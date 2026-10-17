México

Caifanes ofrecerá concierto gratis en CDMX durante visita del EZLN para reunirse con madres buscadoras

Se sumarán otros cantantes al evento que se tiene organizado para el mes de diciembre en la capital

Anuncia EZLN encuentro con madres buscadoras y colectivos en diciembre
Concierto de Caifanes e invitados en la CDMX será gratuito (Crédito: Cuartoscuro)
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El grupo Caifanes ofrecerá un concierto gratuito durante la visita que una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizará en diciembre a la Ciudad de México, como parte de las actividades de acompañamiento y reconocimiento a madres y colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos.

El anuncio fue realizado por el capitán Marcos, quien detalló que el espectáculo también contará con la participación de Ely Guerra, Vivir Quintana, los Contingentes Jaraneros, Kevin Kaarl y Meme del Real, integrante de Café Tacvba.

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En un texto titulado Entre Caifanes te veas, difundido la noche del viernes 16 de octubre en la página oficial del EZLN, el dirigente explicó que los músicos, organizadores, productores y responsables del espacio no cobrarán por su participación, por lo que los recursos disponibles se destinarán al encuentro con las personas buscadoras.

El cartel del Festival Cordillera incluyó a Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle, Sean Paul y Kany García, entre otros artistas de la región - crédito cortesía Páramo Presenta
Caifanes junto con otros artistas se presentarán en la CDMX de manera gratuita para apoyar la gira de EZLN - crédito cortesía Páramo Presenta

“Quesque los meros Caifanes, y que mi novia la Ely Guerra, y que la Vivir Quintana, y que los Contingentes Jaraneros, y que el Kevin Kaarl, y que el Meme del Real. Juntos, pero no revueltos”, se lee en el comunicado.

El capitán también destacó el carácter solidario de la iniciativa y aseguró que ninguno de los participantes obtendrá ganancias personales por la organización del evento.

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“Todo el varo es para el encuentro con buscadoras. Todo cabal, todo planchado”, agregó en el texto, escrito con el tono irónico que caracteriza sus comunicados.

Hasta el anuncio no se precisaron la fecha, el horario ni el lugar donde se realizará el concierto. Tampoco se dieron a conocer detalles sobre el acceso del público.

¿Por qué visitará el EZLN la Ciudad de México?

EZLN madres buscadoras Gira por la Vida, capítulo México: Encuentro con madres buscadoras
EZLN madres buscadoras reunión (Isabel Mateos/FB)

La presentación musical formará parte de una agenda más amplia que el EZLN prepara para diciembre, cuando una delegación zapatista viajará a la capital del país para reunirse con colectivos, organizaciones sociales, pueblos originarios y familiares de personas desaparecidas.

El encuentro con las buscadoras será la prioridad del viaje, incluso por encima de otras actividades previstas para conmemorar el 33 aniversario del levantamiento zapatista, ocurrido el 1 de enero de 1994.

En días pasados, el subcomandante Moisés explicó que la intención es expresar personalmente su respeto, cariño y agradecimiento a quienes mantienen la búsqueda de sus familiares, además de construir vínculos para futuras actividades conjuntas.

El dirigente señaló que la delegación se trasladará a la zona del Ajusco, en el sur de la capital, para desarrollar las reuniones que se acuerden con los colectivos. La visita forma parte de la llamada Gira por la Vida, capítulo México.

Según información difundida, a partir de declaraciones de integrantes del movimiento, el EZLN prevé salir de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 29 de noviembre y regresar el 10 de enero de 2027. La delegación contempla alrededor de mil 509 integrantes, además de quienes puedan sumarse posteriormente.

EZLN reconoce la labor de las madres buscadoras

Marcos reconoció la labor de las madres buscadoras (Crédito: X / @ELDEBATE)
Marcos reconoció la labor de las madres buscadoras (Crédito: X / @ELDEBATE)

Durante un conversatorio celebrado en Chiapas, el capitán Marcos sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas no debe recaer únicamente en las familias y organizaciones que enfrentan esta situación.

El dirigente consideró que la exigencia de verdad y justicia constituye una responsabilidad colectiva, debido a que las desapariciones afectan tanto a las familias como a las comunidades.

“Vamos a decirles: gracias. De pensamiento, corazón y acción, gracias”, expresó Marcos el pasado 2 de octubre.

El EZLN también ha manifestado su preocupación por la crisis de desapariciones en México, donde los registros oficiales superan las 133 mil personas desaparecidas y no localizadas.

La iniciativa suma a Caifanes y otros artistas a una agenda que, de acuerdo con el EZLN, tendrá como eje central el reconocimiento a las personas buscadoras y la construcción de espacios de solidaridad frente a la crisis de desapariciones.

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