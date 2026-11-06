Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 6 de noviembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,77 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,65% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,9 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 1,56%, mientras que su variación interanual refleja una caída del -0,89%.
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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando dos días consecutivos de descenso. La volatilidad actual se sitúa en 16,82%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 6,61%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado.
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