México

Dopamina, serotonina y endocannabinoides: las sustancias que el ejercicio libera en el cerebro y que reducen el estrés oxidativo según la UNAM

La actividad física disminuye el cortisol y activa la molécula Nrf2, que estimula enzimas antioxidantes

Hombre corriendo en un parque urbano con una transparencia gráfica que expone su esqueleto y un cerebro iluminado en la cabeza.
La irisina y la catepsina B estimulan la producción de BDNF y la formación de nuevas neuronas en el hipocampo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ejercicio activa a los músculos, libera irisina y catepsina B, y favorece la producción de BDNF, una molécula asociada con el crecimiento neuronal, la memoria y el aprendizaje. La actividad física también regula sustancias vinculadas con el estado de ánimo, la inflamación y el estrés oxidativo, procesos relacionados con el deterioro cognitivo, la depresión, el Alzheimer y el párkinson.

De acuerdo con el artículo Ejercicio: entrena tu cuerpo y fortalece tu mente, publicado en la revista PaCiencia Pa’Todos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, el movimiento no se limita a fortalecer el cuerpo: cada contracción muscular libera señales químicas que viajan por la sangre y llegan al cerebro.

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El cerebroadulto conserva la capacidad de producir nuevas células nerviosas en el hipocampo, una estructura cerebral vinculada con la memoria y el aprendizaje. El ejercicio estimula ese proceso, conocido como neurogénesis, y también favorece la formación de vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes al tejido cerebral.

Los músculos liberan moléculas que llegan al cerebro

Mujer con conjunto deportivo azul que hace zancadas con mancuernas sobre una esterilla en el salón de una casa.
La práctica de ejercicio eleva los niveles de dopamina, serotonina y endorfinas que modulan el estado de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músculo esquelético funciona como un órgano endocrino además de permitir el movimiento. Durante la contracción muscular produce mioquinas, proteínas que envían mensajes a otros órganos y tejidos para regular distintas funciones del organismo.

Se han identificado aproximadamente 600 mioquinas liberadas durante la contracción muscular. Entre las más estudiadas por su relación con el cerebro están la irisina y la catepsina B.

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Estas sustancias pueden atravesar la barrera hematoencefálica, un tejido que protege al cerebro al seleccionar las moléculas que pueden ingresar. Una vez dentro, contribuyen a la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido como BDNF.

Ilustración del perfil de un hombre levantando una pesa, con el cerebro iluminado y conexiones nerviosas hacia el brazo.
La actividad física reduce la presencia de cortisol y refuerza la capacidad del cuerpo para enfrentar situaciones de estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BDNF favorece el crecimiento de las neuronas, fortalece sus conexiones, llamadas sinapsis, y participa en la generación de nuevas células nerviosas. También mejora las conexiones ya existentes, lo que permite una comunicación más rápida y eficiente entre las neuronas.

La neurogénesis ocurre en el hipocampo durante toda la vida. Cuando la irisina llega al cerebro, activa mecanismos asociados con el BDNF, la creación y maduración de neuronas, así como el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos.

Personas físicamente activas suelen presentar una memoria más sólida, mayor agilidad mental y facilidad para aprender conocimientos nuevos. La plasticidad sináptica permite que el cerebro modifique sus conexiones según las experiencias, por lo que influye en la capacidad para recordar, aprender y resolver problemas.

Dopamina, serotonina y endorfinas participan en el bienestar

Una persona camina por la acera de un parque arbolado mientras se observa una ilustración luminosa de un cerebro dentro de su cabeza.
El músculo esquelético funciona como un órgano endocrino que libera mioquinas para regular funciones en todo el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ejercicio, el cerebro libera neurotransmisores que intervienen en la motivación, el placer, el sueño, el dolor y el estado de ánimo. Esta combinación explica la sensación de euforia y claridad mental que algunas personas experimentan después de correr, conocida como euforia del corredor.

La dopamina se relaciona con la motivación y la recompensa. La serotonina ayuda a regular el sueño, el estado de ánimo y la sensación de bienestar, mientras que las endorfinas actúan como analgésicos producidos por el cerebro, al reducir el dolor y generar placer.

Además, los endocannabinoides, moléculas similares a compuestos presentes en el cannabis, también se liberan durante la actividad física y pueden inducir calma y euforia. La práctica regular de ejercicio eleva los niveles de dopamina y serotonina, además de mejorar la comunicación entre las células cerebrales.

La actividad física disminuye el cortisol, una hormona asociada con el estrés. Ese ajuste puede fortalecer la capacidad de enfrentar experiencias adversas, estrés o trauma, además de contribuir al bienestar emocional.

El cerebro usa 20 % del oxígeno corporal

Cinco personas corren en un sendero arbolado; un hombre al frente lleva un cerebro iluminado superpuesto sobre su cabeza.
El cerebro consume 20% del oxígeno del organismo y produce radicales libres que propician el estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el cerebro representa alrededor de 2 % del peso corporal, consume aproximadamente 20 % del oxígeno que utiliza el organismo. Ese consumo produce radicales libres, moléculas inestables que pueden reaccionar con proteínas, grasas y ADN de las células.

Cuando los radicales libres superan la capacidad del cuerpo para neutralizarlos, ocurre el estrés oxidativo. En el cerebro, este desequilibrio puede dañar membranas neuronales y proteínas necesarias para la comunicación entre las células nerviosas.

El organismo cuenta con enzimas antioxidantes que neutralizan tipos específicos de radicales libres y los convierten en sustancias inofensivas, como agua. El ejercicio genera un estrés oxidativo moderado que activa la molécula Nrf2. Esta señal estimula la producción de enzimas antioxidantes y fortalece la defensa del cerebro y del resto del cuerpo frente al esfuerzo físico y metabólico.

La inflamación también forma parte de los mecanismos que relacionan el ejercicio con la salud cerebral. Ante una amenaza, el organismo libera sustancias químicas que atraen células del sistema inmune para eliminar la causa y favorecer la regeneración de los tejidos.

Esta inflamación de bajo grado se relaciona con deterioro cognitivo, depresión y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y párkinson. Durante la actividad física, el músculo libera IL6, cuando sale durante el ejercicio, impulsa respuestas antiinflamatorias y favorece la acción de moléculas que ayudan a regular la inflamación en todo el cuerpo.

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