del nivel del mar agrava la exposición a inundaciones cuando coinciden mareas altas y tormentas. En el resto del país, el seguimiento de El Niño ayuda a anticipar cambios en las lluvias y las temperaturas, con diferencias entre regiones.

El récord de calor oceánico para el Caribe mexicano

El calor oceánico que mide la OMM abarca los primeros 2,000 metros de profundidad. Los datos preliminares hasta julio de 2026 apuntan a que el contenido de calor siguió aumentando tras el máximo de 2025.

Ese calentamiento también contribuye a la subida del nivel del mar porque el agua ocupa más volumen al calentarse. A ese proceso se suma el aporte de agua procedente del deshielo de glaciares y capas de hielo continentales.

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Una ola marina con un termómetro integrado representa el incremento térmico oceánico y del nivel del mar frente a edificaciones y manglares de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Caribe mexicano, una de las preocupaciones es el blanqueamiento de los corales. Cuando la temperatura del agua se mantiene elevada, el estrés térmico puede provocar que los corales pierdan las algas que les dan color y les aportan energía.

Investigadoras de la UNAM analizaron temperaturas superficiales del Caribe entre 1982 y 2021 para estudiar la relación entre las olas de calor marinas y los episodios de blanqueamiento. El récord global aporta contexto sobre ese riesgo, mientras que el estado de los arrecifes en 2026 requiere observaciones locales.

¿Cómo afecta el aumento del nivel del mar a las costas de México?

Un mar más alto eleva el punto de partida desde el cual una tormenta empuja el agua hacia tierra. En zonas bajas, esa combinación puede facilitar que el agua alcance calles, viviendas o instalaciones portuarias; la exposición depende de las condiciones de cada sitio, entre ellas la elevación del terreno y la variación local de las mareas.

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El récord de la OMM corresponde a un promedio mundial, por lo que para conocer cuánto cambia el nivel del mar en una localidad mexicana se necesitan mediciones de esa costa.

La playa de El Paraíso, mientras el huracán Polo —clasificado por última vez como tormenta de categoría 4— avanza hacia el noroeste mar adentro, en Armería, estado de Colima, México, el 24 de septiembre de 2026. REUTERS/Dante Alfaro

En México, el Servicio Mareográfico Nacional, del Instituto de Geofísica de la UNAM, resguarda más de 50 años de mediciones en más de 30 localidades.

Un ejemplo de su trabajo en 2026 es el reporte sobre las variaciones del nivel del mar asociadas al paso del huracán Rachel, entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre. Esas observaciones permiten distinguir los cambios de corta duración asociados a una tormenta de la tendencia que se estudia durante décadas.

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Qué se espera de El Niño en México al cierre de 2026

El Niño es la fase cálida de un ciclo natural que combina el calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial con cambios en la circulación atmosférica. La OMM señala que se ha intensificado desde agosto y prevé que alcance su mayor fuerza hacia diciembre.

En México, el boletín de octubre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó una probabilidad superior al 83 % de que conserve una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Para noviembre de 2026, la perspectiva mensual del SMN apunta a condiciones más cálidas y lluviosas de lo habitual en gran parte de México. El panorama de precipitación es menos definido en zonas del centro y sur, así como en las penínsulas de Yucatán y Baja California.

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Los datos del Servicio Meteorológico Nacional señalan una probabilidad superior al 83% de que El Niño mantenga una intensidad fuerte en México hasta inicios de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia importa en las regiones con sequía: la posibilidad de que mejoren las condiciones depende de dónde caiga la lluvia y de cuánto se acumule.

El fenómeno también modifica las probabilidades durante la temporada de ciclones. Según Conagua, El Niño suele favorecer mayor actividad en el Pacífico y menor actividad en el Golfo de México y el mar Caribe.

Para las localidades costeras, el riesgo inmediato depende de la trayectoria de cada sistema y de las condiciones de lluvia, oleaje y marea que se pronostiquen para ese lugar.