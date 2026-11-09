Morena encabeza preferencias electorales en Acapulco rumbo a 2027

Una encuesta realizada en noviembre de 2026 midió las preferencias partidistas y los posibles perfiles para contender por la presidencia municipal de Acapulco en las elecciones de 2027

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Morena encabeza las preferencias electorales rumbo a la renovación de la presidencia municipal de Acapulco, Guerrero, en 2027, con 43.8 por ciento de la intención de voto, de acuerdo con una medición de opinión pública realizada en noviembre de 2026.

Si hoy fueran las elecciones municipales, Movimiento Ciudadano (MC) ocuparía el segundo lugar con 11.5 por ciento, seguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 7.8 por ciento. Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) alcanzaría 5.6 por ciento, el Partido Acción Nacional (PAN) obtendría 4.5 por ciento y el Partido del Trabajo (PT) registraría 3.1 por ciento.

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Entre las personas consultadas, 11.2 por ciento respondió que no votaría por ninguno de los partidos mencionados, 9.1 por ciento señaló que todavía no decide su voto y 3.4 por ciento manifestó que elegiría otra fuerza política.

Los resultados forman parte de un estudio sobre preferencias electorales y posibles escenarios de candidatura para la alcaldía del puerto, en el que también se preguntó a la ciudadanía por los perfiles que podrían representar a los principales partidos políticos.

Ricardo Salinas Méndez registra 36.6% en las preferencias internas de Morena

En la contienda interna de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), Ricardo Salinas Méndez obtuvo 36.6 por ciento de las preferencias para convertirse en candidato a la presidencia municipal de Acapulco.

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La medición incluyó a otros cinco perfiles: Yoloczin Domínguez Serna, con 15.1 por ciento, Citlali Calixto Jiménez, con 12.3 por ciento; Leticia Lozano Zavala, con 11.2 por ciento; Javier Taja Ramírez, con 9.5 por ciento, y Joaquín Badillo Escamilla, con 8.6 por ciento.

Acapulco, Guerrero, será escenario de la elección para renovar la presidencia municipal en 2027. Una encuesta de opinión pública midió las preferencias partidistas y los perfiles considerados para contender por la alcaldía

El ejercicio también evaluó distintos atributos de los aspirantes, entre ellos opinión positiva, honestidad, cercanía con la ciudadanía, conocimiento del municipio, cumplimiento de compromisos, percepción como buenos candidatos y disposición de voto.

Para integrar estos indicadores, la metodología estableció una escala de hasta 10 puntos, con diferentes ponderaciones para cada rubro. La preferencia como candidato de Morena, PT y PVEM representó tres puntos; la disposición de voto, dos; la opinión positiva, dos; los atributos personales y de desempeño, dos, y la percepción como buen candidato, un punto.

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Quiénes aparecen en las preferencias de MC, PRI y PAN

La encuesta elaborada por Dato Duro Inteligencia, publicada el 5 de noviembre de 2026, realizada por también identificó los perfiles que obtuvieron mayor porcentaje en las preguntas sobre posibles candidaturas de otros partidos políticos.

En Movimiento Ciudadano, Ricardo Astudillo Calvo registró 23.5 por ciento de las preferencias, seguido de Armando Añorve Ríos, con 14.9 por ciento. Además, 18.2 por ciento mencionó a otra persona, 13 por ciento respondió que no preferiría a ninguno de los aspirantes y 30.4 por ciento todavía no había tomado una decisión.

En el PRI, María del Pilar Vadillo Ruiz obtuvo 20.5 por ciento, mientras que Julieta Fernández Márquez alcanzó 18.4 por ciento, Rodolfo Escobar Ávila registró 15.1 por ciento y Jaime Luis Colón consiguió 12.3 por ciento. En este partido, 19.2 por ciento de los participantes aún no sabía a quién preferiría como candidato.

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Por parte del PAN, Rocío Morales Morales consiguió 25.4 por ciento de las preferencias para encabezar la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco. La encuesta también incluyó a Armanda García García y Luis Ángel Reyes Acevedo entre las opciones presentadas.

Morena-PT-PVEM registra 44.2% en escenario de candidaturas

La medición presentó un escenario de competencia electoral entre posibles candidaturas de los principales partidos políticos.

En este ejercicio, la opción de Morena-PT-PVEM, encabezada por Ricardo Salinas Méndez, obtuvo 44.2 por ciento de la intención de voto. Movimiento Ciudadano, con Ricardo Astudillo Calvo, registró 15.2 por ciento; el PRI, con María del Pilar Vadillo Ruiz, alcanzó 7 por ciento, y el PAN, representado por Rocío Morales Morales, obtuvo 5.5 por ciento.

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En este escenario, 6.2 por ciento de las personas consultadas manifestó que votaría por otra candidatura, 4.5 por ciento respondió que no elegiría ninguna de las opciones presentadas y 17.4 por ciento todavía no había definido su voto.

¿Cómo se realizó la encuesta sobre las elecciones de Acapulco?

Los resultados corresponden al estudio municipal Acapulco rumbo a 2027. Preferencias electorales municipales y escenarios de candidatura, elaborado por la empresa Dato Duro Inteligencia, S.A. de C.V., con recursos propios y publicado el 5 de noviembre de 2026.

El levantamiento se realizó del 1 al 4 de noviembre y contempló 800 cuestionarios válidos aplicados a personas mayores de 18 años, con credencial para votar vigente y residentes en Acapulco, Guerrero.

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La recolección de información se llevó a cabo mediante una encuesta digital autoadministrada, distribuida a través de anuncios segmentados geográficamente en Facebook, Instagram y TikTok, así como enlaces web que dirigían a formularios para dispositivos móviles.

De acuerdo con la ficha técnica, el diseño muestral fue no probabilístico por cuotas de sexo y edad, con estratificación geográfica y ponderación basada en la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) y variables demográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La encuestadora reportó un nivel de confianza de 95% y un margen de error teórico de ±3.5 puntos porcentuales para el total de la muestra. También informó una tasa de rechazo de 38.6 por ciento y una no respuesta ponderada de 14.3 por ciento en la pregunta principal.

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Al tratarse de una muestra no probabilística, el margen de error teórico no tiene la misma interpretación estadística que el de una encuesta basada en selección aleatoria de participantes.

Los resultados representan las preferencias expresadas por las personas participantes durante los primeros días de noviembre de 2026 y no constituyen una definición oficial de candidaturas para la elección municipal de 2027.