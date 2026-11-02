EZLN denuncia provocaciones del gobierno para que no asistan con buscadoras a la CDMX: “Vamos a responder con fuerza y movilización”

Un fotomontaje integra a miembros del EZLN con su bandera y el Palacio Nacional en Ciudad de México ante denuncias de provocaciones gubernamentales. (Jesus Avilés )

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció que autoridades federales, estatales y municipales han emprendido presuntas acciones de hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias contra integrantes de sus comunidades en Chiapas, las cuales relacionó con su próxima reunión con madres y colectivos de personas buscadoras en la Ciudad de México.

A través de su enlace zapatista, la organización sostuvo que estas acciones buscan impedir su participación en el encuentro, programado como parte de la “Gira por la Vida, capítulo México”, así como suspender las actividades que tienen previstas en la capital durante diciembre y la primera semana de enero de 2027.

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El EZLN señaló que las presuntas provocaciones también estarían dirigidas a frenar las visitas que preparan a Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalisco y Querétaro. Ante este escenario, advirtió que no cancelará su iniciativa y cuestionó la contradicción entre estas acciones y el discurso gubernamental de “paz, felicidad y bienestar”.

“Vamos a ir (puede ser que alguien de los nuestros ya está allá) a la Ciudad de México, vamos a reunirnos con las familias buscadoras que quieran y puedan (...) les vamos a abrazar, vamos a guardar su palabra, vamos a guardar sus historias para que no las manche el olvido y la indiferencia”, expresó la organización.

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EZLN advierte que responderá con movilizaciones ante detenciones y hostigamiento en Chiapas

En su comunicado, el Ejército Zapatista advirtió que responderá “con fuerza y movilización” si continúan las acciones contra las familias que forman parte de sus bases de apoyo en Chiapas.

“Tienen que decidir si aceptan ese hecho y se conforman con que cumpliremos nuestra palabra. O pueden seguir con sus torpezas (en las que está todo el gabinete federal, estatal y las presidencias municipales) y darle otro carácter a nuestra iniciativa. No vamos a hacer bulla, pero podemos hacerlo”, señaló.

Crédito: Jesús Áviles/ Infobae México

La advertencia está relacionada con dos denuncias principales: una sobre presuntos actos de hostigamiento y restricciones contra familias zapatistas en el ejido La Culebra, municipio de Ocosingo, y otra por daños a terrenos comunitarios ubicados en el trayecto proyectado de la autopista San Cristóbal-Palenque. En ambos casos, señalan a las autoridades de distintos niveles de gobierno de los responsables.

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EZLN denuncia amenazas y restricciones contra familias zapatistas en Ocosingo

El primer señalamiento se concentra en el ejido La Culebra, en Ocosingo, que, de acuerdo con el comunicado, es gobernado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La organización afirmó que en esta localidad persisten las amenazas, el hostigamiento y los encarcelamientos contra familias de sus bases de apoyo.

La denuncia atribuye estas acciones a integrantes de un grupo al que identifica como el “Cártel de Mario Delgado”, en referencia al actual secretario de Educación Pública federal. Asimismo, señala a Eusebio Cruz Ruiz como presunto responsable directo de las agresiones y asegura que se presenta como maestro.

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Según el documento, Cruz Ruiz afirma recibir órdenes directas de Mario Delgado. Sin embargo, el comunicado no aporta elementos adicionales que permitan corroborar esta acusación ni incluye una respuesta del funcionario federal mencionado.

Un letrero del EZLN en Chiapas manifiesta el rechazo a la construcción de la autopista entre Palenque y San Cristóbal de Las Casas en tierras comunitarias. (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba))

Prohíben el acceso a una tienda cooperativa y una clínica comunitaria

Entre las restricciones denunciadas, el EZLN señaló que habitantes de La Culebra tienen prohibido acudir a una tienda cooperativa administrada por integrantes de la comunidad zapatista. Según el comunicado, quienes incumplan esta disposición pueden ser encarcelados.

La acusación también alcanza a una clínica comunitaria que, de acuerdo con la organización, brinda atención médica tanto a zapatistas como a simpatizantes de partidos políticos y personas sin afiliación.

El documento sostiene que habitantes del ejido y de localidades cercanas pueden ser detenidos y multados si reciben atención en estas instalaciones. Además, denuncia obstáculos para el tránsito, el comercio y el acceso a servicios de salud en las comunidades de los alrededores.

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Proyecto de autopista San Cristóbal-Palenque: EZLN denuncia destrucción de terrenos comunitarios

El segundo reclamo está relacionado con la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque. El EZLN afirmó que, durante acciones vinculadas con esta obra, fueron afectados terrenos recuperados hace más de 32 años. De acuerdo con su versión, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal, junto con el finquero Audamaro Oropeza Camacho, participaron en la destrucción de bienes pertenecientes al común.

La organización también denunció el retiro de carteles que identificaban los terrenos como parte de la Junta de Buen Gobierno y, posteriormente, del Común.

EZLN madres buscadoras reunión (Isabel Mateos/FB)

Entre las afectaciones señaladas se encuentran la presunta sustracción de ganado comunitario y la destrucción de milpas y zonas boscosas. Según el EZLN, los hechos fueron denunciados en distintas ocasiones ante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que habría llevado los reclamos ante autoridades federales y estatales sin obtener respuestas verbales ni acciones concretas.

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El EZLN sostuvo que el conflicto podría evitarse si las autoridades atienden las exigencias de las familias buscadoras y ofrecen respuestas satisfactorias. Incluso, señaló que estas podrían comunicar que la movilización ya no es necesaria si sus demandas son atendidas.

Asimismo, cuestionó la eventual presencia de fuerzas de seguridad para impedir una marcha cuyo objetivo, reiteró, es acompañar a quienes enfrentan la desaparición o la muerte de un familiar.