Otro obstáculo para Pablo Lyle aún sí deja la prisión en diciembre: qué pasará con sus hijos y su situación migratoria

El tribunal le impuso además servicio comunitario y clases de control de la ira por el altercado vial de Miami en 2019, donde Juan Ricardo Hernández perdió la vida. (Foto: EFE - El Nuevo Herald/POOL)

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Los años de encierro de Pablo Lyle podrían acercarse a su fin en diciembre de 2026, pero la salida de una prisión de Florida no marcaría necesariamente el regreso inmediato a la vida que dejó en pausa.

Antes de pensar en nuevos proyectos o en volver a México, el actor tendría un frente migratorio por resolver, ya que la posibilidad de una detención por el ICE mantiene abierto el desenlace.

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La condena judicial impuso al actor cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional y horas de servicio comunitario. (Foto: Captura pantalla TV Azteca)

Para sus hijos, la fecha no sólo marca el final previsto de una condena: también abre la puerta a una espera distinta. Después de años de llamadas, fotografías y visitas detrás de un cristal, el actor podría terminar su pena en Miami, aunque el regreso a casa todavía no tiene fecha segura.

Pablo Lyle podría salir de prisión, pero no recuperar su libertad de inmediato

La fecha del 29 de diciembre de 2026 ha circulado como el día en que Lyle terminaría su estadía en prisión. El actor fue sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio involuntario, además de ocho años de libertad condicional, servicio comunitario y clases de control de la ira.

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La condena está ligada al altercado vial ocurrido en Miami el 31 de marzo de 2019, en el que Juan Ricardo Hernández resultó herido y murió días después. Un jurado declaró culpable a Lyle en octubre de 2022 y la sentencia fue dictada en febrero de 2023.

La periodista especializada Tanya Charry difundió en El Gordo y La Flaca la fecha de salida a partir de información sobre su expediente penitenciario , aunque en los materiales disponibles no hay una confirmación pública directa de las autoridades.

La reducción respecto a septiembre de 2027 ha sido atribuida al tiempo contabilizado durante el proceso y a su conducta en prisión , dos factores que no han sido explicados públicamente por el sistema penitenciario.

Cumplir los cinco años de cárcel no eliminaría el resto de las condiciones fijadas por la corte, entre ellas la supervisión posterior y las obligaciones vinculadas a la sentencia.

Un jurado en Miami declaró culpable a Pablo Lyle de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández en 2019. (Captura de pantalla: YouTube/CBS Miami)

Así, la posible liberación, entonces, debe entenderse como el cierre de la pena de prisión, no como el final automático de todos los procesos que rodean al actor desde el caso ocurrido en 2019.

ICE podría recibirlo al terminar su condena penal en Florida

El punto que puede cambiar el rumbo de Lyle es su condición migratoria. La posibilidad expuesta por el abogado Carlos González es que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo reciban dentro de la cárcel para trasladarlo a un centro de detención migratoria.

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No se trataría de una nueva condena ni de una acusación penal adicional. Sería una custodia administrativa mientras las autoridades determinan si puede permanecer en Estados Unidos o debe ser deportado a México .

Si Pablo decide pelear por quedarse en territorio estadounidense, tendría que enfrentar un procedimiento migratorio que podría prolongarse durante varios meses bajo custodia.

Si acepta la deportación , el trámite para volver podría avanzar con mayor rapidez, aunque no se conoce cuál será su decisión ni si ya existen gestiones previas.

La intervención del ICE depende de que haya una orden migratoria vigente.

Las regalías por producciones previas de cine y televisión cubren los gastos esenciales de los hijos de Pablo Lyle. (Foto: YouTube Videocine)

La diferencia entre salir de una cárcel estatal y quedar bajo resguardo migratorio será determinante. Su futuro profesional, su lugar de residencia y el momento de un reencuentro con sus hijos quedarán sujetos a una resolución que todavía no es pública.

Así ha respaldado el actor a sus hijos desde prisión

La vida de los hijos de Pablo Lyle ha seguido lejos de Miami, pero la comunicación con su padre no se ha interrumpido por completo.

Su madre, Ana Araujo , ha contado que el contacto se sostiene mediante videollamadas, correos electrónicos, fotografías y visitas permitidas por las reglas de reclusión.

También se ha informado que el actor continúa recibiendo regalías por sus participaciones previas en televisión y cine . Esos recursos han sido destinados a atender las necesidades de sus hijos durante el tiempo que su padre ha permanecido preso.

Los ingresos no provienen de trabajos nuevos, sino de pagos generados por producciones realizadas antes de su encarcelamiento.

La distribución de las regalías ha requerido cumplir procesos legales y fiscales entre México y Estados Unidos , sin que se conozcan públicamente los montos involucrados.

El respaldo económico no resuelve la ausencia física, pero ha permitido que la familia mantenga una fuente de apoyo mientras Pablo cumple su sentencia.

Ana Araujo mantiene el vínculo de sus hijos con el actor mediante videollamadas, correos electrónicos y visitas programadas. (RS/ Telemundo - IG/ @pablolyle)

A la espera de diciembre, sus hijos permanecen en el centro de una historia que no termina con una fecha en el calendario. La libertad de su padre dependerá primero de que concluya la resolución penal y, después, de lo que ocurra cuando las puertas de la prisión se abran frente a un proceso migratorio todavía incierto.

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