Incendio en ducto de Pemex en Tototlán, Jalisco, deja cuatro trabajadores lesionados: una mujer está grave

Incendio Pemex Tototlán Jalisco (@PCJalisco/X)

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Una fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó un incendio la noche de este jueves 5 de noviembre en el municipio de Tototlán, Jalisco, con un saldo de cuatro trabajadores lesionados, entre ellos una mujer que se encuentra en estado grave por las quemaduras que sufrió.

La emergencia se registró a la altura del kilómetro 1 de la carretera Tototlán–Ocotlán, donde elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) acudieron para apoyar al personal de Pemex en las labores de atención y control del fuego.

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De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia fue notificada alrededor de las 19:15 horas, luego de que se detectara una fuga de hidrocarburo que derivó en un incendio en la infraestructura de la empresa petrolera.

La magnitud del siniestro movilizó a corporaciones estatales y municipales, así como a trabajadores especializados de Pemex, quienes desplegaron vehículos y equipo para combatir las llamas y evitar que el incidente se extendiera.

Tres trabajadores resultaron con quemaduras graves

Una fuga de hidrocarburo provocó un incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos, a la altura del kilómetro 1 de la carretera Tototlán–Ocotlán (@PCJalisco/X)

El saldo confirmado por Protección Civil Jalisco es de cuatro personas lesionadas, quienes recibieron atención de los servicios de emergencia y fueron trasladadas a hospitales de Guadalajara y Ocotlán.

De acuerdo con información difundida, dos hombres presentaron quemaduras en aproximadamente 40 por ciento de la superficie de sus cuerpos, por lo que fueron trasladados vía terrestre a un hospital de Guadalajara para recibir atención médica especializada.

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La tercera víctima es una mujer que sufrió quemaduras en alrededor del 90 por ciento de su cuerpo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada a una clínica del municipio de Ocotlán.

Por su parte, Pemex en un comunicado, señaló que un cuarto lesionado fue atendido en el lugar.

¿Cómo inició el incendio?

Gobierno de Tototlán

Por igual, la paraestatal informó que, al estar realizando labores de limpieza y retiro de sedimentos en el poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del municipio de Tototlán, “se generó un incidente que derivó en fuego”.

Por lo cual se activó el Plan de Respuesta a Emergencias y en coordinación con Protección Civil y con los bomberos estatales y municipales, “el fuego ha sido sofocado. El incidente no representa riesgo para la población”, destacaron.

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Mientras, Protección Civil de Jalisco, señaló que las labores incluyeron acciones para controlar la situación y extinguir el incendio, con apoyo de vehículos y equipo especializado.

Las corporaciones mantuvieron las acciones de atención en el sitio, mientras avanzan los trabajos para controlar el fuego y reducir los riesgos asociados con la fuga de combustible.

Se esperan los nuevos informes médicos

Ante el riesgo que representa el incidente, reportes locales señalaron que el Gobierno municipal de Tototlán pidió a la población evitar circular por las inmediaciones de la zona donde se ubica la válvula de Pemex, cerca del ingreso a Infonavit.

También se solicitó a los habitantes mantenerse atentos a los comunicados oficiales y respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

La emergencia permaneció bajo atención de las autoridades estatales y municipales, en coordinación con la empresa petrolera.

Se espera que Protección Civil y Pemex proporcionen información adicional sobre las condiciones del ducto, el control definitivo del incendio y el estado de salud de los trabajadores lesionados.

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