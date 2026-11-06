México

Hijo de María Alicia Delgado dedica conmovedoras palabras tras la muerte de la actriz

Rafael, quien padece una discapacidad auditiva, quedó a cargo de una de las mejores amigas de su madre, quien falleció el 4 de noviembre víctima de cáncer

Mujer sentada en un sofá, con cabello largo y oscuro, chaqueta marrón y una cadena plateada
María Alicia Delgado falleció el 4 de noviembre de 2026, víctima de cáncer. (YouTube)
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Rafael, único hijo de María Alicia Delgado, rompió el silencio tras la muerte de la actriz y agradeció públicamente las muestras de cariño que ha recibido su familia.

En medio del duelo por la pérdida de su madre, el joven ofreció un breve mensaje ante los medios reunidos en una funeraria al sur de la Ciudad de México.

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La primera aparición pública de Rafael ocurrió la noche del jueves, acompañado por Yodi Marcos, el actor Carlos Bonavides y su hijo Tadeo. Conmovido, el joven reconoció el respaldo de quienes han estado cerca de él tras el fallecimiento de la intérprete.

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“Quiero decirles muchas gracias a todos, a las personas que me han apoyado. Agradezco el cariño a mi mamá”, expresó.

María Alicia Delgado murió el 4 de noviembre de 2026, a los 77 años, a consecuencia de un cáncer que mantuvo en privado durante los últimos meses de su vida.

María Alicia Delgado y su hijo Rafael
María Alicia Delgado y su hijo Rafael

¿De qué murió María Alicia Delgado? Así fueron sus últimos meses

La actriz enfrentó un cáncer que, de acuerdo con testimonios de personas cercanas, fue detectado inicialmente en el páncreas y posteriormente se extendió a otros órganos, entre ellos el hígado, los riñones y el estómago.

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Yodi Marcos, esposa de Carlos Bonavides, estuvo al pendiente de María Alicia durante su enfermedad, tanto en su domicilio como en el hospital. En declaraciones retomadas por medios de espectáculos, explicó que la actriz comenzó a experimentar fuertes dolores y tuvo que ser trasladada a urgencias.

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“Tenía mucho dolor (...) No quiso decir nada, fue muy reservada. Desgraciadamente, el cáncer era uno de los peores”, relató.

Marcos también señaló que la intérprete rechazó tratamientos como la quimioterapia y pidió que no la reanimaran ni la intubaran. Según su testimonio, su estado de salud se deterioró después de varias recaídas y ya no pudo salir del hospital.

Antes de morir, María Alicia le pidió a Yodi que cuidara de Rafael, quien tiene una discapacidad auditiva.

Composición de dos fotos: arriba una mujer sostiene a un infante y abajo un joven con sudadera blanca posa junto a una mujer
Rafael, hijo de la fallecida actriz María Alicia Delgado, logró ingresar a la universidad. (Captura de pantalla YouTube / Sale el Sol)

Tadeo Bonavides se despidió de María Alicia Delgado

Tadeo Bonavides, hijo de Carlos Bonavides, también habló sobre la muerte de la actriz, con quien mantenía una relación cercana. El joven contó que pudo acompañarla durante sus últimas horas y despedirse de ella.

“El poder tener la oportunidad de decirle adiós, como fue ayer en la noche que tuve la oportunidad de despedirme, de abrazarla, de estar con ella todo el día. Sé que está descansando porque sé que estaba sufriendo”, dijo en una entrevista para TVNotas.

También recordó el vínculo que los unía: “Teníamos una relación tan cercana que nos veíamos prácticamente diario. Creo que mi mamá ha sido vital durante el proceso que llevó durante 6 meses”.

¿Quién fue María Alicia Delgado? La trayectoria de la actriz

Originaria de Monterrey, Nuevo León, María Alicia Delgado construyó una carrera de más de cuatro décadas en televisión, comedia y doblaje. Se hizo especialmente conocida por sus personajes en programas como Derbez en cuando, donde interpretó a Alz, y Cero en conducta, en el papel de La Abuela.

También participó en producciones como El tesoro del saber, Odisea Burbujas, ¡Anabel! y diversas telenovelas, entre ellas El diario de Daniela, Serafín y Médicos, línea de vida. En cine animado prestó su voz a La Abuelita en Un gallo con muchos huevos y Un rescate de huevitos.

La despedida de Rafael y los testimonios de quienes acompañaron a María Alicia durante su enfermedad marcaron las primeras horas del homenaje a la actriz, cuya muerte deja una trayectoria reconocida en la comedia y la televisión mexicana.

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