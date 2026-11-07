México

INE designa a 205 nuevos funcionarios rumbo a las elecciones de 2027, en medio de crisis y recortes

El concurso reunió a más de 29 mil aspirantes y al menos 70% de las plazas serán ocupadas por mujeres

INE renueva mandos distritales con 205 nombramientos rumbo a 2027. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg
INE renueva mandos distritales con 205 nombramientos rumbo a 2027. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg
Guardar

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de 205 personas que ocuparán distintos cargos en las Juntas Distritales Ejecutivas de todo el país, como parte de la renovación de su estructura operativa de cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Los nombramientos se concretaron mientras el organismo enfrenta una crisis institucional por señalamientos de presuntas irregularidades y un recorte presupuestal cercano a los 6 mil millones de pesos para el próximo año.

PUBLICIDAD

La Junta General Ejecutiva del instituto avaló los resultados del Concurso Público 2026, mediante el cual se busca cubrir vacantes en áreas estratégicas para la organización de los procesos electorales.

Entre los espacios asignados se encuentran vocalías de distintas áreas y jefaturas de oficina de seguimiento y análisis.

De acuerdo con el organismo, al menos 70% de las plazas serán ocupadas por mujeres, como resultado de los criterios de paridad y las acciones afirmativas implementadas durante el procedimiento de selección.

INE designa a 205 funcionarios tras concurso con más de 29 mil aspirantes

El proceso de selección comenzó con la inscripción de 29 mil 342 personas interesadas en ocupar alguno de los puestos disponibles. De ese universo, 11 mil 646 aspirantes presentaron la evaluación de conocimientos y avanzaron a las siguientes etapas.

PUBLICIDAD

Comunicado del INE.
Comunicado del INE.

El procedimiento incluyó la verificación de requisitos, exámenes psicométricos y entrevistas estructuradas, coordinadas por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con acompañamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control.

Inicialmente se contempló la cobertura de 209 plazas vacantes. Sin embargo, cuatro personas seleccionadas declinaron los nombramientos, por lo que la propuesta final quedó integrada por 205 designaciones.

El INE informó que los cuatro espacios restantes serán ofrecidos nuevamente y se cubrirán mediante la lista de reserva.

Al menos 70% de los cargos serán ocupados por mujeres

Como parte de las medidas aplicadas, el instituto estableció mecanismos para garantizar la paridad sustantiva en la integración de sus órganos desconcentrados.

Entre los criterios se contemplaron esquemas de alternancia paritaria y disposiciones para que al menos siete de cada diez plazas fueran asignadas a mujeres.

Al menos siete de cada diez plazas asignadas en el concurso público serán ocupadas por mujeres. (Foto: X/@BlancaYCG)
Al menos siete de cada diez plazas asignadas en el concurso público serán ocupadas por mujeres. (Foto: X/@BlancaYCG)

También se incorporaron medidas de accesibilidad lingüística para los distritos indígenas, donde se dio prioridad a las personas aspirantes con habilidades de comunicación en las lenguas originarias predominantes de cada región.

Entre los principales datos del concurso destacan:

  • 29 mil 342 personas se inscribieron al proceso de selección.
  • 11 mil 646 aspirantes presentaron la evaluación de conocimientos.
  • 209 plazas fueron consideradas inicialmente.
  • 205 personas recibieron la designación.
  • Cuatro vacantes quedaron pendientes de cubrir.Al menos 70% de los puestos serán ocupados por mujeres.

Los nombramientos tendrán efectos a partir del 16 de noviembre y del 1 de diciembre de 2026, fechas establecidas para la incorporación de las personas seleccionadas.

INE enfrentará elecciones de 2027 con recorte de casi 6 mil millones de pesos

La renovación de mandos ocurre mientras el organismo se prepara para organizar las elecciones del 6 de junio de 2027, en las que se renovarán las 500 diputaciones federales, además de gubernaturas, presidencias municipales y congresos estatales.

Dos personas con traje firman hojas en una carpeta sobre una mesa, junto a una urna transparente del Instituto Nacional Electoral.
El presupuesto del INE pasó de 42 mil 274.5 a 36 mil 275 millones de pesos tras los ajustes aprobados por diputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el instituto tendrá que realizar estas actividades con un presupuesto menor al solicitado.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 que redujeron los recursos del INE en aproximadamente 6 mil millones de pesos.

El organismo había solicitado 42 mil 274.5 millones de pesos, pero después de los ajustes contará con 36 mil 275 millones para financiar sus actividades ordinarias, organizar las elecciones y distribuir recursos públicos entre los partidos políticos.

