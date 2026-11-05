De la Corte en Indiana a la FGR: el historial de acusaciones y escándalos legales de Vadhir Derbez

Foto: Instagram @vadhird

Guardar

La defensa legal de una modelo estadounidense solicitó una audiencia formal con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, el 5 de noviembre para exigir la atracción y revisión federal de una carpeta de investigación por presunta violación iniciada contra el actor Vadhir Derbez.

El expediente penal contra el cantante se acompaña de una controversia paralela por 350 mil dólares, monto que los defensores de Derbez denuncian como una extorsión dirigida por un grupo delictivo para frenar el proceso judicial que inició en la capital mexicana.

PUBLICIDAD

Las imputaciones recientes representan el punto más álgido de una serie de conflictos con autoridades ministeriales y judiciales que involucran al hijo de Eugenio Derbez en los últimos 15 años, con registros abiertos tanto en agencias de la Ciudad de México como en tribunales de Estados Unidos.

Abogados de la denunciante recurren a la FGR tras freno procesal en la capital

La firma jurídica Vega Mac Gregor Arellano formalizó este jueves una petición directa ante la sede de la Delegación Ciudad de México de la FGR, ubicada en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, con el respaldo de organizaciones civiles que acompañan a la denunciante.

El despacho legal sostiene que las indagatorias locales carecen de perspectiva de género y objetividad. Por esa razón, pide la intervención de las autoridades federales para garantizar el acceso a la justicia y esclarecer los hechos denunciados desde el primer semestre del año.

PUBLICIDAD

La denuncia principal data del 2 de abril de 2026, cuando la joven de 19 años acudió a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para denunciar agresiones físicas y de índole sexual presuntamente cometidas durante una jornada de trabajo audiovisual.

Solicitarán una reunión con Ernestina Godoy, Fiscal General de la República de México ( Vega Mac Gregor Arellano)

Una locación en Coyoacán detonó la carpeta de 333 páginas

De acuerdo con el expediente oficial de 333 páginas, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas en un inmueble conocido como “Bola El Papi”, ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde se realizaba el rodaje de un video musical encabezado por Derbez.

La denunciante declaró ante el Ministerio Público que el cantante ingresó al área de modelos y la trasladó a un camerino privado. En ese espacio, según el testimonio asentado en la indagatoria, el artista la besó y realizó tocamientos no consentidos.

PUBLICIDAD

Tras abandonar el set de grabación, la joven recurrió al apoyo de su agencia de representación y se presentó ante las autoridades capitalinas.

La institución ministerial ordenó medidas cautelares y dictámenes periciales en materia médica y psicológica para integrar las diligencias iniciales.

De acuerdo con el expediente oficial os hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas en un inmueble conocido como “Bola El Papi”, ubicado en la alcaldía Coyoacán. (Archivo)

El actor denunció extorsión ante la FEMDO y obtiene amparo federal

Vadhir Derbez rechazó las acusaciones de manera pública y aseguró que su equipo cuenta con testimonios de producción y grabaciones que demuestran que nunca permaneció a solas con la modelo en ningún camerino del inmueble.

La defensa del artista interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Los abogados señalan que recibieron mensajes intimidatorios en los que sujetos desconocidos exigieron dinero para evitar la judicialización del caso.

PUBLICIDAD

La disputa legal afectó la agenda profesional del actor durante el segundo semestre de 2026, periodo en el que canceló presentaciones y reembolsó boletos de presentaciones programadas en Guatemala, al tiempo que mantenía su estrategia ante los juzgados federales.

En agosto de 2026, un juzgado de distrito concedió a Derbez una sentencia de amparo definitiva tras identificar violaciones procesales e inconsistencias en la integración del expediente por parte de las autoridades investigadoras locales.

Vadhir Derbez rechazó las acusaciones de manera pública y aseguró que su equipo cuenta con testimonios de producción y grabaciones que demuestran que nunca permaneció a solas con la modelo. (Vadhir Derbez: Instagram)

La Fiscalía capitalina cesó un agente del Ministerio Público por vender el expediente

El avance del procedimiento provocó una crisis interna en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El 25 de junio de 2026, la dependencia destituyó a la agente del Ministerio Público Carla Rodríguez Saldaña de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

PUBLICIDAD

La remoción ocurrió tras confirmarse que la funcionaria facilitó copias completas de la carpeta confidencial a los litigantes privados antes de los plazos fijados por el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que derivó en una indagatoria interna por responsabilidades administrativas.

En junio de 2026, la dependencia destituyó a una agente del Ministerio Público por vender el expediente. (Captura de pantalla @vadhird)

La Corte del condado de Marshall procesó al actor en 2009

Los registros judiciales de Derbez en territorio estadounidense comenzaron el 15 de diciembre de 2009 en el estado de Indiana. En esa fecha, el actor estudiaba en la Academia Militar Culver cuando enfrentó una acusación formal por contacto físico no consentido.

Una alumna de 15 años declaró ante el detective Neal Wallace que Derbez la sujetó contra una reja perimetral, la besó en el cuello y realizó tocamientos corporales por la fuerza, hecho tipificado bajo la figura penal de agresión en las leyes de ese país.

PUBLICIDAD

El tribunal del condado de Marshall citó al estudiante a declarar en enero de 2010. Al encontrarse fuera de la jurisdicción, Derbez compareció el 17 de febrero de 2010 junto a su abogado Edward Ruiz, quien notificó al juez la inocencia del imputado.

El actor y cantante Vadhir Derbez acumula un historial de controversias judiciales que abarca expedientes en cortes de Estados Unidos y denuncias penales en la Ciudad de México.

Una noche bajo arresto en las celdas de Florida

A los registros en academias militares se suma un arresto ocurrido en 2010 en la carretera de los Cayos de Florida.

Elementos de la policía del condado de Monroe detuvieron al actor por manejar a 128 kilómetros por hora en una vialidad restringida a 72 kilómetros por hora.

Los agentes remitieron al joven a la prisión Plantation Key Jail bajo el cargo de conducción temeraria.

A los registros en academias militares se suma un arresto ocurrido en 2010 en la carretera de los Cayos de Florida. (Foto: Instagram)

La detención se extendió durante la noche del domingo hasta que un juez de control fijó la fianza reglamentaria la mañana del lunes siguiente.

Con la solicitud formal entregada este jueves ante las oficinas federales de la alcaldía Cuauhtémoc, la FGR definirá si ejerce la facultad de atracción sobre la denuncia por violación o si el expediente permanece bajo la jurisdicción de la fiscalía capitalina, mientras la indagatoria por delincuencia organizada y extorsión interpuesta por Derbez continúa su trámite en la FEMDO.

PUBLICIDAD