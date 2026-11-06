Diputados aprueban nuevo recorte de mil millones de pesos al INE para el Presupuesto 2027

El INE tendrá un nuevo recorte presupuestal de mil millones de pesos para 2027. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con modificaciones que contemplan un nuevo recorte de aproximadamente mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE).

El dictamen recibió 30 votos a favor, de Morena y sus aliados, y 13 en contra, de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, sin abstenciones.

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Después de casi cuatro horas de discusión de las reservas, el documento fue turnado a la Mesa Directiva de San Lázaro para su discusión y votación en el pleno, previstas a partir del próximo lunes.

El proyecto contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para el próximo año, lo que representa un crecimiento real de 1.1% respecto al presupuesto aprobado para 2026.

INE tendrá otro recorte de mil millones de pesos en el Presupuesto 2027

Aunque el dictamen original ya planteaba reducir en 5 mil millones de pesos los recursos solicitados por el INE, durante la discusión en lo particular se aprobaron tres reservas adicionales que implican nuevas disminuciones a su presupuesto.

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La primera fue presentada por el diputado del PT, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, quien propuso retirar 618 millones 17 mil 896 pesos al organismo electoral para destinarlos al programa U312, denominado Expansión de la Educación Inicial.

Con esta modificación, el presupuesto de dicho programa pasaría de 866.5 millones a mil 484.5 millones de pesos, un incremento de aproximadamente 71% para 2027.

Posteriormente, la diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, presentó otras tres reservas, de las cuales dos también contemplaron reasignaciones de recursos del INE.

Una de ellas plantea transferir 361 millones 982 mil pesos al Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, mientras que otra establece una reasignación de 20 millones de pesos a la Secretaría de Turismo para el fomento y promoción de destinos turísticos.

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¿Cuánto dinero tendrá el INE después de los recortes?

Con los ajustes aprobados, los recursos del instituto pasarían de los 37 mil 274 millones de pesos contemplados en el dictamen a aproximadamente 36 mil 274 millones de pesos.

El presupuesto original de la autoridad electoral también contemplaba una reducción respecto a la cantidad que había solicitado para organizar las elecciones de 2027.

En agosto pasado, el Consejo General del INE aprobó un anteproyecto de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, al que se sumaban recursos para el financiamiento público de los partidos políticos y un presupuesto precautorio para una eventual consulta popular y revocación de mandato.

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Entre los principales cambios presupuestarios destacan:

5 mil millones de pesos : recorte inicial planteado al presupuesto del INE.

618 millones 17 mil 896 pesos : reasignación a educación inicial.

361 millones 982 mil pesos : recursos destinados al programa de bienestar de las mujeres.

20 millones de pesos : transferencia a promoción de destinos turísticos.

Mil millones de pesos aproximadamente: reducción adicional derivada de las reservas aprobadas.

Sheinbaum respalda reducción al presupuesto del INE

La aprobación de los recortes ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestara su respaldo a la disminución de recursos para el organismo electoral.

Durante su conferencia matutina de este viernes 6 de noviembre, la mandataria consideró que el presupuesto solicitado por el INE estaba inflado y sostuvo que la cantidad finalmente aprobada debe garantizar la organización de las elecciones de 2027.

Sheinbaum también pidió a los consejeros electorales transparentar las contrataciones de materiales y servicios, en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.

La presidenta sostuvo que el proceso de revisión de los recursos debe contemplar la transparencia de los contratos y las medidas necesarias para sanear al instituto, asimismo, señaló que los cuestionamientos sobre posibles irregularidades no comenzaron con la administración de Taddei.

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Diputados aprueban cambios al presupuesto del Poder Judicial

Además de las modificaciones al INE, la comisión aprobó una reserva de Merilyn Gómez Pozos para desagregar las asignaciones presupuestarias del Poder Judicial.

La propuesta busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial reciban recursos identificados de manera individual, en lugar de que el presupuesto sea concentrado inicialmente por este último organismo.

El monto total asignado al Poder Judicial asciende a 72 mil 264 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

SCJN : 5 mil 628 millones de pesos .

Órgano de Administración Judicial : 61 mil 636 millones de pesos .

Tribunal de Disciplina Judicial : mil 220 millones de pesos .

Tribunal Electoral: 3 mil 778 millones de pesos.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que la modificación busca que cada instancia tenga asignaciones presupuestarias directas y pueda ejercer sus recursos conforme a los rubros establecidos.

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Con la aprobación en comisión, el Presupuesto de Egresos de 2027 quedó listo para pasar al pleno de la Cámara de Diputados, donde las bancadas discutirán y votarán el dictamen a partir del lunes.