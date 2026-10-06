Jueces y magistrados señalan impacto de la Reforma Judicial en la confianza empresarial y la inversión

La JUFED advirtió que la Reforma Judicial ya influye en las decisiones de inversión de las empresas.

Guardar

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que la implementación de la Reforma Judicial está teniendo efectos sobre las decisiones de inversión y la percepción de certeza jurídica en México, a partir de datos de organismos empresariales, instituciones financieras y agencias calificadoras.

La organización sostuvo que los cambios en el sistema de justicia no tienen efectos únicamente en el ámbito jurisdiccional, sino que también pueden incidir en las condiciones para la inversión privada, el cumplimiento de contratos y la protección de la propiedad.

PUBLICIDAD

JUFED alerta por impacto de la Reforma Judicial en la inversión

En un comunicado, la JUFED señaló que existe evidencia de una mayor cautela entre las empresas respecto de sus proyectos de inversión. Como referencia, citó el primer Monitor Judicial de Data Coparmex, elaborado con la participación de 3,721 empresas afiliadas a 71 Centros Empresariales.

De acuerdo con esos datos, 67.8% de las empresas reportó un impacto negativo de la Reforma Judicial en sus decisiones de inversión o expansión, mientras que 28.8% afirmó haber reducido o pospuesto proyectos de inversión en México.

Comunicado Oficial.

La medición también mostró una percepción desfavorable sobre distintos elementos relacionados con la certeza jurídica. 55.9% de las empresas consideró que disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de contratos y el acceso al juicio de amparo, frente a 3.3% que identificó alguna mejora.

PUBLICIDAD

La JUFED vinculó estos resultados con su preocupación por la independencia judicial y los contrapesos institucionales, al considerar que estos elementos también forman parte de las condiciones que influyen en las decisiones económicas.

Empresas modifican estrategias para enfrentar riesgos legales

Otro de los datos citados por la organización corresponde a los cambios que las empresas están realizando en sus mecanismos de protección jurídica.

El análisis de Data Coparmex señala que 46.3% de las empresas ya modificó su estrategia de protección legal, mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio. A su vez, 34.5% evalúa realizar cambios en su operación.

Empresas ajustan su protección legal ante la incertidumbre.

En conjunto, esto representa 80.8% de las empresas que ya modificó o analiza modificar su estrategia jurídica de prevención.

Entre los principales datos mencionados se encuentran:

67.8% de las empresas reporta impactos negativos en sus decisiones de inversión o expansión.

28.8% redujo o pospuso proyectos de inversión.

55.9% percibe menor certeza en la protección de la propiedad, el cumplimiento de contratos y el acceso al amparo.

46.3% modificó sus estrategias de protección jurídica.

34.5% evalúa realizar cambios en su operación.

80.8% modificó o analiza modificar sus mecanismos de prevención legal.

CCE y CEESP advierten posibles efectos sobre el crecimiento

La JUFED también hizo referencia a las posiciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismos que han señalado posibles efectos de la elección por voto popular de las personas juzgadoras sobre las garantías operativas y la inversión privada.

PUBLICIDAD

CCE y CEESP señalan riesgos para el crecimiento económico. Crédito: Secretaría de Economía

De acuerdo con lo citado por la asociación de magistrados y jueces, ambos organismos han estimado que los cambios podrían tener un impacto negativo de hasta un punto porcentual en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

La JUFED planteó que estas advertencias forman parte de una serie de señales provenientes del sector empresarial y financiero sobre las condiciones institucionales que enfrentan las compañías que operan en México.

Agencias calificadoras señalan riesgos para el clima de negocios

La asociación también mencionó a instituciones financieras y agencias calificadoras internacionales.

Entre ellas, señaló a Morgan Stanley, institución que, de acuerdo con el comunicado, redujo su recomendación para invertir en el mercado de valores mexicano debido a factores relacionados con riesgos operativos e institucionales.

PUBLICIDAD

Morgan Stanley reduce su recomendación sobre México. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Asimismo, JUFED citó a Fitch Ratings, Moody’s y S&P Global Ratings, a las que atribuyó señalamientos sobre los efectos que la pérdida de independencia en la impartición de justicia podría tener en el perfil crediticio soberano y en la previsibilidad del entorno de negocios.

La organización agregó que cerca de 80% de las empresas ha tenido que reestructurar sus estrategias de protección legal, ante lo que calificó como cambios en los criterios bajo los cuales las personas juzgadoras electas resuelven demandas o establecen requisitos para acceder a la justicia.

JUFED pide preservar la independencia judicial

Ante este escenario, la JUFED sostuvo que el funcionamiento del sistema judicial tiene una relación directa con las condiciones necesarias para el desarrollo económico y la llegada de capitales.

PUBLICIDAD

Suprema Corte sesiona sobre la posibilidad de que obras de Frida Kahlo estén en el extranjero. Crédito: X/@SCJN

La organización afirmó que la atracción de inversión requiere un Poder Judicial independiente, profesional y libre de presiones políticas.

Su posicionamiento se suma así a las advertencias expresadas por organismos empresariales sobre la necesidad de contar con condiciones de certeza para las empresas.

La asociación planteó que la discusión sobre la Reforma Judicial también debe considerar sus efectos fuera del ámbito de los tribunales, particularmente en aspectos como la inversión, la protección de derechos, el cumplimiento de contratos y los costos asociados con la prevención y defensa jurídica de las empresas.