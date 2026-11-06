México

Examen de evaluación en Poder Judicial no implicará despidos, aclara Órgano de Administración Judicial ante paro nacional

El OAJ reiteró su disposición al diálogo frente al paro convocado en sedes judiciales del país

Poder Judicial de la Federación - México
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan paro de labores en protesta por la reforma de AMLO (Captura de Pantalla | @RedVialRC)
Guardar

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aclaró que los exámenes de evaluación a trabajadores del Poder Judicial de la Federación, previstos para diciembre de 2026, no implican despidos ni la pérdida de plazas entre el personal de carrera judicial, ante la convocatoria a un paro nacional en diversas sedes del país.

El OAJ afirmó que la aplicación de estas evaluaciones responde a una atribución constitucional prevista en el artículo 100 de la Carta Magna y a las disposiciones establecidas en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.

PUBLICIDAD

A esto sumó que, por el lado de los trabajaodres, la evaluación también forma parte de sus obligaciones legales y constitucionales.

Explicó que su objetivo es revisar las necesidades de capacitación del personal y fortalecer las condiciones de la carrera judicial, aunque no habrá aprobación ni reprobación para las personas evaluadas.

Insisitió en que los resultados tampoco tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia en plazas o su separación y precisó que tampoco serán utilizados como mecanismo para justificar el despido de ningún trabajador.

Comentó que la primera evaluación ordinaria con los efectos contemplados en la legislación aplicable se realizará después de que concluyan las acciones de capacitación correspondientes. El OAJ no plantea que la prueba diagnóstica prevista para diciembre tenga esos efectos legales.

PUBLICIDAD

Ante la convocatoria de paro en varias sedes judiciales, el Órgano de Administración Judicial reconoce y respeta la libertad sindical y el derecho de las personas trabajadoras a manifestar sus inconformidades.

El OAJ reiteró su disposición al diálogo frente al paro convocado en sedes judiciales del país; sin embargo, planteó que ese intercambio debe permitir el cumplimiento del mandato constitucional relacionado con la evaluación del desempeño.

¿Por qué los trabajadores convocaron a paro nacional?

El paro nacional del Poder Judicial de la Federación inicia este viernes 6 de noviembre en al menos 22 sedes ubicadas en más de 16 estados, en rechazo al esquema de evaluación de desempeño publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación.

La movilización no comienza de forma simultánea: en Morelos, más de mil trabajadores cierran las sedes de Cuernavaca y Xochitepec desde el jueves, mientras que en Ciudad de México empleados de los edificios de San Lázaro y Prisma se suman desde la medianoche.

La protesta alcanza a cerca de 32,000 secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que laboran en más de 900 tribunales y juzgados federales. Entre los estados con paro confirmado se encuentran Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la Ciudad de México, el cierre incluye los inmuebles de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.

Los trabajadores cuestionan que el modelo no mida el desempeño con criterios objetivos. El examen de conocimientos representa 40% de la calificación, mientras que el 60% restante depende de la valoración de la persona titular del juzgado, la evaluación de compañeros, reportes institucionales y parámetros de productividad y comportamiento.

Los inconformes advierten que este esquema puede dar margen a presiones o represalias laborales, sobre todo porque algunos de los juzgadores encargados de evaluar llegaron recientemente a sus cargos mediante elección popular.

El Sindicato de Trabajadores del PJF llamó a sus integrantes a no inscribirse en el proceso. La Unión Nacional de Trabajadores del PJF sostiene que otorgar esa facultad a los juzgadores podría convertirlos en instrumentos de presión, represalia o persecución laboral.

El calendario prevé la publicación del temario los días 17 y 18 de noviembre. Los exámenes para secretarios serán el 4 de diciembre, para actuarios el 8, y para oficiales los días 14 y 15.

Los resultados se revisarán entre enero y marzo de 2027. Los inconformes también cuestionan que tendrán apenas dos semanas para prepararse sin dejar sus cargas laborales habituales.

Temas Relacionados

Poder Judicial de la FederaciónÓrgano de Administración Judicialparo nacionalcarrera judicialmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Gobierno de Oaxaca destina mil 532 millones de pesos a 199 obras hídricas

La administración estatal distribuye los recursos entre abastecimiento, redes sanitarias y saneamiento, con intervenciones realizadas desde 2023 hasta octubre de 2026 bajo la prioridad fijada por el gobernador Salomón Jara Cruz

El Gobierno de Oaxaca destina mil 532 millones de pesos a 199 obras hídricas

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

Running Music reunirá el próximo 13 de noviembre a corredores desde los 8 años en una carrera nocturna gratuita en la Utopía Tlallipan, donde INDEPORTE combinará un recorrido recreativo con música de DJ y una ambientación de colores neón.

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

Don Omar anuncia transmisión de su concierto ‘Reggaeton Latino’ en Los Ángeles: día, hora y dónde ver en vivo desde México

El icónico cantante de género urbano deleitará a sus fanáticos alrededor del mundo con un evento que quiere romper fronteras

Don Omar anuncia transmisión de su concierto ‘Reggaeton Latino’ en Los Ángeles: día, hora y dónde ver en vivo desde México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de noviembre? Retrasos en la Línea 2 por objeto en vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de noviembre? Retrasos en la Línea 2 por objeto en vías

SOMOS demandará a Sheinbaum por difamación por ligarlo a irregularidades en INE: “Dijimos hechos”, responde la presidenta

Juan Carlos Padilla, exfuncionario y militante de SOMOS, fue mencionado por el gobierno como la persona que llevó a Alfredo Hernández Casillas a formar parte de las funciones públicas; él lo reconoció, pero se deslindó de cualquier vínculo posterior

SOMOS demandará a Sheinbaum por difamación por ligarlo a irregularidades en INE: “Dijimos hechos”, responde la presidenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares y elementos de Harfuch hallan narcolaboratorio de metanfetamina distribuido en once puntos de Puebla

Militares y elementos de Harfuch hallan narcolaboratorio de metanfetamina distribuido en once puntos de Puebla

“El Panda”, presunto jefe del CJNG en Veracruz, permanecerá en prisión por desaparición y homicidio

Bala que mató a la niña de siete años en Matamoros fue disparada desde helicóptero estatal, admitió la Fiscalía: surge video del ataque

Marina identifica rutas de contrabando internacional de cigarros pirata, algunas del CJNG: incautan 481 millones de unidades

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

ENTRETENIMIENTO

Fans estallan contra Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche: reúnen firmas para cambiar el doblaje de ‘Wildwood’

Fans estallan contra Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche: reúnen firmas para cambiar el doblaje de ‘Wildwood’

Gloria Trevi sorprendió con su rostro rejuvenecido en los Heat Latín Music Awards con sus más grandes éxitos

¿Por qué Luis de Llano habría incumplido la sentencia con su supuesta disculpa? Defensa de Sasha Sokol lo explica

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

Don Omar anuncia transmisión de su concierto ‘Reggaeton Latino’ en Los Ángeles: día, hora y dónde ver en vivo desde México

DEPORTES

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

Calzada elevada de Tlalpan tendrá carrera nocturna con música electrónica gratis: así podrás participar

¡Deja el futbol! Chicharito Hernández sorprende al anunciar su “llegada” a la Fórmula 1 con Red Bull

Tigres vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Ellos son los 12 futbolistas ausentes más inesperados en la convocatoria de Rafa Márquez para Selección Mexicana

Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, subasta la falda que lució en el GP de México 2026 y sorprende con la cantidad que ofrecen por ella