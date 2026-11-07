México

Entre protestas, bloqueos viales y un funcionario en el suelo: así avanza el paro judicial en 17 estados

Las movilizaciones comenzaron en San Lázaro y se extendieron a entidades como Nuevo León, Durango, Sonora, Morelos y Yucatán, en rechazo a las nuevas evaluaciones laborales

Al menos 17 estados fueron convocados a participar en las movilizaciones.
Guardar

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional de labores para rechazar el nuevo sistema de evaluación de desempeño, al considerar que sus criterios podrían poner en riesgo la estabilidad laboral y la permanencia en sus puestos.

Las movilizaciones comenzaron durante la madrugada con el cierre, mediante cadenas, de la sede judicial de San Lázaro, en la Ciudad de México, los inconformes advirtieron que mantendrían bloqueadas las instalaciones por tiempo indefinido y convocaron a protestas en al menos 17 entidades del país.

PUBLICIDAD

La jornada estuvo marcada por cierres de oficinas, bloqueos viales y momentos de tensión entre trabajadores y autoridades judiciales.

Uno de los incidentes ocurrió en Durango, donde el titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, terminó en el suelo durante un encuentro con manifestantes.

Protesta en Durango termina con titular del OAJ en el suelo

Uno de los episodios más llamativos de la jornada ocurrió en Durango, donde una protesta de trabajadores del Poder Judicial Federal derivó en un incidente con Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, el funcionario se acercó a los manifestantes, pero terminó en el suelo durante el encuentro con los inconformes.

PUBLICIDAD

Titular del Órgano de Administración Judicial termina en el suelo durante protesta de trabajadores en Durango.

Los empleados demandaban respuestas sobre las evaluaciones de desempeño previstas para mediados de diciembre y las posibles consecuencias que podrían tener para su permanencia en la institución.

El incidente se registró en medio de las movilizaciones nacionales contra los nuevos criterios de evaluación, que los trabajadores consideran que no reconocen suficientemente su experiencia y trayectoria profesional.

Bloqueos del Poder Judicial provocan afectaciones en Monterrey

En Nuevo León, trabajadores del PJF bloquearon durante aproximadamente cuatro horas la avenida Constitución, en Monterrey, una de las principales vialidades de la ciudad.

La movilización comenzó alrededor de las 9:00 horas con el cierre de oficinas judiciales, posteriormente, los inconformes se trasladaron a la avenida, donde ocuparon los carriles ordinarios y exprés, lo que provocó complicaciones para los automovilistas que circulaban por el centro de la ciudad.

Trabajadores del Poder Judicial mantienen protestas en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño.
Trabajadores del Poder Judicial mantienen protestas en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño.

Alrededor de las 12:30 horas, los trabajadores se retiraron de la vialidad y avanzaron hacia la parte posterior de las instalaciones judiciales para sostener una reunión.

Esther Nieto, trabajadora del Poder Judicial, explicó que uno de los principales desacuerdos está relacionado con la distribución de los porcentajes de evaluación, pues cuestionó el peso que tendrán las calificaciones otorgadas por los titulares y otros compañeros.

La empleada aclaró que el personal no está en contra de ser evaluado, ya que constantemente participa en exámenes y actividades de capacitación, sino de los criterios establecidos para determinar su desempeño.

Sonora, Morelos y Yucatán también se suman al paro judicial

Las movilizaciones también alcanzaron otras entidades, en Sonora, trabajadores realizaron una protesta para expresar su rechazo al nuevo mecanismo de evaluación, al considerar que genera incertidumbre y preocupación sobre su futuro laboral.

En Morelos, más de mil empleados adscritos al Décimo Octavo Circuito suspendieron actividades desde el jueves para manifestarse contra los criterios establecidos para revisar su desempeño.

El paro nacional provocó bloqueos viales, cierre de oficinas y movilizaciones en distintas entidades.
El paro nacional provocó bloqueos viales, cierre de oficinas y movilizaciones en distintas entidades.

Mientras tanto, en Yucatán, la protesta se realizó frente a la sede del Poder Judicial de la Federación, en el edificio de Petronila, en Mérida. Los trabajadores tuvieron oportunidad de exponer sus inconformidades ante un magistrado del OAJ.

Entre las principales demandas de los empleados que participan en las movilizaciones se encuentran:

  • Respeto a la antigüedad y trayectoria profesional.Garantías de estabilidad y permanencia laboral.
  • Capacitación judicial continua.
  • Reconocimiento a la experiencia y preparación del personal.
  • Oportunidades de crecimiento dentro de la carrera judicial.

¿Por qué los trabajadores rechazan las evaluaciones judiciales?

La inconformidad se relaciona con el acuerdo del OAJ que establece los mecanismos para evaluar al personal, como parte de los cambios derivados de la reforma judicial.

Los trabajadores consideran que los criterios no reconocen suficientemente su experiencia y preparación, además de que podrían condicionar la conservación de sus plazas a los resultados obtenidos.

