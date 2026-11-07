Organizaciones transportistas y de comercio pactan acuerdos con el Gabinete de Seguridad

Organizaciones transportistas y de comercio pactaron acuerdos con el Gabinete de Seguridad. Crédito: Meta / Canacar Nacional

Guardar

Representantes del autotransporte de carga y del sector comercio de México concretaron una serie de acuerdos con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal durante las mesas de diálogo que coordinó la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este encuentro, que ocurrió ayer después de que a finales de octubre los transportistas realizaron un paro de actividades, tuvo como objetivo coordinar la colaboración institucional para frenar la extorsión, reducir los abusos de autoridad y devolver la certeza operativa a la red carretera del país.

PUBLICIDAD

¿Qué organizaciones estuvieron presentes en las mesas de diálogo que coordinó la Segob?

De acuerdo con reportes periodísticos, en la reunión participaron dirigentes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac).

También estuvieron presentes líderes de la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Transportistas y comerciantes pactan acuerdos con el Gabinete de Seguridad

Luego de priorizar el diálogo, las organizaciones transportistas y de comercio revelaron lo que acordaron con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

Entre los acuerdos destacan dar respuesta inmediata a las pérdidas humanas y materiales que afronta el gremio, ya que su labor es clave para el abastecimiento de los comercios y negocios familiares a nivel nacional.

Transportistas bloquearon carreteras en distintos estados para exigir medidas contra los asaltos, las extorsiones y otros problemas que afectan al sector; las movilizaciones concluyeron tras un acuerdo con el Gobierno federal. Crédito: Cuartoscuro

Cadenas logísticas también se ven afectadas por la criminalidad

Ambos sectores señalaron que los ilícitos cometidos en los trayectos vulneran la integridad física de los operadores. También desarticulan las cadenas logísticas de distribución comercial de las que dependen proveedores y familias en distintas entidades del país.

Además, dentro de los avances de la mesa de concertación, también sobresale el compromiso de homologar los criterios legales entre las distintas fiscalías estatales para agilizar los trámites de liberación de los vehículos retenidos a causa de accidentes delictivos.

PUBLICIDAD

También se pactó integrar un frente común contra la extorsión mediante la puesta en marcha de herramientas directas de comunicación con la Secretaría de Gobernación y la dependencia a cargo de Ernestina Godoy, mismas que deberán cumplimentar el contacto ya establecido con la Guardia Nacional para facilitar las denuncias y supervisar el avance de las investigaciones.

Alistan mesas de trabajo a nivel nacional

Las organizaciones gremiales y las dependencias federales acordaron instalar mesas de trabajo a nivel estatal. El objetivo es dar seguimiento puntual a la problemática y coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno.

De igual manera, evaluarán la viabilidad de incorporar tecnologías preventivas que permitan identificar riesgos en tiempo real. Esto se suma al fortalecimiento del patrullaje en las vías de comunicación de mayor incidencia delictiva.

PUBLICIDAD

Comienza la concentración de transportistas en la caseta de Tepotzotlán (X@GN_Carreteras)

¿Qué representantes del gobierno federal estuvieron presentes en la reunión?

En representación de la autoridad federal, la mesa contó con la intervención del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y el jefe de la Unidad de Gobierno, Sergio Tonatiuh Ramírez.

También participó el funcionario de la Subsecretaría de Política Criminal, José Luis Rodríguez, así como el coordinador de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional, Cruz Isaac Muñoz.

Guardia Nacional desplegará más de 800 elementos en carreteras inseguras

Ante medios de comunicación, Lauro Rincón, presidente nacional de la Fematrac, informó que el jueves 5 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo con representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Rincón, la Guardia Nacional se comprometió con las organizaciones que representan a los transportistas a desplegar 826 elementos en los próximos días. El refuerzo llegará a las carreteras y caminos más inseguros del país, donde el sector enfrenta asesinatos, extorsiones, así como robos de vehículos y mercancías.

La Segob busca con el diálogo evitar el paro indefinido de transportistas del próximo 26 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

“Se pidió reforzar a como dé lugar la presencia de los elementos en carretera. En las noches vemos las carreteras vacías, no hay presencia de la Guardia Nacional, entonces, es muy importante reforzar y aumentar el personal, pues a la fecha seguimos teniendo robos. Mencionaban a seis asesinados, pero andan sobre los 20 asesinados en lo que va del año”, dijo Rincón.

PUBLICIDAD

Desde la perspectiva de los líderes transportistas, el Estado de México ocupa el primer lugar entre las entidades con mayores problemas de inseguridad en sus carreteras. Le siguen Puebla, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y Tabasco.

“En este último está muy arraigado el tema de la extorsión al transporte, sobre todo con el transporte foráneo. También lo vivimos en Campeche y en Quintana Roo. Son temas complicados porque lesionan mucho la economía del transportista del poco margen que le queda de utilidad”, agregó.

Tras un paro que generó diversas afectaciones a finales de octubre, y a través de las mesas de diálogo que coordinó Gobernación, organizaciones transportistas y de comercio pactaron diversos acuerdos.

PUBLICIDAD