De los recursos retirados, 5 mil millones fueron reasignados inicialmente a dependencias y programas como la Secretaría de Educación Pública, la Agencia Federal de Aviación Civil y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Posteriormente, se aprobaron ajustes adicionales por mil millones de pesos: 618 millones 17 mil 896 pesos se destinaron a los Centros de Desarrollo Infantil vinculados al PT; 361 millones 982 mil 104 pesos al programa Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, y 20 millones a la promoción turística.

Nombramientos ocurren en medio de la crisis institucional del INE

La renovación de mandos ocurre tras la renuncia de Guadalupe Taddei y la salida de funcionarios cercanos a su gestión. REUTERS/Henry Romero/File Photo
La renovación de mandos ocurre tras la renuncia de Guadalupe Taddei y la salida de funcionarios cercanos a su gestión. REUTERS/Henry Romero/File Photo

La renovación de personal también se desarrolla en un contexto de investigaciones y señalamientos sobre presuntas contrataciones irregulares y posibles conflictos de interés dentro del instituto.

La crisis se intensificó en octubre pasado, cuando la entonces consejera presidenta, Guadalupe Taddei, presentó su renuncia en medio de cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la relación con proveedores. Posteriormente, Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del organismo.

A la salida de Taddei le siguieron renuncias y separaciones de funcionarios de distintas áreas directivas y de confianza, mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con las contrataciones del instituto.

En este escenario, el INE deberá completar la integración de sus estructuras territoriales y preparar la organización de los comicios de 2027, con una nueva distribución de recursos y cambios en sus mandos operativos.

Temas Relacionados

INEElecciones 2027Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 6 de noviembre: mujeres trans liberan calles cercanas a Segob, van para Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 6 de noviembre: mujeres trans liberan calles cercanas a Segob, van para Paseo de la Reforma

Omar García Harfuch rinde homenaje al agente Milton Morales tras el abatimiento de “El General”

El secretario de Seguridad recordó a quien no solo fue su compañero, también su amigo, que fue asesinado en 2024

Omar García Harfuch rinde homenaje al agente Milton Morales tras el abatimiento de “El General”

Vaquita marina: México endurece la vigilancia y activa nuevas medidas contra la pesca ilegal

Las nuevas medidas combinan vigilancia contra la pesca ilegal, combate al tráfico de totoaba y alternativas económicas para las comunidades del Alto Golfo de California

Vaquita marina: México endurece la vigilancia y activa nuevas medidas contra la pesca ilegal

Sorteo Superior 2903: Resultados viernes 6 de noviembre del 2026 de la Lotería Nacional

El plazo para cobrar el premio es de 60 días a partir de la fecha en que se anuncian los resultados para quienes hayan adquirido uno de los cachitos ganadores

Sorteo Superior 2903: Resultados viernes 6 de noviembre del 2026 de la Lotería Nacional

Organizaciones transportistas y de comercio pactan acuerdos con el Gabinete de Seguridad

Luego del paro que llevaron a cabo a finales de octubre, Gobernación continuó con las conversaciones

Organizaciones transportistas y de comercio pactan acuerdos con el Gabinete de Seguridad
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

Fiscalía de Tamaulipas investiga a tres policías por muerte de una niña durante el operativo contra “El Titán”

Omar García Harfuch rinde homenaje al agente Milton Morales tras el abatimiento de “El General”

EEUU aprueba venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

Detienen a “El Cadeza”, jefe regional del CJNG en Oaxaca: huyó a Puebla tras las capturas de “El Tanque” y “El Semáforo”

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz se despide de su hija antes de entrar a La Mansión VIP: “Me voy con el corazón hecho pedacitos”

Karely Ruiz se despide de su hija antes de entrar a La Mansión VIP: “Me voy con el corazón hecho pedacitos”

Javier Ibarreche estalla y responde a las críticas por el doblaje de ‘Wildwood’: “No acepté el trabajo para quitárselo a un actor”

Mon Laferte perdona a aficionada que la golpeó en el rostro pero lanza petición a su público

¿Qué pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP? lo que se sabe tras los rumores de su salida del reality

Otro obstáculo para Pablo Lyle aún sí deja la prisión en diciembre: qué pasará con sus hijos y su situación migratoria

DEPORTES

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

Canelo Álvarez dedica emotiva felicitación a Eddy Reynoso por su cumpleaños: “El mejor entrenador del mundo”

WWE Crown Jewel 2026: dónde ver EN VIVO desde México, a qué hora empieza y cuál es la cartelera completa

Claudio Suárez lanza advertencia sobre Gilberto Mora y pide no darle toda la responsabilidad de la Selección Mexicana

León vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver a la Fiera en la búsqueda de su pase directo a la Liguilla