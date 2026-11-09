Cómo saber si tienes dinero sin cobrar en el Infonavit y qué hacer para que te lo devuelvan

El trámite de devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda es gratuito y no requiere intermediarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Miles de trabajadores mexicanos tienen dinero sin cobrar en el Infonavit, producto de aportaciones patronales que nunca se usaron para un crédito hipotecario.

Ese ahorro se acumula en la Subcuenta de Vivienda y puede recuperarse mediante un trámite gratuito, sin necesidad de intermediarios.

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El Infonavit precisa que la devolución se entrega en un plazo de entre cinco y 10 días hábiles una vez autorizada la solicitud, siempre que no existan inconsistencias en los datos del derechohabiente.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el solicitante.

El dinero sin cobrar proviene de aportaciones patronales que nunca se usaron para un crédito hipotecario. (Gob. de México)

Cómo revisar si tienes saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda

El primer paso para saber si existe dinero sin cobrar es entrar a Mi Cuenta Infonavit, la plataforma digital del instituto.

Ahí se puede consultar el saldo acumulado por las aportaciones patronales durante la vida laboral del trabajador.

En la sección Mi Crédito, apartado Saldos y Movimientos, aparece el estatus del financiamiento. Si el crédito ya está liquidado, en el renglón de mensualidades atrasadas se mostrará la palabra “Liquidado”, y justo ahí puede revisarse si existe saldo a favor bajo el concepto de Pagos en Exceso.

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El portal oficial de Mi Cuenta Infonavit debe verse de la siguiente manera. (Captura de pantalla)

Quienes nunca tomaron un crédito hipotecario también pueden tener recursos disponibles.

Estos provienen de tres fondos distintos según la fecha de las aportaciones patronales: el Fondo de Ahorro 1972-1992, la Subcuenta de Vivienda 92 y la Subcuenta de Vivienda 97.

Qué fondos existen y dónde se tramita cada devolución

La ruta del trámite depende del tipo de recurso acumulado. Si el dinero corresponde a la Subcuenta de Vivienda 92 y 97, los recursos disponibles se envían a la Afore del trabajador, donde se suman al saldo que determinará su pensión, y ahí mismo debe solicitarse la devolución.

En cambio, si el saldo proviene del Fondo de Ahorro 1972-1992, de Aportaciones Extraordinarias o de la Subcuenta de Vivienda Solo Infonavit, el trámite se realiza directamente en el Infonavit, ya sea en línea o en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi).

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Los recursos de la Subcuenta de Vivienda 92 y 97 se envían a la Afore del trabajador para la devolución. (Foto: CONSAR)

El artículo 40 de la Ley del Infonavit permite recuperar también las Aportaciones Extraordinarias que haya realizado el trabajador por su cuenta, junto con los rendimientos generados hasta el momento de la devolución.

Qué requisitos pide el Infonavit para autorizar el pago

Para solicitar la devolución de Pagos en Exceso en línea, el trabajador necesita su e.firma vigente del SAT.

Quien no cuenta con ella puede agendar una cita en un Cesi y presentarse con identificación oficial vigente y un estado de cuenta bancario con los 18 dígitos de la CLABE interbancaria, con una antigüedad no mayor a dos meses.

Cualquier diferencia entre los registros de NSS, CURP y RFC puede impedir que la solicitud avance. (Foto: CONSAR)

Si el trabajador se encuentra laborando de forma activa, también debe entregar el Aviso de Suspensión de Descuentos.

Un requisito adicional es que los datos de NSS, CURP y RFC coincidan exactamente entre los distintos sistemas, ya que cualquier diferencia puede frenar la solicitud.

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Pensionados bajo la Ley 73 pueden recuperar ahorro acumulado antes de 1997

Las personas pensionadas bajo la Ley 73 del IMSS que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 pueden recuperar el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda, siempre que no lo hayan usado para un crédito hipotecario.

El beneficio incluye los tres componentes: Fondo de Ahorro 1972-1992, Subcuenta de Vivienda 1992 y Subcuenta de Vivienda 1997.

El trabajador no debe tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit para acceder al beneficio. (Foto: CONSAR)

Entre los requisitos para este grupo están contar con una resolución de pensión emitida por el IMSS por vejez, cesantía, invalidez o incapacidad, presentar identificación oficial vigente, tener una cuenta bancaria con CLABE a nombre del titular y estar registrado en una Afore.

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También se exige comprobar, mediante el estado de cuenta de la Afore, que existe saldo disponible.

Qué pasa con las cuentas inactivas y el Fondo de Pensiones para el Bienestar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Gobierno federal puede transferir de forma automática los ahorros no reclamados de las Afores hacia el Fondo de Pensiones para el Bienestar, sin necesidad de una orden judicial.

La medida aplica a personas de 70 años o más afiliadas al IMSS y de 75 años o más en el ISSSTE que no mantengan una relación laboral activa.

Esa transferencia no significa que el trabajador pierda la propiedad sobre el dinero.

Solicitar la devolución antes de cumplir 70 años evita que el saldo sea transferido al Fondo. (Foto: Gobierno de México)

Los ministros determinaron que el derecho a reclamar esos recursos es imprescriptible, por lo que puede ejercerse incluso después de que la Afore haya movido los fondos al fideicomiso estatal.

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Quien quiera evitar que su saldo sea transferido a ese fondo puede solicitar su devolución directamente en el Infonavit antes de cumplir 70 años, siempre que reúna los requisitos vigentes.

El decreto que da origen al Fondo instruye al IMSS, al ISSSTE y al Infonavit a operar una Ventanilla Única para atender estos trámites.

En el caso del ISSSTE, la transferencia aplica a partir de los 75 años de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden tramitar la devolución los beneficiarios de un derechohabiente fallecido

Si el titular de la cuenta falleció, los beneficiarios también pueden solicitar la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda.

Para iniciar el trámite necesitan el Número de Seguridad Social del titular, y basta con que se registre uno solo de los beneficiarios, siempre que sea mayor de edad o se trate del tutor legal designado.

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Quien sea reconocido como beneficiario legal —cónyuge, descendiente, ascendiente o concubina— ante el IMSS puede avanzar con el trámite directamente.

Los beneficiarios legales reconocidos por el IMSS son cónyuge, descendiente, ascendiente o concubina. REUTERS/Terrazas

En caso de no contar con ese reconocimiento, es indispensable presentar una resolución de designación de beneficiarios emitida por los tribunales federales en materia laboral.

El Infonavit advierte que todos sus trámites son gratuitos y que nadie puede ofrecerse a llenar la solicitud a cambio de un pago, ni programar citas, cambiarlas o depositar dinero a nombre del instituto.

Para dudas, el instituto habilita el teléfono 800 685 8819 desde cualquier parte del país.