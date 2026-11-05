‘De viaje con los Derbez’ regresa con José Eduardo y Vadhir en medio de sus polémicas personales

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Eugenio Derbez anunció una nueva temporada de De viaje con los Derbez en un momento en que su familia se encuentra bajo atención pública por la separación de José Eduardo Derbez y los señalamientos de presunto abuso contra Vadhir Derbez, los cuales el actor ha rechazado.

El adelanto muestra a Eugenio Derbez, Vadhir, José Eduardo y Aislinn Derbez rumbo a África. El patriarca de la familia anticipó que el recorrido incluirá nuevas costumbres, bromas y situaciones que marcarán la convivencia entre los integrantes del elenco.

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La nueva entrega de De viaje con los Derbez tendrá como destino África y reunirá a Eugenio, Vadhir, José Eduardo y Aislinn Derbez.

El anuncio confirma el regreso del formato familiar a Vix y Prime Video México, mientras los integrantes de la familia atraviesan asuntos personales que han generado reacciones y comentarios en redes sociales.

El tráiler anticipó un viaje de los Derbez a África

El anuncio fue difundido con una secuencia breve en la que Eugenio Derbez aparece junto a Vadhir. “África, aquí vamos”, expresó el actor al presentar el destino de la temporada.

El actor mexicano Vadhir Derbez atiende a varios medios de comunicación durante una rueda de prensa. (YouTube: Roger MX)

Vadhir Derbez reaccionó con entusiasmo a la nueva experiencia. “África es mágico”, comentó mientras las imágenes mostraban un adelanto del viaje que emprenderá la familia.

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Eugenio Derbez añadió que el continente tiene “muchas costumbres”. La frase abrió paso a un momento de humor entre padre e hijo, una dinámica que ha acompañado las temporadas anteriores del programa.

La publicación fue acompañada por la frase: “Aquí vamos otra vez… ¿sobreviviremos?”, con la que se anticipó otra aventura familiar.

El adelanto etiquetó las cuentas de De viaje con los Derbez, Vix y Prime Video México. Los detalles sobre la fecha de estreno, el número de episodios y el resto de los destinos no aparecen en el material compartido.

Las reacciones de los seguidores fueron inmediatas. Varios usuarios celebraron el regreso de la producción y expresaron interés por ver nuevamente a José Eduardo Derbez dentro de la dinámica familiar.

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“Todo el mundo sabe que lo vamos a ver por tu hijo José Eduardo”, escribió una persona en los comentarios. Otro usuario señaló: “La veré porque saldrá José Eduardo”.

También hubo mensajes que pidieron a la familia mantener vigente el formato. “Ay, por favor no terminen nunca de sacar temporadas”, escribió una seguidora, mientras otras personas expresaron su entusiasmo por la nueva aventura.

José Eduardo Derbez atraviesa una separación de Paola Dalay

La confirmación de la temporada llega después de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay hicieran pública su separación. La expareja comunicó que puso fin a su relación, aunque ambos han planteado que su prioridad es el bienestar de su hija Tessa.

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Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

La influencer explicó que la niña se encuentra temporalmente con José Eduardo mientras ella prepara el departamento al que se mudó. Dalay informó que Tessa vivirá con ella cuando la vivienda esté acondicionada.

La expareja no anunció días u horarios establecidos para que el actor conviva con su hija. El acuerdo que describieron contempla que José Eduardo pueda verla y llevársela sin un calendario fijo divulgado públicamente.

Dalay también negó que el actor busque quitarle a Tessa. Las declaraciones surgieron luego de que circularan comentarios en redes sociales sobre la dinámica familiar tras la ruptura.

José Eduardo Derbez sostuvo que la separación no acabará con la relación que mantendrán como padres. El actor señaló que seguirá unido a Paola Dalay por el cuidado de su hija.

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El anuncio de la nueva temporada de De viaje con los Derbez generó comentarios centrados en la presencia de José Eduardo.

Vadhir Derbez y los señalamientos en su contra

El lanzamiento del adelanto también ocurre mientras Vadhir Derbez enfrenta una denuncia por el presunto delito de violación.

La representación legal de la denunciante anunció que solicitaría una reunión con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

El despacho Vega Mac Gregor Arellano planteó que busca que las indagatorias avancen con objetividad, diligencia y perspectiva de género. La convocatoria no detalló el estado procesal de la carpeta ni las diligencias realizadas hasta ahora.

El actor Vadhir Derbez habla frente a la cámara tras obtener un amparo judicial en el proceso legal que enfrenta. (Instagram: Vadhir Derbez)

Vadhir Derbez rechazó las acusaciones desde que el caso se difundió en mayo.El actor afirmó en su momento que aparentemente cuenta con elementos para demostrar que los hechos denunciados no ocurrieron.

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“Tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, sostuvo Vadhir Derbez. El cantante también reconoció que conocía a la denunciante porque participó en la grabación de uno de sus videos musicales.

El actor afirmó que no estuvo a solas con ella durante esa filmación. Además, señaló que había varias personas presentes y que cuenta con testigos sobre lo ocurrido.

La defensa de Vadhir Derbez presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por una presunta extorsión. Su representación legal cuestionó la integración de la carpeta vinculada a la acusación.

Mientras las dos partes mantienen posturas opuestas, el actor aparece en el adelanto de la nueva temporada junto a Eugenio, Aislinn y José Eduardo. El video no aborda las situaciones personales o legales que rodean actualmente a algunos integrantes de la familia.

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