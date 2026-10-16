Acuerdo arancelario entre México y EEUU se tambalea: Secretario de Comercio estadounidense frena avances, según WSJ

Secretario de Comercio, Howard Lutnick. EFE/Allison Dinner

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En medio de una crisis comercial entre México y Estados Unidos, el medio The Wall Street Journal dio a conocer que las negociaciones para un acuerdo arancelario se encuentran estancadas debido a la oposición del Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

De acuerdo con la información brindada por personas al tanto de las reuniones, esta sería la segunda vez que el funcionario estadounidense interviene en contra para frustrar un posible trato entre ambos países.

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Las dos naciones se encontraban en un punto importante dentro de las conversaciones para cerrar el pacto de reducción de gravámenes al acero, aluminio y automóviles, implementados con la llegada del presidente de EEUU, Donald Trump por segunda ocasión a la Casa Blanca.

Esta situación se da en un contexto donde la renovación del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) continúa en un momento complicado, por lo que el posible acuerdo de aranceles podría haber resultado de manera favorecedora para las importaciones y exportaciones nacionales y extranjeras.

UNAM alerta que la revisión del T-MEC podría poner en riesgo la integración económica de América del Norte

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que la revisión del T-MEC definirá la integración económica de América del Norte en los próximos años y podría profundizar la dependencia de México respecto de tecnologías, insumos y decisiones tomadas fuera del país. Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía, planteó que el tratado debe analizarse junto con la reindustrialización y el Plan México para transformar la estructura productiva nacional.

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Durante la inauguración del Seminario Académico “T-MEC, reindustrialización y Plan México: desafíos y propuestas”, la directora reconoció que la relación regional permitió al país consolidar una plataforma exportadora e incorporarse a diversas cadenas productivas de Norteamérica.

La presencia de Marcelo Ebrard en Milwaukee condensa las tensiones que definen la política exterior económica del país: negociar aranceles y reglas de origen con Washington mientras tantea nuevos equilibrios con Bruselas

La revisión del T-MEC plantea el futuro de la industria mexicana

Rodríguez León cuestionó si la reorganización de la economía mundial abrirá una oportunidad para modificar la base productiva de México o si reforzará su papel como plataforma manufacturera dependiente del exterior.

Para la académica, la reindustrialización exige desarrollar capacidades productivas, científicas y tecnológicas propias. También requiere inversión y coordinación entre el gobierno, los poderes políticos y la academia para que los objetivos industriales tengan instrumentos y recursos que permitan ejecutarlos.

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La directora de la Facultad de Economía señaló que el Plan México busca recuperar la planeación económica y fortalecer la capacidad del Estado para conducir el desarrollo productivo nacional.

Entre las metas del plan están elevar la inversión, aumentar el contenido nacional, sustituir importaciones, generar empleos de calidad y fortalecer sectores estratégicos. Rodríguez León advirtió que esos propósitos dependerán de su traducción en instituciones, recursos, mecanismos e instrumentos eficaces.

EEUU busca un nuevo acuerdo con México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el país mantiene conversaciones con EEUU sobre el T-MEC, aunque todavía no existe un acuerdo final. La mandataria rechazó que las declaraciones de Donald Trump impliquen el fin del tratado, durante la conferencia matutina del pasado lunes 12 de octubre.

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El gobierno de México busca reducir los gravámenes en automóviles, acero y aluminio y evitar que la nación vecina imponga nuevos durante el periodo de revisión, mientras se analizan otros asuntos de interés común.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y establece una revisión conjunta después de seis años. Ante esto, la mandataria mexicana explicó que los tres países pueden decidir si el acuerdo continúa por 10 años más o si se amplía por 16 años; la decisión también puede volver a discutirse después de uno, dos o tres años.

Actualmente, Estados Unidos negocia por separado con Canadá y México, mientras el pacto continúa vigente. Sobre el avance de las conversaciones, afirmó: “Hay avances. Todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante”.

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