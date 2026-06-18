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SAT 2026: cuándo puede embargar cuentas bancarias y bienes de los contribuyentes

Conoce los casos en que puede actuar la autoridad es fundamental para evitar sanciones y mantener una situación fiscal regular

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Durante 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará fortaleciendo sus mecanismos de fiscalización con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de personas físicas y morales. Entre las facultades más relevantes de la autoridad fiscal se encuentra la posibilidad de embargar cuentas bancarias y bienes de los contribuyentes, aunque esta medida no se aplica de manera automática ni indiscriminada.

Contrario a lo que suelen afirmar algunas publicaciones difundidas en redes sociales, el SAT no puede congelar cuentas o incautar bienes únicamente porque una persona haya retrasado un trámite administrativo. Para que esto ocurra, debe existir un procedimiento legal previo y una causa debidamente fundamentada.

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¿En qué casos puede el SAT embargar cuentas bancarias?

La principal razón por la que el SAT puede ordenar la inmovilización de cuentas bancarias es la existencia de créditos fiscales firmes. Esto ocurre cuando la autoridad determina oficialmente que un contribuyente tiene impuestos, multas, actualizaciones o recargos pendientes de pago y estos no son cubiertos dentro de los plazos establecidos.

Cuando la deuda fiscal ya no puede ser impugnada o el contribuyente no ejerce los medios de defensa correspondientes, el SAT puede iniciar acciones para recuperar los recursos adeudados.

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En estos casos, la autoridad puede solicitar a las instituciones financieras la retención de fondos hasta por el monto necesario para cubrir la obligación pendiente.

Una mano enguantada sostiene una lupa sobre un extracto bancario impreso con movimientos resaltados en amarillo y rojo. A un lado, una laptop muestra el logo del SAT.
El SAT puede ordenar la inmovilización de cuentas bancarias y el embargo de bienes únicamente cuando existen adeudos fiscales firmes o incumplimientos comprobados, siempre mediante los procedimientos legales establecidos

Los movimientos bancarios que pueden generar revisiones

Además de los adeudos fiscales, el SAT cuenta con herramientas para detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros registrados en las cuentas bancarias.

Entre las operaciones que pueden llamar la atención de la autoridad destacan:

  • Depósitos en efectivo sin documentación que acredite su origen.
  • Transferencias frecuentes provenientes de diversas personas.
  • Movimientos financieros que no corresponden con la actividad económica declarada.
  • Incrementos repentinos y significativos en los ingresos de una cuenta.
  • Recursos que no fueron reportados en declaraciones fiscales.

La detección de alguno de estos movimientos no implica automáticamente una sanción. Sin embargo, sí puede derivar en requerimientos de información o auditorías para verificar la procedencia de los recursos y su correcta declaración ante el fisco.

El Procedimiento Administrativo de Ejecución

Cuando existe una deuda fiscal exigible y el contribuyente no regulariza su situación, el SAT puede recurrir al Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).

Este mecanismo legal permite a la autoridad realizar acciones encaminadas al cobro de créditos fiscales, incluyendo la inmovilización de cuentas bancarias y, en casos necesarios, el embargo de bienes muebles o inmuebles.

Antes de llegar a esta etapa, el SAT debe notificar formalmente al contribuyente y otorgarle la oportunidad de cumplir con sus obligaciones o presentar las aclaraciones que considere pertinentes.

Ilustración plana de una persona de espaldas sentada frente a una laptop. Alrededor flotan relojes, papeles, billetes y el logo difuso del SAT, que es visible al fondo.
El SAT puede ordenar la inmovilización de cuentas bancarias y el embargo de bienes únicamente cuando existen adeudos fiscales firmes o incumplimientos comprobados, siempre mediante los procedimientos legales establecidos

Derechos de los contribuyentes ante una fiscalización

La legislación fiscal mexicana establece diversas garantías para los contribuyentes. Cualquier embargo debe estar debidamente fundado y motivado, además de ser notificado conforme a los procedimientos legales.

Asimismo, las personas sujetas a una revisión pueden presentar documentación para aclarar inconsistencias, interponer recursos de revocación o promover juicios ante las autoridades competentes si consideran que existe una actuación indebida.

También es posible ofrecer garantías alternativas, como fianzas o bienes inmuebles, para evitar la inmovilización de recursos financieros.

Cómo evitar problemas con el SAT en 2026

Especialistas en materia fiscal recomiendan mantener una administración ordenada de las finanzas personales y empresariales para reducir riesgos ante posibles revisiones.

Entre las principales medidas preventivas destacan presentar las declaraciones en tiempo y forma, mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), atender los mensajes enviados a través del Buzón Tributario y conservar comprobantes de operaciones como préstamos, donaciones, herencias, ventas o cualquier ingreso extraordinario.

Además, es importante evitar prestar cuentas bancarias a terceros, ya que los movimientos registrados serán atribuidos al titular de la cuenta y podrían generar cuestionamientos por parte de la autoridad fiscal.

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