Sheinbaum se reúne con Xóchitl, la niña de Chiapas que inventó un calentador de agua: se compromete a cumplir su mayor sueño

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Xóchitl Guadalupe Cruz López, la inventora originaria de Chiapas que diseñó un calentador solar de agua con materiales reciclados. A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficiale en TikTok, la mandataria compartió parte de su reunión.

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