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Trabajadores del Poder Judicial acuerdan con Hugo Aguilar dejar sin efecto la evaluación que les iban a aplicar

Los inconformes se reunieron con el ministro presidenta y pactaron lo más conveniente para todos

Trabajadores del Poder Judicial llegaron a un acuerdo con el ministro presidente Hugo Aguilar sobre cuestionable evaluación. Crédito: Sindicato de Trabajadores del PJF
Trabajadores del Poder Judicial llegaron a un acuerdo con el ministro presidente Hugo Aguilar sobre cuestionable evaluación. Crédito: Sindicato de Trabajadores del PJF
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La noche de este sábado, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que tras un encuentro con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar llegaron a un acuerdo sobre la cuestionable evaluación que los inconformó.

En ese sentido, los sindicalizados de uno de los tres poderes de la Unión revelaron que acordaron con los ministros de la Corte dejar sin efectos el acuerdo de evaluación del desempeño de los trabajadores.

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Trabajadores del Poder Judicial acuerdan dejar sin efecto evaluación de desempeño

En el encuentro estuvo presente el ministro presidente del Máximo Tribunal del país, así como representantes del gremio, quienes atendieron la preocupación e incertidumbre de los trabajadores.

“Después de intensas gestiones y diálogo con las autoridades del Órgano de Administración Judicial, se ha alcanzado el compromiso de dejar sin efectos el acuerdo que generó preocupación e incertidumbre entre nuestra base trabajadora”, informó el sindicato.

Legisladores de oposición cuestionan la evaluación a los trabajadores de Poder Judicial. Crédito: Fundación para el Debido Proceso
Legisladores de oposición cuestionan la evaluación a los trabajadores de Poder Judicial. Crédito: Fundación para el Debido Proceso

Trabajadores van a paro en diversos estados del país

Trabajadores del Poder Judicial Federal en más de una decena de estados iniciaron ayer un paro indefinido. La protesta incluyó la toma de varias sedes y bloqueos en vialidades.

El personal rechazó la evaluación de desempeño de la carrera judicial. Sostuvieron que el mecanismo eliminaba la certeza laboral y acusaron que su aplicación es subjetiva.

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“Excelentes noticias para los trabajadores”

Este sábado, los trabajadores mantuvieron guardias en las entradas de juzgados de distrito y tribunales colegiados en distintos puntos del país, sin realizar otras actividades.

El sindicato calificó como “excelentes noticias” los resultados del encuentro y sostuvo que la unidad, el trabajo y la defensa de sus derechos comienzan a dar resultados.

“Seguimos trabajando por la certeza jurídica y la estabilidad laboral de nuestras compañeras y compañeros”, reveló.

Cuestionan evaluación en el Poder Judicial

Legisladoras de oposición cuestionan los lineamientos para evaluar a trabajadores del Poder Judicial y sostuvieron que el acuerdo vulnera derechos laborales. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, y la diputada del PAN, Paulina Rubio, pidieron revisar el mecanismo para evitar nuevas protestas y fijar parámetros claros.

Las legisladoras señalaron que los criterios aprobados por el Órgano de Administración Judicial dejan en segundo plano la experiencia de secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales. Consideraron que esos puestos sostienen buena parte del trabajo técnico en juzgados y tribunales.

Riesgo de criterios discrecionales

Barrales y Rubio advirtieron que la permanencia laboral quedaría sujeta a valoraciones de superiores y compañeros. A su juicio, ese modelo abre la puerta a decisiones subjetivas y afecta la estabilidad de trabajadores con trayectoria dentro de la carrera judicial.

La senadora emecista sostuvo que evaluar al personal no es negativo si existen reglas precisas y aplicables en todos los niveles. Advirtió que, sin criterios objetivos, el proceso podría servir para reacomodar plazas y permitir que jueces o magistrados integren equipos afines.

Rubio afirmó que Morena debilitó la carrera judicial al modificar los mecanismos de acceso a cargos de mayor nivel. La diputada panista cuestionó que ahora se exijan evaluaciones a mandos inferiores, mientras los integrantes de la SCJN no enfrenten un esquema similar.

Poder Judicial de la Federación - México
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan paro de labores en protesta por la reforma de AMLO (Captura de Pantalla | @RedVialRC)

Protestas y alcance de la medida

La legisladora del PAN calificó los exámenes de permanencia como una nueva ofensiva contra los derechos de los trabajadores. También mencionó conflictos laborales en Pemex, CFE, IMSS e INE, los cuales, desde su perspectiva, reflejan presiones contra el personal del Estado.

Barrales aseguró que el acuerdo sería contrario a la ley y podría afectar derechos humanos. Señaló que aspectos como la opinión del entorno laboral no deben determinar la continuidad de una persona en su empleo.

La senadora indicó que más de 30 mil trabajadores serían evaluados. También acusó que el acuerdo se habría aprobado con premura, pues, según dice, incluso legisladores de Morena desconocían su contenido.

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