Bala que mató a la niña de siete años en Matamoros fue disparada desde helicóptero estatal, admitió la Fiscalía: surge video del ataque

Una cámara de seguridad registra una camioneta negra detenida en una calle de terracería. Una mujer con blusa roja y una menor caminan frente a la cámara; en imágenes posteriores, el vehículo y las personas ya no aparecen en el lugar.

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Aranza Aidelany, una niña de siete años conocida como “La China” como apodo de cariño de su familia, murió por un disparo en la cabeza durante los hechos violentos del 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas. Su madre, Claudia Pardo, denunció que la agresión habría provenido de un helicóptero de la Guardia Estatal que seguía la camioneta en la que viajaba la familia mientras buscaba una ruta para regresar a su casa.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que el disparo que mató a Aranza Aidelany, una niña de siete años, durante un operativo en Matamoros el 29 de octubre, salió de un helicóptero de la Guardia Estatal. Los dictámenes descartaron que la bala proviniera de los presuntos delincuentes contra quienes se desplegó la movilización para capturar a Axel Alfredo, alias “Axel”, señalado como objetivo prioritario y familiar de Osiel Cárdenas Guillén, líder capturado del cártel del Golfo.

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Los estudios de Servicios Periciales y los laboratorios de balística de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas determinaron que la ojiva calibre 7.62 correspondía al armamento que llevaban los agentes a bordo de la aeronave. La trayectoria del disparo fue de arriba hacia abajo.

El proyectil atravesó la carrocería de la camioneta donde viajaba la familia y se alojó en el cráneo de Aranza, conocida por sus familiares como “La China”. Su madre, Claudia Edith Pardo García, también resultó herida de una rodilla cuando intentó proteger a la menor con su cuerpo.

Aranta tenía siete años cuando murió por una bala disparada de sde un helicóptero durante un operativo pára deetener a Axel, líder de un cártel de droga Foto: Redes sociales

La ayuda médica tardó alrededor de dos horas en llegar debido a los bloqueos registrados en Matamoros, según el testimonio de Pardo. La mujer fue trasladada a un hospital, donde fue sometida a una cirugía en la rodilla izquierda y le retiraron tejido óseo dañado; calculó que su recuperación tomaría entre cinco y siete meses.

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Los peritajes vincularon la bala con armas de la Guardia Estatal

Govea Orozco explicó que la Fiscalía todavía no había identificado cuál de las armas largas o cortas fue utilizada ni al elemento que la tenía bajo su resguardo. En el helicóptero viajaban cuatro integrantes activos de la Guardia Estatal: un piloto y tres policías con armamento reglamentario.

La dependencia analizaba bitácoras de vuelo, registros institucionales, testimonios y dictámenes periciales para reconstruir las circunstancias de la detonación. El fiscal precisó que establecer el origen estatal del proyectil no definía todavía una responsabilidad penal individual.

Una menor de siete años que viajaba con otros niños y su madre, todos con ciudadanía estadounidense, murió tras disparos durante un operativo para captural a Axel, un líder del c{artel del Golfo en Tamulipas este jueves 29 de abril Foto: Facebook Vecinos Tamulipas

La Secretaría de Seguridad Pública abrió una investigación interna mediante su área de Asuntos Internos. A la par, la Fiscalía integraba la carpeta para solicitar los mandamientos judiciales contra quien resultara responsable, si reunía los elementos necesarios.

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El titular de la Fiscalía rechazó que el fallecimiento de Aranza pudiera clasificarse como “daño colateral”, expresión utilizada previamente por el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero. “Hablar de daño colateral es un término que no aplica en lo que a nuestra responsabilidad concierne”, sostuvo.

La familia viajaba con los padres de Aranza y sus hermanos menores en una camioneta cuando quedó entre los disparos cerca del ejido Las Rusias, en el kilómetro 4.5 de la carretera a Reynosa. Antes de llegar a ese punto, habían buscado una ruta alterna debido al cierre de la carretera Matamoros-Reynosa y a los hechos violentos registrados en la ciudad.

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Pardo relató que acudió a recoger a su esposo en su trabajo y que, durante el regreso, la familia transitó por la avenida Rigo Tovar, a la altura de la colonia Esperanza. Ahí notó que una aeronave los seguía; de acuerdo con su versión, el helicóptero continuó detrás de la camioneta hasta unos terrenos de su propiedad.

El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

La madre aseguró que su esposo bajó del vehículo para preguntar a los tripulantes qué buscaban y por qué seguían a la familia. Sostuvo que desde el aire era posible observar que viajaban adultos y menores de edad porque los vidrios de la camioneta estaban abajo.

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El hijo mayor, de 13 años, recibió impactos de bala cuando descendió de la unidad y corrió hacia una construcción para resguardarse. Posteriormente llevó a sus hermanos a una vivienda cercana, mientras Pardo permanecía en el asiento trasero con sus hijas.

Claudia Pardo relató que el helicóptero permaneció sobre la camioneta

Una de las niñas, de 12 años, le dijo a su madre que tenía miedo por la presencia de la aeronave, por lo que Pardo le pidió que se hiciera hacia atrás y se pegara al asiento. Poco después, otra menor le avisó que Aranza había recibido un impacto: “Mami, ya mataron a China, le pegaron en la cabeza”.

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Traslado de de Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, señalado como segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo. RRSS

Aranza cayó sobre la pierna de su madre tras el disparo. Pardo pidió a su esposo que abriera la puerta de la camioneta para auxiliarla, pero descubrió que también estaba lesionada y, al perder el equilibrio, cayó al suelo.

“Yo me arrastré con la niña hacia la parcela. El helicóptero seguía dando vueltas arriba de nosotros y yo les decía que ya lo dejaran, porque estaba tirada con la niña y ella ya estaba sin vida”, relató la mujer. Mientras ella y su esposo permanecían junto a Aranza, el adolescente recibió instrucciones de mover la camioneta en reversa para buscar ayuda con su abuelo.

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Pardo denunció que la aeronave habría seguido el vehículo donde viajaban otros tres menores y que los disparos continuaron. También afirmó que la familia esperó cerca de cuatro horas para que las autoridades regresaran por el cuerpo de la niña.

Después de la cirugía, la madre pidió el alta para velar a Aranza y asistir a su entierro. Dijo que estuvo con su hija la noche del viernes, la sepultó el sábado y regresó al hospital el domingo.

Una camioneta roja arde en llamas desprendiendo una columna de humo negro en una calle frente a establecimientos comerciales. El fuego se concentra en la parte delantera del vehículo mientras otros automóviles circulan por la vialidad y varias personas observan el hecho desde la acera. Video: Redes sociales

Aranza cursaba segundo de primaria, era una de siete hermanos, le gustaba cantar y solía estar de buen humor, según su madre. Pardo cuestionó que la investigación requiriera más pruebas cuando, afirmó, existían videos, testimonios y fragmentos de proyectil recuperados de su pierna y de la cabeza de la menor.

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“Quiero justicia para mi hija. Quiero que pague el que lo hizo, porque no hubo ninguna agresión de nuestra parte. Mi niña apenas empezaba a vivir”, expresó Pardo. Hasta ese momento, los cuatro ocupantes del helicóptero no estaban detenidos por la Fiscalía.

El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, afirmó que el caso debía investigarse y aclararse para determinar si los agentes actuaron conforme a los protocolos. El legislador de Morena no descartó citar a comparecer a Pancardo Escudero para que explicara las acciones de la corporación durante el operativo en Matamoros.