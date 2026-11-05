Metro CDMX lanza Transbordo Literario, un club de lectura gratuito para usuarios de la red de transporte

El Metro te invita a participar en “Transbordo Literario”, un club de lectura en colaboración con el Fondo de Cultura Económica. (@metrocdmx)

Guardar

El Metro de la Ciudad de México lanza Transbordo Literario, un club de lectura gratuito para usuarios de la red que comenzará este jueves 5 de noviembre en el Museo del Metro, ubicado en la estación Mixcoac.

La propuesta ofrecerá encuentros semanales, libros en formatos físico y digital y espacios de conversación para fomentar la lectura durante los traslados por Ciudad de México.

PUBLICIDAD

El programa tendrá el respaldo del Fondo de Cultura Económica (FCE), que capacitará y certificará como mediadora de lectura a la persona responsable del club. La institución también proporcionará obras de distintos autores para las actividades previstas.

Las reuniones estarán abiertas al público sin costo y tendrán un cupo máximo de 15 participantes. Las sesiones se desarrollarán cada jueves en dos horarios: de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

El Museo del Metro en Mixcoac será la primera sede

El club iniciará sus actividades en el Museo del Metro, situado en el pasillo que une las líneas 12 y 7 en la estación Mixcoac. El espacio fue elegido como la primera sede de una iniciativa que busca incorporar la lectura a la experiencia cotidiana de quienes utilizan el transporte.

PUBLICIDAD

La conducción estará a cargo de Margot Cortázar, locutora y directora audiovisual que actualmente es la voz institucional del Sistema de Transporte Colectivo. Ella guiará las lecturas y los intercambios que se desarrollen entre las personas asistentes.

“¿Qué tiene que ver el metro con los libros? Que ambos te transportan a diferentes lugares”, expresó Cortázar en un video compartido en las redes sociales del sistema. La locutora invitó a los usuarios a participar del primer club de lectura de la red.

La elección de Mixcoac permitirá que la actividad se realice dentro de un punto de conexión entre dos líneas. El programa propone aprovechar un espacio de circulación diaria para generar encuentros centrados en los libros.

PUBLICIDAD

El club iniciará sus actividades en el Museo del Metro, situado en el pasillo que une las líneas 12 y 7 en la estación Mixcoac. Foto: X/@MetroCDMX.

Las reuniones combinarán lecturas y conversaciones colectivas

Transbordo Literario incluirá encuentros semanales de lectura compartida, conversaciones guiadas sobre obras literarias y momentos de lectura en voz alta. Los participantes también podrán intervenir en ejercicios de comentario colectivo.

Las actividades buscarán que la experiencia no se limite a leer de manera individual. El formato apunta al intercambio de opiniones, la recomendación de títulos y la construcción de un espacio común entre usuarios con intereses literarios.

El club contará con un acervo físico y digital de libros de distintos autores. Esa disponibilidad permitirá que los asistentes accedan a obras en varios formatos y que las sesiones se adapten a las posibilidades de cada participante.

PUBLICIDAD

El proyecto también contempla el préstamo de libros entre quienes integren el grupo. Esta dinámica busca ampliar la circulación de ejemplares más allá de los encuentros realizados en el Museo del Metro.

Habrá escritores invitados y sesiones por fechas especiales

La programación incluirá visitas de escritoras y escritores invitados. Las participaciones ofrecerán la posibilidad de conversar sobre procesos creativos, obras y hábitos de lectura dentro de un espacio vinculado con la movilidad urbana.

También se organizarán sesiones especiales dedicadas a efemérides nacionales e internacionales. El calendario de esas actividades permitirá abordar obras, autores o temas asociados con fechas determinadas.

La responsable del club recibirá capacitación y certificación como mediadora de lectura por parte del FCE. Ese acompañamiento estará orientado a facilitar la participación del grupo y el diálogo en torno a los textos seleccionados.

PUBLICIDAD

La iniciativa no informó cuál será la primera obra que se leerá durante las reuniones. Tampoco se precisó el mecanismo de inscripción para ocupar los 15 lugares disponibles en cada horario.

El club contará con un acervo físico y digital de libros de distintos autores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema de Transporte Colectivo proyecta 12 clubes de lectura

El Sistema de Transporte Colectivo prevé extender el programa a toda la red a mediano plazo. El objetivo es crear 12 clubes de lectura, uno en cada línea del Metro.

La sede de Mixcoac será la experiencia inicial de ese plan. El funcionamiento de las reuniones, la participación de los usuarios y la dinámica de préstamo de libros formarán parte de la primera etapa de Transbordo Literario.

La propuesta llega después de semanas en las que las personas usuarias del transporte público enfrentaron retrasos en sus trayectos por fallas en los servicios, entre ellas incendios y explosiones dentro de los andenes.

PUBLICIDAD

El nuevo espacio cultural plantea una actividad gratuita en una red utilizada diariamente por miles de pasajeros. La lectura aparece así como una alternativa para aprovechar tiempos de espera y generar convivencia en instalaciones del Metro.

No se informó hasta cuándo permanecerá activo el club ni cuándo podrían comenzar las actividades en otras líneas. Por ahora, el Museo del Metro concentrará los encuentros semanales y las primeras experiencias de la iniciativa.

El objetivo es crear 12 clubes de lectura, uno en cada línea del Metro. Foto: X/@MetroCDMX.

Los libros son el material de lectura más elegido en México

La puesta en marcha del club coincide con los datos del Módulo sobre Lectura 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El estudio indicó que el 79% de la población alfabeta en México se considera lectora de algún tipo de material.

PUBLICIDAD

La medición incluyó periódicos, revistas, cómics, blogs y otros contenidos. También registró que ocho de cada 10 personas leen publicaciones en redes sociales.

Los libros fueron el material de lectura con mayor presencia, con 62,5%. Las páginas de internet, los foros y los blogs ocuparon el segundo lugar, seguidos por las revistas, los periódicos y los cómics, mangas e historietas.

Poco más del 81% de las personas consultadas prefirió el libro físico por encima del digital. Entre las mujeres, la literatura fue el tema de lectura más frecuente, mientras que entre los hombres predominaron los materiales profesionales o técnicos.

PUBLICIDAD

Transbordo Literario busca insertar esa práctica dentro de los recorridos urbanos. La propuesta reúne libros, conversaciones y préstamo de ejemplares en un punto de conexión de la red de transporte.