México

Vadhir Derbez obtiene amparo tras ser acusado de presunto abuso contra una modelo

El histrión insiste en que la acusación hecha en su contra es un intento de extorsión

Un hombre con gorra de color beige y barba corta habla de frente a la cámara en un plano cerrado
El actor Vadhir Derbez habla frente a la cámara tras obtener un amparo judicial en el proceso legal que enfrenta. (Instagram: Vadhir Derbez)
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Vadhir Derbez obtuvo una sentencia de amparo a su favor dentro del proceso derivado de una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una modelo ante autoridades de la Ciudad de México.

El actor informó que la resolución representa un avance en su defensa y sostuvo que los jueces detectaron irregularidades durante el procedimiento. Derbez también ha señalado que considera que detrás del caso existe un intento de extorsión.

“Lo que sí les puedo dar de update del caso es que, pues, ya hay una sentencia de amparo a mi favor, lo cual es muy positivo”, declaró ante medios de comunicación.

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Vadhir Derbez niega las acusaciones

La denuncia fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. De acuerdo con la información proporcionada sobre el expediente, la denunciante, una modelo de 19 años, señaló al actor por hechos que presuntamente ocurrieron durante la grabación de un video musical.

Derbez ha negado los señalamientos y asegura que cuenta con elementos para demostrar que la acusación es falsa. Su equipo jurídico, además, sostiene que recibió exigencias económicas para evitar la difusión de la denuncia.

Primer plano de Vadhir Derbez con gafas de sol sobre la cabeza mientras habla frente a varios micrófonos
El actor mexicano Vadhir Derbez atiende a varios medios de comunicación durante una rueda de prensa. (YouTube: Roger MX)

Una funcionaria ligada al caso fue cesada

La investigación también quedó marcada por un problema dentro de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Carla Rodríguez Saldaña, quien se desempeñaba como Ministerio Público en el área de Delitos Sexuales, fue separada de sus funciones y suspendida.

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El señalamiento surgió después de que se detectara que la defensa del actor tenía información confidencial relacionada con la carpeta de investigación. Reportes atribuidos al periodista Carlos Jiménez señalaron que la funcionaria es investigada por la presunta entrega o venta de información del expediente.

Este episodio añadió un nuevo elemento al caso, debido a que involucra el manejo de información reservada dentro de una investigación por un delito sexual. La situación también generó cuestionamientos sobre los controles internos de la Fiscalía.

Capturas de pantalla de un noticiero muestran a Vadhir Derbez, su abogado y una presentadora de televisión, junto a un documento con texto resaltado sobre una acusación
Derbez y su defensa legal niegan rotundamente las acusaciones de presunta agresión sexual. (Imagen Televisión: YouTUbe)

Vadhir Derbez habla del impacto del proceso

El actor reconoció que el conflicto ha tenido consecuencias en su vida personal y profesional. Aseguró que la exposición pública del caso afectó compromisos laborales y mencionó incluso la devolución de boletos relacionados con una gira en Guatemala.

“Sí, emocionalmente ha sido un proceso durísimo, muy muy grave”, expresó.

Derbez afirmó que sus abogados continúan revisando el expediente y que han encontrado elementos que, desde su perspectiva, evidenciarían irregularidades.

“No quiero dar mucho detalle de qué más hay de pruebas y no, pero sí mis abogados han seguido haciendo investigaciones y hemos encontrado cosas superchuecas y de hecho creo que hay hasta medios que fueron a investigar por su lado y que también encontraron cosas, o sea, hay suficientes pruebas para ver que esto está armadísimo y que es una babosada”.

Sobre el desarrollo de la investigación, añadió: “Espero que la fiscalía haga las cosas bien y que estén queriendo hacer todo como se debe”.

Hasta la información disponible, no se reporta una orden de aprehensión contra el actor.

En otro momento de la conversación con medios, Derbez también habló sobre un video en el que una mujer le dio una nalgada sin su consentimiento. Dijo que posteriormente conversó con ella, recibió una disculpa y decidió perdonarla.

“Fue incómodo, obviamente, el momento con ella porque, a ver, no la conocía en su momento y y pues obviamente, de la nada te dan una nalgada, pues obviamente vas a reaccionar”, relató. También pidió que la mujer no fuera atacada en redes sociales.

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