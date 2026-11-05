México

Sheinbaum se reúne con Xóchitl, la niña de Chiapas que inventó un calentador de agua: se compromete a cumplir su mayor sueño

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió a la niña a seguir en el mundo de la ciencia

La mandataria respondió al video difundido por Alexis Omman, quien solicitó un reconocimiento para la joven por diseñar un calentador solar de agua elaborado con materiales reciclables para hogares de San Cristóbal de las Casas
La mandataria respondió al video difundido por Alexis Omman, quien solicitó un reconocimiento para la joven por diseñar un calentador solar de agua elaborado con materiales reciclables para hogares de San Cristóbal de las Casas
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Xóchitl Guadalupe Cruz López, la inventora originaria de Chiapas que diseñó un calentador solar de agua con materiales reciclados. A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficiale en TikTok, la mandataria compartió parte de su reunión.

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