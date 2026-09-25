¿Compraste tu casa con INFONAVIT o FOVISSSTE y nunca te dieron escrituras? Esto debes hacer en el Edomex

Puedes terminar tu proceso de escrituración en el Edomex que haya quedado pendiente (Gob Edomex)

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Miles de familias pueden enfrentar durante años un problema jurídico que parece difícil de resolver: adquirieron una vivienda mediante un crédito del INFONAVIT o FOVISSSTE, pero nunca lograron concluir la escrituración porque el titular de la Notaría que llevaba su trámite fue revocado, renunció al cargo o falleció.

Ante esta situación, el gobierno del Estado de México cuenta con un programa de regularización que busca dar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias y destrabar procedimientos que, en algunos casos, llevan entre 15 y 50 años sin resolución.

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¿Qué hacer si el trámite quedó pendiente?

En la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales te ayudan para la regularización y escrituración en el Edomex

El primer paso es acudir a la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales, adscrita a la Consejería Jurídica del Estado de México.

En esta instancia se analiza cada caso para determinar qué ocurrió con el trámite y establecer la vía que permita continuar con la escrituración. Posteriormente, el expediente puede ser canalizado a la Notaría correspondiente para dar seguimiento al procedimiento.

María Teresa Hernández Mejía, titular de la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales, explicó que el programa surgió a partir de la atención de personas que durante años no pudieron obtener los documentos que acreditaran legalmente la propiedad de sus viviendas.

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La funcionaria señaló que existen casos en los que los trámites quedaron inconclusos debido precisamente a la revocación, renuncia o fallecimiento del titular de la Notaría, por lo que las familias quedaron sin una ruta clara para completar la escrituración.

¿Y si es necesario iniciar un juicio?

Título de propiedad en el Edomex se puede realizar trámite en sedes regionales (IMEVIS)

Cuando el caso no puede resolverse únicamente mediante el procedimiento notarial y requiere acudir ante el Poder Judicial del Estado de México, las familias pueden solicitar el apoyo del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.

Este organismo ofrece asesoría y representación jurídica gratuita para dar continuidad a los procedimientos necesarios y buscar la obtención del título de propiedad.

De esta manera, las personas no tienen que asumir por su cuenta los costos de contratar representación legal para continuar el proceso cuando el expediente requiere una vía judicial.

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¿Qué gastos pueden evitar las familias?

El esquema de regularización contempla beneficios para reducir los costos asociados con la escrituración.

Entre ellos se encuentra la exención del 100 por ciento en el pago de derechos por inscripción, certificaciones y emisión de testimonios ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

Además, las y los notarios asignados participan sin costo para las familias beneficiarias del programa.

Los municipios también pueden otorgar beneficios fiscales en las contribuciones relacionadas con estos procesos, particularmente en aspectos vinculados con el impuesto sobre traslado de dominio.

¿Desde cuándo existe este esquema?

Se busca la regularización de viviendas de interés social, social progresiva, popular y media en la entidad (Gob. de México)

La regularización se encuentra respaldada por el Decreto Número 240, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, publicado el 17 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026.

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El decreto contempla la regularización de viviendas de interés social, social progresiva, popular y media.

El gobierno del Estado de México coordina este proceso con las notarías y los ayuntamientos para atender los expedientes pendientes y permitir que las familias puedan avanzar hasta obtener el título de propiedad.

Una vez concluido el procedimiento y obtenido el título, las escrituras se inscriben ante el IFREM para formalizar jurídicamente la propiedad.

Por ello, si una familia compró una vivienda mediante INFONAVIT o FOVISSSTE y su escrituración quedó detenida porque el notario fue revocado, renunció o falleció, puede acudir a la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales para que su caso sea revisado y se determine la ruta para regularizar su patrimonio.

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