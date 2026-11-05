México

Gobierno exhibe “mafia electoral” que operó 27 años en el INE: buscan crear comité interdisciplinario para la compra de material electoral

El INE enfrenta investigaciones luego de que se destaparan irregularidades en contratos a empresas acusadas de tener conflictos de interés

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, en donde un grupo interdisciplinario pueda participar para que el material electoral se fortalezca y deje de dependerse de empresas privadas, en un contexto en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta investigaciones por irregularidades en contratos.

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