México

Amenazan con narcomanta a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026

La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava confirmó que la Feria Ganadera sigue en pie pese al ataque armado del 2 de noviembre y a la amenaza colocada en un puente

Una narcomanta colgada este miércoles en el bulevar Emiliano Zapata de Culiacán exigió a los artistas programados en el Palenque de la Feria Ganadera que cancelen sus presentaciones y advirtió a la población que no asista. (Cuartoscuro/captura de pantalla)
Una narcomanta colgada este miércoles en el bulevar Emiliano Zapata de Culiacán exigió a los artistas programados en el Palenque de la Feria Ganadera que cancelen sus presentaciones y advirtió a la población que no asista. (Cuartoscuro/captura de pantalla)
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Una narcomanta que apareció este miércoles 4 de noviembre en un puente del bulevar Emiliano Zapata lanzó amenazas dirigidas a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026, exigiéndoles cancelar su participación en el evento, que arranca el 12 de noviembre tras dos años sin llevarse a cabo por la violencia ocasionada por la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

La manta fue localizada colgada sobre el puente ubicado frente a Soriana Zapata, al sur de la capital sinaloense. El texto, escrito en letras negras y rojas, exhorta a los artistas con presentaciones programadas a “abstenerse de llevarlas a cabo” para “evitar cualquier tipo de represalias en su contra”. También advierte a la población en general que no asista a los eventos, al señalar que “podrían derivarse consecuencias” para quienes acudan.

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Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables de colocar la manta ni han establecido un vínculo oficial entre el mensaje y alguna facción criminal específica.

La narcomanta llegó dos días después del ataque armado a la Feria Ganadera

Narcomanta sobre el Palenque de Culiacán 2026. (Captura de pantalla)
Narcomanta sobre el Palenque de Culiacán 2026. (Captura de pantalla)

La amenaza escrita no es el primer episodio violento en torno al evento. Apenas el lunes 2 de noviembre, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ubicada sobre el bulevar Paseo Ganaderos, alrededor de las 09:40 horas. Militares que resguardaban el recinto también habrían sido agredidos a balazos durante el ataque.

En el lugar quedaron casquillos percutidos y al menos 17 impactos de bala visibles en la estructura del inmueble, cifra que las autoridades no han confirmado de manera oficial. No se reportaron personas lesionadas.

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Tras el ataque, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), en coordinación con fuerzas federales, desplegaron un operativo en el sector Barrancos. El resultado: tres personas detenidas, entre ellas un menor de edad. Durante la intervención se aseguraron cinco armas de fuego —incluidos fusiles de asalto—, 641 cartuchos útiles, 24 cargadores, dosis de presuntas drogas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

Atacan con armas de fuego instalaciones de la Feria Ganadera en Culiacán. Captura de pantalla
Atacan con armas de fuego instalaciones de la Feria Ganadera en Culiacán. Captura de pantalla

La gobernadora afirma que la feria no se cancela

Pese al ataque armado y a la narcomanta, Domínguez Nava sostuvo que el evento sigue adelante. “La feria, la Unión Ganadera nos ha dicho que sí, y nosotros estamos coadyuvando con ellos en lo que ellos requieran”, declaró a Los Noticieristas. La mandataria agregó que lo que busca el gobierno es que “la ciudadanía recupere la seguridad de salir a las calles”.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si podía garantizar que todas las presentaciones artísticas se realizarían, la gobernadora evitó dar una respuesta directa. Sobre posibles amenazas contra los organizadores, afirmó que desconoce esa situación y pidió que cualquier riesgo sea denunciado ante las autoridades competentes.

Los organizadores del evento anunciaron un operativo de seguridad con cuatro filtros de revisión en los accesos al recinto, con participación de corporaciones federales y estatales.

El Palenque regresa con artistas señalados por narcocorridos

Precios de los boletos para el Palenque de Culiacán 2026: fecha de inicio de venta, edad mínima y dónde comprarlos (RS/Palenque de Culiacán 2026)
Precios de los boletos para el Palenque de Culiacán 2026: fecha de inicio de venta, edad mínima y dónde comprarlos (RS/Palenque de Culiacán 2026)

El ataque y la narcomanta se producen en vísperas del regreso del Palenque de Culiacán, suspendido desde 2024, cuando la disputa armada entre Los Chapitos y La Mayiza —las dos facciones en que se fracturó el Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada— vació la vida nocturna de la capital sinaloense y volvió inviables los eventos masivos. La edición 2025 ni siquiera llegó a anunciarse.

La cartelera 2026 reúne hasta el momento a artistas como: Los Alegres del Barranco, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Panter Bélico, Marca Registrada, Pancho Barraza, Arley Pérez y El Coyote y Su Banda Tierra Santa, entre otros.

La mayoría de ellos tienen en común que entre su repertorio figuran corridos dedicados a personajes del crimen organizado, y varios han enfrentado consecuencias directas por interpretarlos.

Conciertos desde el Panter Bélico a Los Alegres del Barranco generan temor a asistentes del Palenque de Culiacán 2026 (RS)
Conciertos desde el Panter Bélico a Los Alegres del Barranco generan temor a asistentes del Palenque de Culiacán 2026 (RS)

Los Alegres del Barranco fueron vinculados a proceso en mayo de 2025 por presunta apología del delito, luego de proyectar en pantallas gigantes el rostro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, durante un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan. El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de los integrantes y el grupo canceló una gira de 16 fechas.

Panter Bélico, por su parte, interpretó cuatro narcocorridos dedicados a “El Mencho”, “El Chapo” e “El Mayo” Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado 15 de septiembre, en un evento organizado por el gobierno municipal de Morena. En su repertorio tiene más canciones que aluden a diversos capos y facciones.

Arley Pérez, conocido como “El Rayo de Sinaloa”, denunció en 2025 que el líder de Enigma Norteño —asesinado en agosto de ese año— bloqueaba sus contrataciones por instrucciones de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, exjefe de sicarios de Los Chapitos. Su casa en Culiacán fue atacada a balazos y con bombas molotov.

El ataque del 2 de noviembre ocurrió el mismo día que comenzó la venta de boletos para el Palenque 2026 y horas antes de una manifestación de personas que exigían el reembolso de entradas de la edición 2024, cancelada en su momento. Las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre estos hechos.

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