El EZLN hará en diciembre un "encuentro-abrazo" con madres buscadoras en Ciudad de México

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Ciudad de México, 3 oct (EFE).- El principal objetivo de la visita que delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplirán a finales de diciembre e inicios de enero de 2027 en la zona del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México, "es el encuentro-abrazo con buscadoras (de familiares desparecidos)", explicó este sábado un representante del movimiento.

El comandante Moisés del EZLN confirmó la actividad durante un encuentro con organizaciones, colectivos y madres buscadoras, que se celebra del 2 al 4 de octubre en San Cristóbal de las Casas.

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"El principal objetivo: el encuentro-abrazo con buscadoras. Es importante que esto se entienda bien y quede bien claro. Porque no vamos a cancelar una reunión o actividad con buscadoras por cualquier otra cosa", precisó Moisés.

El representante del EZLN señaló que la celebración del aniversario 33 del alzamiento zapatista, programada para celebrarse por primera vez en la capital del país, "será dependiendo de nuestro abrazo con las buscadoras".

"Llevamos muchos años esperando el momento de encontrarnos con ellas. Entonces, la prioridad o lo más importante en nuestra agenda o programación son las reuniones, encuentros y actividades con las buscadoras, el día y la hora que ellas establezcan", apuntó.

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El líder zapatista añadió que como movimiento "tenemos que hacer algo y no ya sólo el abrazo pendiente, que tiene mucho de agradecimiento y de pedir disculpas a las buscadoras. Tenemos que hacer algo más. Al menos, hacerles saber que estamos a su lado y de su lado".

El comandante Moisés precisó que hasta ahora están anotados 1.509 delegados "más los que se suban de última hora" y agregó que "si hay tiempo y modo" se moverán a lugares cercanos geográficamente a la Ciudad de México.

La fecha de salida del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci)-Universidad de la tierra será la madrugada del domingo 29 de noviembre y el regreso será el 10 de enero, mientras que para su movilización se rentarán más de 31 autobuses, precisó el líder zapatista.

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El viernes, Moisés adelantó que el EZLN se estaba "preparando y organizando” para el viaje a la capital mexicana. "Vamos a ir al Ajusco. Para eso hemos dicho nuestra palabra y la vamos a cumplir. Esto ha comenzado y vamos a llegar hasta donde tenemos que llegar", expuso.

Según organizaciones y reportes periodísticos, más de cien personas han desaparecieron entre enero de 2019 y marzo de 2026 en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, sur de la capital, donde colectivos de madres buscadoras han cumplido decenas de jornadas de búsqueda. EFE

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