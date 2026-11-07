INE designa a 205 nuevos funcionarios rumbo a las elecciones de 2027, en medio de crisis y recortes

INE renueva mandos distritales con 205 nombramientos rumbo a 2027. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

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El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de 205 personas que ocuparán distintos cargos en las Juntas Distritales Ejecutivas de todo el país, como parte de la renovación de su estructura operativa de cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Los nombramientos se concretaron mientras el organismo enfrenta una crisis institucional por señalamientos de presuntas irregularidades y un recorte presupuestal cercano a los 6 mil millones de pesos para el próximo año.

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La Junta General Ejecutiva del instituto avaló los resultados del Concurso Público 2026, mediante el cual se busca cubrir vacantes en áreas estratégicas para la organización de los procesos electorales.

Entre los espacios asignados se encuentran vocalías de distintas áreas y jefaturas de oficina de seguimiento y análisis.

De acuerdo con el organismo, al menos 70% de las plazas serán ocupadas por mujeres, como resultado de los criterios de paridad y las acciones afirmativas implementadas durante el procedimiento de selección.

INE designa a 205 funcionarios tras concurso con más de 29 mil aspirantes

El proceso de selección comenzó con la inscripción de 29 mil 342 personas interesadas en ocupar alguno de los puestos disponibles. De ese universo, 11 mil 646 aspirantes presentaron la evaluación de conocimientos y avanzaron a las siguientes etapas.

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Comunicado del INE.

El procedimiento incluyó la verificación de requisitos, exámenes psicométricos y entrevistas estructuradas, coordinadas por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con acompañamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control.

Inicialmente se contempló la cobertura de 209 plazas vacantes. Sin embargo, cuatro personas seleccionadas declinaron los nombramientos, por lo que la propuesta final quedó integrada por 205 designaciones.

El INE informó que los cuatro espacios restantes serán ofrecidos nuevamente y se cubrirán mediante la lista de reserva.

Al menos 70% de los cargos serán ocupados por mujeres

Como parte de las medidas aplicadas, el instituto estableció mecanismos para garantizar la paridad sustantiva en la integración de sus órganos desconcentrados.

Entre los criterios se contemplaron esquemas de alternancia paritaria y disposiciones para que al menos siete de cada diez plazas fueran asignadas a mujeres.

Al menos siete de cada diez plazas asignadas en el concurso público serán ocupadas por mujeres. (Foto: X/@BlancaYCG)

También se incorporaron medidas de accesibilidad lingüística para los distritos indígenas, donde se dio prioridad a las personas aspirantes con habilidades de comunicación en las lenguas originarias predominantes de cada región.

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Entre los principales datos del concurso destacan:

29 mil 342 personas se inscribieron al proceso de selección.

11 mil 646 aspirantes presentaron la evaluación de conocimientos.

209 plazas fueron consideradas inicialmente.

205 personas recibieron la designación.

Cuatro vacantes quedaron pendientes de cubrir.Al menos 70% de los puestos serán ocupados por mujeres.

Los nombramientos tendrán efectos a partir del 16 de noviembre y del 1 de diciembre de 2026, fechas establecidas para la incorporación de las personas seleccionadas.

INE enfrentará elecciones de 2027 con recorte de casi 6 mil millones de pesos

La renovación de mandos ocurre mientras el organismo se prepara para organizar las elecciones del 6 de junio de 2027, en las que se renovarán las 500 diputaciones federales, además de gubernaturas, presidencias municipales y congresos estatales.

El presupuesto del INE pasó de 42 mil 274.5 a 36 mil 275 millones de pesos tras los ajustes aprobados por diputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el instituto tendrá que realizar estas actividades con un presupuesto menor al solicitado.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 que redujeron los recursos del INE en aproximadamente 6 mil millones de pesos.

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El organismo había solicitado 42 mil 274.5 millones de pesos, pero después de los ajustes contará con 36 mil 275 millones para financiar sus actividades ordinarias, organizar las elecciones y distribuir recursos públicos entre los partidos políticos.

De los recursos retirados, 5 mil millones fueron reasignados inicialmente a dependencias y programas como la Secretaría de Educación Pública, la Agencia Federal de Aviación Civil y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Posteriormente, se aprobaron ajustes adicionales por mil millones de pesos: 618 millones 17 mil 896 pesos se destinaron a los Centros de Desarrollo Infantil vinculados al PT; 361 millones 982 mil 104 pesos al programa Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, y 20 millones a la promoción turística.

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Nombramientos ocurren en medio de la crisis institucional del INE

La renovación de mandos ocurre tras la renuncia de Guadalupe Taddei y la salida de funcionarios cercanos a su gestión. REUTERS/Henry Romero/File Photo

La renovación de personal también se desarrolla en un contexto de investigaciones y señalamientos sobre presuntas contrataciones irregulares y posibles conflictos de interés dentro del instituto.

La crisis se intensificó en octubre pasado, cuando la entonces consejera presidenta, Guadalupe Taddei, presentó su renuncia en medio de cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la relación con proveedores. Posteriormente, Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del organismo.

A la salida de Taddei le siguieron renuncias y separaciones de funcionarios de distintas áreas directivas y de confianza, mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con las contrataciones del instituto.

En este escenario, el INE deberá completar la integración de sus estructuras territoriales y preparar la organización de los comicios de 2027, con una nueva distribución de recursos y cambios en sus mandos operativos.

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