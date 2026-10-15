Sin especificar los tiempos, Segob informa la localización de más de 16 mil personas desaparecidas

El Gobierno de México sumó 13 mil 750 atenciones y reuniones de trabajo con familiares de personas desaparecidas. EFE/ Mario Guzmán

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La Secretaría de Gobernación (Segob) informó este 14 de octubre que la Estrategia Nacional de Búsqueda ha permitido localizar a más de 16 mil personas desaparecidas en los últimos meses y anunció un grupo de nueve especialistas que revisará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para reforzar las tareas de localización.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, señaló que el equipo realizará un análisis técnico y científico de los registros, validará las metodologías empleadas y propondrá herramientas para mejorar la calidad de la información disponible en cada caso.

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Gobierno de México también sumó 13 mil 750 atenciones y reuniones con familiares y colectivos de personas desaparecidas, como parte de la novena acción de la estrategia, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.

El grupo de especialistas revisará metodologías y registros

Especialistas de la UNAM y universidades de Estados Unidos revisan las metodologías empleadas en los registros de búsqueda. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Rodríguez presentó las medidas desde el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, acompañada por Medina y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo.

“Su trabajo también permitirá identificar posibles mejoras legales y administrativas para que el Registro Nacional cumpla con el propósito establecido en la ley: ser una herramienta efectiva para la búsqueda y localización”, afirmó la secretaria.

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La revisión busca conocer qué hay detrás de cada registro, obtener información suficiente para localizar a las personas y asegurar una ruta de atención y búsqueda para cada expediente.

Medina informó que entre los integrantes se encuentran Mayank Kejriwal, de la Universidad del Sur de California; Zubin Jelveh, de la Universidad de Maryland, y Ted Enamorado, de la Universidad de Washington en San Luis.

También participarán Astrid Adriana Pozos y Ernesto Isunza Vera, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Veracruz; Esteban Salmón, de la UNAM; Guillermo Guevara, del ITAM; y Rodrigo Canales, de la Universidad de Boston. La autorización para incorporar a una especialista en análisis de datos de una institución de Massachusetts permanecía pendiente.

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“Actualmente estamos concluyendo los instrumentos de colaboración y confidencialidad necesarios para que puedan desarrollar su trabajo con las garantías correspondientes de protección de la información de las víctimas y sus familias”, dijo el subsecretario.

Los cruces de registros suman 6 mil 939 localizaciones

La Comisión Nacional de Búsqueda encontró con vida a 1 mil 214 personas durante labores realizadas en territorio. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Una de las líneas de acción establece que todo reporte de desaparición debe contar con una carpeta de investigación antes de incorporarse al Registro Nacional, conforme a la reforma de 2025. Con ello, la búsqueda y las diligencias ministeriales pueden realizarse al mismo tiempo para esclarecer las circunstancias, identificar posibles delitos, obtener datos de localización y detener a los responsables.

Cruces de registros administrativos mediante la Plataforma Única de Identidad permitieron definir rutas verificadas con autoridades y registrar 6 mil 939 localizaciones. La coordinación con las entidades federativas concretó 4 mil 788 casos que fueron formalizados en el Registro Nacional.

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La CNB informó que encontró con vida a 1 mil 214 personas mediante labores en territorio. La Alerta ANBI localizó a otras 3 mil 473 personas con trabajo coordinado desde el Centro de Mando Nacional, donde intervienen Segob, la CNB, la Guardia Nacional y la SSPC.

Los cruces de información en la Plataforma Única de Identidad permitieron confirmar 6 mil 939 localizaciones. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Estas cifras dan un total de 16 mil 414 personas localizadas en “los últimos meses” de acuerdo con el comunicado

El Gobierno federal trabaja con las 32 entidades para instalar puestos de mando estatales y activar respuestas desde los primeros minutos posteriores al aviso de una desaparición.

La estrategia contempla completar los datos de todos los registros del RNPDNO, informar avances sobre personas con actividad posterior a su desaparición y efectuar búsquedas en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas.

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También incluye un Plan de Identificación Humana junto con la FGR para abatir el rezago forense; la baja de páginas y sitios usados por grupos delictivos para contactar a jóvenes, en coordinación con la SSPC y la Guardia Nacional; el fortalecimiento de la CNB con personal y equipo especializado, y reuniones con familias y colectivos de todo el país para presentar las medidas.

Un análisis de Red Lupa identifica 38 municipios con mayor proporción de mujeres desaparecidas

El estudio revisó los 100 territorios con más registros acumulados y contrastó la presencia femenina en cada uno con la media nacional de 22%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Red Lupa identificó que 38 municipios del país superan el promedio nacional de 22% de mujeres desaparecidas, dentro de un análisis de los 100 territorios con más casos acumulados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte al 24 de agosto de 2026.

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Álvaro Obregón, Tlalpan (en la CDMX), Solidaridad (Quintana Roo) y seis municipios del Estado de México figuran entre los lugares donde los casos femeninos representan al menos 40% del total.

El estudio fue elaborado por el proyecto de análisis de desapariciones del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Red Lupa busca identificar por qué ciertos municipios concentran una mayor proporción de desapariciones de mujeres y qué violencias coexisten en esos territorios.

México cuenta con 2 mil 478 municipios, de acuerdo con el informe. La revisión de los 100 municipios con más casos acumulados permite observar concentraciones territoriales que pueden quedar diluidas en los promedios nacionales o estatales.

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La investigación se basa en los datos acumulados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. A partir de esa fuente oficial, la organización comparó el porcentaje de mujeres desaparecidas en cada municipio con la media nacional.