Después más de 14 horas sin servicio, Línea B del Metro abrió todas sus estaciones afectadas por incendio

Línea B del Metro CDMX tardó 14 horas en restablecer el servicio tras afectaciones por un incendio (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

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La noche de este miércoles 4 de noviembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) restableció el servicio en todas la estaciones de la Línea B. Desde las 05:00 horas del día se registró un incendio que afectó la red de cableado de la línea; en consecuencia, tuvieron que cerrar 11 estaciones.

Bomberos de la Ciudad de México en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron los primeros en atender la emergencia que provocó la quema de basura a un costado de la interestación Deportivo Oceanía - Oceanía. Mas tarde arribó personal especializado del STC Metro y empezaron con la evaluación de daños a las instalaciones, lo que obligó a suspender el paso de trenes en el tramo Oceanía - Buenavista.

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Después de 14 horas y 45 minutos, Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, informó que todas las estaciones de la Línea B reanudaron operaciones; el trayecto Ciudad Azteca - Buenavista volvió a su normalidad y los trenes empezaron a dar servicio a los usuarios. Tomó casi 15 horas las reparaciones en la ruta que conecta con el Estado de México.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que la Línea B ya abrió en todas sus estaciones luego de reparaciones por afectaciones a consecuencia de un incendio (X/ @AdrianRubalcava)

Fue hasta las 20:00 horas que los pasajeros ingresaron a las estaciones de la Línea B, por lo que los usuarios vivieron una afectación de 15 horas sin servicio. Las horas pico con mayor demanda de transporte fueron momentos difíciles para los pasajeros ante el cierre de estaciones, por ello, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) auxiliaron con el traslado de las personas.

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Director del STC Metro agradeció apoyo de RTP y Mexibús en la Línea B

A través de redes sociales, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava, aseguró que todas las estaciones de la Línea B ya ofrecen servicio con normalidad. Durante las horas en las que se estuvieron realizando los trabajos de reparación, el funcionario reconoció la ayuda de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para implementar unidades de RTP.

Además, se sumaron autobuses del Mexibús que brindaron servicio gratuito para el traslado de pasajeros. Azucena Cisneros, presidenta del municipio de Ecatepec, también colaboró con las autoridades capitalinas para brindar opciones de transporte a los usuarios.

La circulación de trenes en la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro opera en la totalidad de sus estaciones tras concluir labores de reparación derivadas de un incendio en las vías. Las tomas muestran el arribo de un convoy a una estación, donde diversos pasajeros descienden y abordan las unidades a lo largo del andén (X/ @MetroCDMX)

“En este momento se reanuda el servicio en el tramo afectado de la Línea B del Metro CDMX. Los trenes circulan de Buenavista a Ciudad Azteca, en ambos sentidos, con todas sus estaciones abiertas. Mi reconocimiento a las más de 50 trabajadoras y trabajadores de las distintas áreas del Metro que, desde la madrugada, laboraron ininterrumpidamente para atender el incidente. Su profesionalismo, compromiso e inmediata intervención hicieron posible restablecer la operación. Agradezco a @RTP_CiudadDeMex , a @LaSEMOVI ,@SEMOV_Edomex , a la presidenta municipal de Ecatepec, @azucenacisneros , y a las autoridades metropolitanas por su valioso apoyo y coordinación durante esta contingencia”, compartió.

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Entre patrullas, RTP y caminatas: el calvario de los mexiquenses por cierre de la Línea B

Se implementó un servicio de transporte emergente tras el cierre del tramo de Oceanía a Ciudad Azteca de la Línea B, esto luego de que en el tramo de las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía se quemarán varios cables, (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

Este 4 de noviembre, la Línea B del Metro suspendió el servicio entre Ciudad Azteca y Deportivo Oceanía por un incendio en el cableado eléctrico, lo que complicó el traslado de trabajadores del Estado de México hacia la Ciudad de México.

La suspensión afectó 11 estaciones y dejó a pasajeros del Estado de México sin una alternativa directa para llegar a Villa de Aragón, donde el Metro anunció unidades RTP de apoyo. La FES Aragón de la UNAM solicitó flexibilidad académica para que su comunidad avise a sus profesores de las fallas de transporte que pudieron afectar su asistencia o la entrega de actividades.

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El Metro informó la interrupción a las 05:19 horas. Los tiempos de traslado hacia Buenavista superan las 2 horas: desde las 05:40 horas, usuarios se concentraron en Avenida Central y buscaban llegar a los camiones de apoyo o a Oceanía caminando, en patrullas, combis y otros vehículos; a las 06:00 horas, la vialidad presentaba avance lento entre Impulsora y Romero Rubio.