Detienen a “El Cadeza”, jefe regional del CJNG en Oaxaca: huyó a Puebla tras las capturas de “El Tanque” y “El Semáforo”

La captura de "El Cadeza" fue realizada en Puebla. Crédito: FGEO

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La tarde del pasado jueves 5 de noviembre fue capturado en la ciudad de Puebla René Cadeza Villegas, alias “El Cadeza” o “La Rana”, presunto jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los municipios de Loma Bonita y Tuxtepec, Oaxaca.

La detención, ejecutada a las 15:30 horas en la colonia Villa Deportiva, estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

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En contra del detenido existía una orden de aprehensión por secuestro agravado, cometido contra la víctima identificada con las iniciales E.M.A.D., dentro de la causa penal 126/2026.

El operativo contó con la participación de la Unidad de Fuerza y Acción Estratégica (UFAE-Grupo BINIZA) y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Oaxaca, ambas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), con apoyo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

“El Cadeza” operaba desde 2022 en Oaxaca

Un día después de la aprehensión, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reveló detalles de “El Cadeza” y señaló que es originario de San Juan Bautista Tuxtepec y operaba como miembro activo de la facción autodenominada “Empresa de la Cuenca”, bajo el mando directo de W.M.M., alias “El Bistec” o “El 84”. Sus operaciones ilícitas en la región databan desde el año 2022.

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Durante ese periodo, “El Cadeza” fue señalado como probable responsable de articular redes de extorsión, secuestro, tráfico de estupefacientes, robo de vehículos y el control forzado del transporte de material pétreo. La fiscalía señaló además que estaría implicado en múltiples homicidios y desapariciones de personas en la zona.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales que “El Cadeza” contaba con una orden de aprehensión por secuestro agravado.

Ficha del RND que confirmó la captura de "El Cadeza" en Puebla. Crédito: SSPC

El Registro Nacional de Detenciones describió a Cadeza Villegas con una estatura aproximada de 1.78 metros, tez morena y complexión robusta. Al momento de su captura vestía una playera negra de la marca Psycho Bunny, pantalón azul claro y tenis negros, y presentaba un tatuaje de La Última Cena en el brazo derecho, una cruz, un reloj dedicado a su familia y ocho estrellas con las iniciales de sus sobrinos.

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