Trabajadores judiciales de Sonora también protestaron contra los nuevos criterios de evaluación.

En Mérida, Enrique Alfonso Castillo López, secretario de un tribunal, señaló que los resultados podrían tener consecuencias sobre la continuidad laboral. También cuestionó que quienes ya aprobaron evaluaciones anteriores tengan que presentar nuevas pruebas.

Por su parte, en Morelos, Gloria Teresa Hernández García explicó que la protesta no busca evitar las evaluaciones, sino cuestionar las condiciones en las que se pretende aplicarlas.

OAJ descarta despidos por los exámenes de diciembre

Ante las movilizaciones, el Órgano de Administración Judicial rechazó que las evaluaciones programadas para diciembre de 2026 puedan provocar despidos o la pérdida de plazas.

El organismo informó que esta primera aplicación tendrá un carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que no habrá aprobación ni reprobación y los resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.

Reforma Judicial México
Titular del Órgano de Administración Judicial termina en el suelo durante protesta de trabajadores en Durango. (CJF)

De acuerdo con el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación, los exámenes se realizarán los días 1, 4, 8 y 15 de diciembre para secretarios, actuarios y oficiales.

El OAJ explicó que el objetivo es identificar las necesidades de capacitación de los trabajadores y que la primera evaluación ordinaria con efectos legales se realizará después de concluir los cursos correspondientes.

El organismo también manifestó su respeto a la libertad sindical y al derecho de los empleados a expresar sus inconformidades, además de reiterar su disposición al diálogo.

Mientras tanto, las protestas continúan en distintas entidades del país, en una jornada nacional en la que los trabajadores exigen garantías sobre sus condiciones laborales ante la implementación del nuevo sistema de evaluación.

Temas Relacionados

Poder JudicialParo NacionalManifestacionesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos aprueba posible venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

El Departamento de Estado notificó al Congreso una operación que, además de las aeronaves, incluiría motores, sistemas de navegación y armamento, tras una solicitud que presentó el Gobierno mexicano

Estados Unidos aprueba posible venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

Gerardo Díaz, Los Sebastianes y talleres gratis en el Festival Nacional de Muñecas Artesanales 2026

El Gobierno Municipal de Amealco, el Fonart y la Secretaría de Cultura federal organizan la edición 14 del concurso y festival artesanal con Colombia como país invitado

Gerardo Díaz, Los Sebastianes y talleres gratis en el Festival Nacional de Muñecas Artesanales 2026

¿Qué pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP? lo que se sabe tras los rumores de su salida del reality

Los participantes se alarmaron por la ausencia de la actriz mexicana, pero un comunicado publicado en sus redes sociales desmintió que haya abandonado el programa de televisión

¿Qué pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP? lo que se sabe tras los rumores de su salida del reality

Otro obstáculo para Pablo Lyle aún sí deja la prisión en diciembre: qué pasará con sus hijos y su situación migratoria

La comunicación familiar se ha mantenido a través de videollamadas, fotografías y visitas permitidas, pero su regreso a casa permanece pendiente

Otro obstáculo para Pablo Lyle aún sí deja la prisión en diciembre: qué pasará con sus hijos y su situación migratoria

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 6 de noviembre: mujeres trans cierran vialidades aledañas a la Secretaría de Gobernación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 6 de noviembre: mujeres trans cierran vialidades aledañas a la Secretaría de Gobernación
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

Estados Unidos aprueba posible venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

Detienen a “El Cadeza”, jefe regional del CJNG en Oaxaca: huyó a Puebla tras las capturas de “El Tanque” y “El Semáforo”

SSC detiene a dos extranjeros tras ataque a balazos en la colonia Del Valle: aseguran una pistola con silenciador

Ronald Johnson celebra detención de “El Chino”: acciones en seguridad golpean red criminal con operaciones en CDMX, Tijuana y Cancún

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP? lo que se sabe tras los rumores de su salida del reality

¿Qué pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP? lo que se sabe tras los rumores de su salida del reality

Otro obstáculo para Pablo Lyle aún sí deja la prisión en diciembre: qué pasará con sus hijos y su situación migratoria

La polémica foto que María Alicia Delgado dejó preparada para su funeral

Amparo salva a Vadhir Derbez de la orden de aprehensión pero la investigación de la Fiscalía CDMX sigue abierta

Migrar y volver a empezar: cómo Ceniza en la boca retrata el desarraigo de una familia mexicana en España

DEPORTES

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

Canelo Álvarez dedica emotiva felicitación a Eddy Reynoso por su cumpleaños: “El mejor entrenador del mundo”

WWE Crown Jewel 2026: dónde ver EN VIVO desde México, a qué hora empieza y cuál es la cartelera completa

Claudio Suárez lanza advertencia sobre Gilberto Mora y pide no darle toda la responsabilidad de la Selección Mexicana

León vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver a la Fiera en la búsqueda de su pase directo a la Liguilla