Christian Nodal aparece con Leonardo Aguilar tomando cerveza en calles de Zacatecas

Christian Nodal se sumó al festejo de Leonardo Aguilar por el lanzamiento de "Esquina 22" y protagoniza un dueto improvisado en una calle de Zacatecas. (@leonardoaguilaroficial)

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Christian Nodal se suma al festejo de Leonardo Aguilar por el lanzamiento de su nuevo álbum, Esquina 22, con una transmisión en vivo desde una calle de Tayahua, Zacatecas, donde ambos aparecieron tomando cahuamas junto a amigos del pueblo. El encuentro ocurrió horas después de que el hijo de Pepe Aguilar diera a conocer el disco, cuyo nombre retoma el sitio exacto donde surgió el proyecto musical.

Leonardo Aguilar explicó que Esquina 22 toma su nombre de una calle de Tayahua, Zacatecas, el lugar donde se gestó el proyecto. Esa misma esquina se convirtió en el escenario de toda la promoción del disco, incluida una aparición previa junto a El Komander, con quien grabó la colaboración “De rancho en rancho”.

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El cantante invitó públicamente a su audiencia a sumarse al festejo en ese punto exacto. Durante el lanzamiento, transmitió en vivo y preguntó a los presentes cuál era su canción favorita del material recién estrenado.

Tras polémica por no llenar presentaciones, Leonardo Aguilar estrenó su nuevo disco. (Captura de pantalla @leonardoaguilaroficial)

Nodal aparece en plena transmisión en vivo

En medio de la transmisión en vivo, Christian Nodal llegó al lugar y se sentó en la banqueta junto a Leonardo Aguilar. “Llegó aquí un invitado especial a la Esquina 22”, dijo el hermano de Ángela Aguilar al presentar al sonorense ante la audiencia.

Aguilar le preguntó directamente cuál era su tema favorito del álbum. Nodal respondió sin titubear: “Todas”. Horas más tarde, ambos cantaron a dueto varios temas del disco frente a los asistentes reunidos en la calle.

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Nodal también compartió el lanzamiento en su perfil de Instagram, donde publicó una historia con el enlace del nuevo material. “Estamos de estreno con mi cuñado. Vayan a escuchar ‘Esquina 22’”, escribió el intérprete. Mientras tanto, Ángela Aguilar, hermana del cantante, replicó la publicación oficial con emojis de corazón en sus historias.

Las polémicas familiares marcaron el camino previo al disco

El respaldo de Nodal llega después de que Leonardo Aguilar enfrentara semanas de escrutinio por la crítica hacia su familia. El 19 de octubre, su concierto en el Auditorio Jalisco, durante las Fiestas de Octubre de Guadalajara, registró butacas vacías en un recinto con capacidad de entre 7,000 y 10,000 personas.

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En entrevista con Ventaneando antes de esa presentación, el cantante admitió el desgaste de tres años bajo el “ojo negativo del huracán” mediático. “Yo no les he hecho nada a nadie, yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”, dijo entonces.

Christian Nodal cantó a dueto con Leonardo Aguilar durante el festejo por el nuevo álbum del cantante, grabado en una esquina de Tayahua. (@leonardoaguilaroficial)

Asimismo, Leonardo describió su método para sostenerse frente a las críticas sin entrar en confrontaciones. “Tratando de crear una carrera formada bien, con música que considero buena, sin hablar mal de nadie, sin meterme al juego. Eso es para mí lo más difícil, el mantenerme firme y recto”, dijo. Aguilar reconoció también que la controversia amplificó el alcance de su trabajo. “Así como ha llegado mucha gente a la que no le caigo tan bien, han llegado millones de personas a ver mi contenido que nunca hubieran llegado si no hubiera existido este chisme”, explicó.

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De igual manera, Pepe Aguilar salió en defensa de su hijo tras las críticas por la baja asistencia en Guadalajara. “Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta. O sea, si no le gustas a alguien, pues no te compra”, afirmó el cantante ante la prensa.

Días después, Leonardo Aguilar insistió en que busca construirse una carrera propia, al margen del linaje familiar. “Lo que quiero en esta nueva etapa es que la gente me conozca por mí, por quién soy, no solamente por el apellido, que me enorgullece muchísimo”, dijo durante su paso por las mismas Fiestas de Octubre.

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El respaldo público del sonorense al lanzamiento del nuevo álbum generó reacciones en redes sociales. Los internautas no pasaron por alto la promoción que le estaría dando a su cuñado Leonardo Aguilar.