Sheinbaum desvía el foco de Guadalupe Taddei y apunta a Lorenzo Córdova por contratos y nombramientos irregulares en el INE

La mandataria federal sostuvo que esas instancias deben determinar si Guadalupe Taddei o integrantes del organismo incurrieron en anomalías, tras las denuncias sobre una red de proveedores relacionada con procesos comiciales

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que el origen de las contrataciones cuestionadas en el Instituto Nacional Electoral (INE) no está en la actual presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, sino en el Consejo General que encabezó Lorenzo Córdova entre 2014 y 2023. Además, anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos.

Sheinbaum: “no nació con Taddei”

La mandataria sostuvo que existió una narrativa en algunos medios que ubicaba el problema en Taddei y en su pertenencia a Morena. Ante ello, planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) son quienes deben determinar si hubo irregularidades.

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Aclaró que nadie defiende que se haya cometido un acto ilegal y que debe investigarse a Taddei y a cualquiera que haya participado en la estructura del INE. Sin embargo, insistió en que el esquema “no nació ahí” y que se fortaleció durante el periodo del Consejo General presidido por Córdova.

El señalamiento sobre los nombramientos

La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas

Sheinbaum recordó que, a partir de la reforma electoral de 2014 derivada del Pacto por México, el Consejo General del INE obtuvo la facultad de nombrar a los consejeros electorales de las 32 entidades. Antes, lo hacían los congresos locales.

Según expuso, Taddei fue designada por ese Consejo General como presidenta del organismo electoral de Sonora. Posteriormente llegó a la presidencia del INE mediante una tómbola, al no alcanzarse las dos terceras partes de acuerdo entre los partidos.

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Los hermanos Hernández Casillas y el vínculo con el partido Somos

Una grabación del 16 de febrero muestra a la expresidenta del INE y a su contratista revisando en una libreta los montos que les tocarían de un contrato de 71 millones de dólares, vigente hasta 2031. (Cuartoscuro/Redes sociales)

La presidenta citó una investigación de Raquel Buenrostro sobre los hermanos Hernández Casillas, señalados como principales articuladores del grupo de empresas vinculadas con contrataciones electorales. De acuerdo con lo expuesto en la conferencia:

Trabajaron en RENAPO y el CISEN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Su contacto directo fue Juan Carlos Padilla Aguilar , quien fue director de RENAPO y secretario general del CISEN.

Después se convirtieron en empresarios con contratos del Instituto Electoral del Estado de México , con escándalos en 1999 y 2005 .

Padilla Aguilar apareció en 2022 como representante de la organización de Acosta Naranjo en el Estado de México y hoy es militante del partido Somos, al que Sheinbaum vinculó con Córdova.

También cuestionó que Córdova haya señalado en entrevistas recientes que las contrataciones las realizaban los organismos estatales: “¿quién nombró a esos consejeros? Tú”, dijo. Planteó además por qué no se emitieron lineamientos claros en nueve años, en contratos que superaron los 2 mil millones de pesos.

*Información en desarrollo