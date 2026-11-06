EZLN difunde video “Sin palabras” rumbo a visita con madres buscadoras en la CDMX en diciembre

El video, acompañado de «Canción sin miedo» de Vivir Quintana con El Palomar, en el video Sin Palabras, por motivo de los preparativos zapatistas para el Encuentro Abrazo con familias Buscadoras

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) difundió este jueves un video titulado Sin palabras, en el que muestra a decenas de integrantes de la organización mientras realizan distintas actividades en sus comunidades, como parte de los preparativos para la visita que tendrán sus miembros prevista a la Ciudad de México durante diciembre.

La grabación presenta escenas de la vida cotidiana de las comunidades zapatistas y reúne imágenes de hombres y mujeres que participan en diversas labores y actividades colectivas. El material fue compartido por la organización como parte de las acciones previas al desplazamiento que realizarán sus integrantes hacia la capital del país.

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Uno de los elementos que destaca en el video es la música que acompaña las imágenes: Canción sin miedo, interpretada por la cantautora Vivir Quintana junto con El Palomar. La pieza musical, reconocida por su mensaje contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, aporta un componente simbólico a la publicación del EZLN.

El título elegido para la grabación, Sin palabras, contrasta con la fuerza del tema musical que acompaña las escenas. A través de este material audiovisual, la organización muestra parte de la dinámica de sus comunidades sin recurrir a un mensaje extenso o a una explicación adicional sobre las imágenes.

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EZLN prepara visita de mil 530 integrantes a la Ciudad de México

Vídeo Sin Palabras, por motivo de los preparativos zapatistas para el Encuentro Abrazo con familias Buscadoras

La difusión del video ocurre en el contexto de los preparativos para la movilización de mil 530 integrantes del EZLN hacia la CDMX, prevista para diciembre.

La llegada de este contingente representa una de las actividades públicas que la organización tiene contempladas para el cierre del año. Su presencia en la capital permitirá que integrantes de distintas comunidades zapatistas se trasladen desde sus territorios para participar en las actividades anunciadas.

El número de participantes también da cuenta de la dimensión logística que implica el desplazamiento, pues requiere la organización de los integrantes que viajarán desde sus comunidades hasta la capital mexicana.

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Cabe recordar que en octubre pasado, en la página oficial del EZLN, se explicó que se desarrollará un concierto donde participarán Caifanes, Ely Guerra, Vivir Quintana, Los Contingentes Jaraneros, Kevin Kaarl y el Meme del Real.

“Los músicos, organizadores, productores y responsables del espacio no cobrarán por su participación, por lo que los recursos disponibles se destinarán al encuentro con las personas buscadoras”, destacaron, aunque sí tendrá costo para los fans de estos artistas.

“Canción sin miedo” acompaña el mensaje zapatista

(Foto Instagram: @vivirquintana)

La elección de Canción sin miedo, de Vivir Quintana y El Palomar, destaca dentro de la producción audiovisual por el significado social que ha adquirido esta composición desde su lanzamiento.

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La canción se convirtió en un himno de las movilizaciones feministas en México y otros países de América Latina, debido a que aborda la violencia contra las mujeres, las desapariciones y los feminicidios.

Su inclusión en el video del EZLN incorpora una referencia a las demandas de justicia y a la lucha contra la violencia de género, temas que han ocupado un lugar importante en distintos movimientos sociales.

Con esta publicación, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional vuelve a utilizar materiales audiovisuales para compartir imágenes de sus comunidades y anticipar sus próximas actividades públicas.

La visita de mil 530 integrantes a la Ciudad de México, programada para diciembre, será el siguiente acontecimiento de relevancia en su agenda, mientras la organización continúa con los preparativos para el traslado de sus miembros desde sus territorios hasta la capital del país.

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