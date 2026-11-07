Entre protestas, bloqueos viales y un funcionario en el suelo: así avanza el paro judicial en 17 estados

Al menos 17 estados fueron convocados a participar en las movilizaciones.

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional de labores para rechazar el nuevo sistema de evaluación de desempeño, al considerar que sus criterios podrían poner en riesgo la estabilidad laboral y la permanencia en sus puestos.

Las movilizaciones comenzaron durante la madrugada con el cierre, mediante cadenas, de la sede judicial de San Lázaro, en la Ciudad de México, los inconformes advirtieron que mantendrían bloqueadas las instalaciones por tiempo indefinido y convocaron a protestas en al menos 17 entidades del país.

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La jornada estuvo marcada por cierres de oficinas, bloqueos viales y momentos de tensión entre trabajadores y autoridades judiciales.

Uno de los incidentes ocurrió en Durango, donde el titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, terminó en el suelo durante un encuentro con manifestantes.

Protesta en Durango termina con titular del OAJ en el suelo

Uno de los episodios más llamativos de la jornada ocurrió en Durango, donde una protesta de trabajadores del Poder Judicial Federal derivó en un incidente con Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, el funcionario se acercó a los manifestantes, pero terminó en el suelo durante el encuentro con los inconformes.

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Titular del Órgano de Administración Judicial termina en el suelo durante protesta de trabajadores en Durango.

Los empleados demandaban respuestas sobre las evaluaciones de desempeño previstas para mediados de diciembre y las posibles consecuencias que podrían tener para su permanencia en la institución.

El incidente se registró en medio de las movilizaciones nacionales contra los nuevos criterios de evaluación, que los trabajadores consideran que no reconocen suficientemente su experiencia y trayectoria profesional.

Bloqueos del Poder Judicial provocan afectaciones en Monterrey

En Nuevo León, trabajadores del PJF bloquearon durante aproximadamente cuatro horas la avenida Constitución, en Monterrey, una de las principales vialidades de la ciudad.

La movilización comenzó alrededor de las 9:00 horas con el cierre de oficinas judiciales, posteriormente, los inconformes se trasladaron a la avenida, donde ocuparon los carriles ordinarios y exprés, lo que provocó complicaciones para los automovilistas que circulaban por el centro de la ciudad.

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Trabajadores del Poder Judicial mantienen protestas en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño.

Alrededor de las 12:30 horas, los trabajadores se retiraron de la vialidad y avanzaron hacia la parte posterior de las instalaciones judiciales para sostener una reunión.

Esther Nieto, trabajadora del Poder Judicial, explicó que uno de los principales desacuerdos está relacionado con la distribución de los porcentajes de evaluación, pues cuestionó el peso que tendrán las calificaciones otorgadas por los titulares y otros compañeros.

La empleada aclaró que el personal no está en contra de ser evaluado, ya que constantemente participa en exámenes y actividades de capacitación, sino de los criterios establecidos para determinar su desempeño.

Sonora, Morelos y Yucatán también se suman al paro judicial

Las movilizaciones también alcanzaron otras entidades, en Sonora, trabajadores realizaron una protesta para expresar su rechazo al nuevo mecanismo de evaluación, al considerar que genera incertidumbre y preocupación sobre su futuro laboral.

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En Morelos, más de mil empleados adscritos al Décimo Octavo Circuito suspendieron actividades desde el jueves para manifestarse contra los criterios establecidos para revisar su desempeño.

El paro nacional provocó bloqueos viales, cierre de oficinas y movilizaciones en distintas entidades.

Mientras tanto, en Yucatán, la protesta se realizó frente a la sede del Poder Judicial de la Federación, en el edificio de Petronila, en Mérida. Los trabajadores tuvieron oportunidad de exponer sus inconformidades ante un magistrado del OAJ.

Entre las principales demandas de los empleados que participan en las movilizaciones se encuentran:

Respeto a la antigüedad y trayectoria profesional.Garantías de estabilidad y permanencia laboral.

Capacitación judicial continua.

Reconocimiento a la experiencia y preparación del personal.

Oportunidades de crecimiento dentro de la carrera judicial.

¿Por qué los trabajadores rechazan las evaluaciones judiciales?

La inconformidad se relaciona con el acuerdo del OAJ que establece los mecanismos para evaluar al personal, como parte de los cambios derivados de la reforma judicial.

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Los trabajadores consideran que los criterios no reconocen suficientemente su experiencia y preparación, además de que podrían condicionar la conservación de sus plazas a los resultados obtenidos.

Trabajadores judiciales de Sonora también protestaron contra los nuevos criterios de evaluación.

En Mérida, Enrique Alfonso Castillo López, secretario de un tribunal, señaló que los resultados podrían tener consecuencias sobre la continuidad laboral. También cuestionó que quienes ya aprobaron evaluaciones anteriores tengan que presentar nuevas pruebas.

Por su parte, en Morelos, Gloria Teresa Hernández García explicó que la protesta no busca evitar las evaluaciones, sino cuestionar las condiciones en las que se pretende aplicarlas.

OAJ descarta despidos por los exámenes de diciembre

Ante las movilizaciones, el Órgano de Administración Judicial rechazó que las evaluaciones programadas para diciembre de 2026 puedan provocar despidos o la pérdida de plazas.

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El organismo informó que esta primera aplicación tendrá un carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que no habrá aprobación ni reprobación y los resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.

Titular del Órgano de Administración Judicial termina en el suelo durante protesta de trabajadores en Durango. (CJF)

De acuerdo con el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación, los exámenes se realizarán los días 1, 4, 8 y 15 de diciembre para secretarios, actuarios y oficiales.

El OAJ explicó que el objetivo es identificar las necesidades de capacitación de los trabajadores y que la primera evaluación ordinaria con efectos legales se realizará después de concluir los cursos correspondientes.

El organismo también manifestó su respeto a la libertad sindical y al derecho de los empleados a expresar sus inconformidades, además de reiterar su disposición al diálogo.

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Mientras tanto, las protestas continúan en distintas entidades del país, en una jornada nacional en la que los trabajadores exigen garantías sobre sus condiciones laborales ante la implementación del nuevo sistema de evaluación.