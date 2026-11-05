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Cristiano Ronaldo pone fin a su etapa con Portugal: su cuenta pendiente en México

El atacante de 41 años anunció su retiro internacional en un video difundido en redes sociales, después de 23 años con la camiseta número 7

Cristiano Ronaldo puso fin este jueves 5 de noviembre de 2026 a su ciclo con Portugal, una decisión que también canceló la posibilidad de que el delantero jugara en México (Ilustración: Jovani Pérez)
Cristiano Ronaldo puso fin este jueves 5 de noviembre de 2026 a su ciclo con Portugal, una decisión que también canceló la posibilidad de que el delantero jugara en México (Ilustración: Jovani Pérez)
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Cristiano Ronaldo puso fin este jueves 5 de noviembre de 2026 a su ciclo con Portugal, una decisión que también canceló la posibilidad de que el delantero jugara en México. El atacante de 41 años anunció su retiro internacional en un video difundido en redes sociales, después de 23 años con la camiseta número 7.

El futbolista del Al Nassr no estará en los partidos de la UEFA Nations League que Portugal tiene programados ante Dinamarca y Gales durante la fecha FIFA de noviembre. Su despedida no será en esa gira, pese a que la Federación Portuguesa de Futbol prevé un acto para reconocer su trayectoria.

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“Al pueblo portugués, llegó el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección. Nunca sentí que fuera exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de usarla, defenderla y llevarla a estadios de todo el mundo”, afirmó Ronaldo en su video.

El futbolista decidió ponerle punto final a su carrera en el equipo nacional luego de 23 años

El delantero agregó que tomó la decisión con sentimientos encontrados. “Hoy llegó el momento de entregarla al futuro. No fue una decisión fácil, porque decisiones así no se toman sólo con la cabeza; también se toman con el corazón”, sostuvo.

La salida del máximo anotador de la selección portuguesa llegó después de un conflicto con Jorge Jesus. Ronaldo dejó la concentración del equipo en la pasada ventana internacional, luego de quedar fuera de la alineación titular y de conocer que tampoco iniciaría el siguiente duelo.

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La Federación Portuguesa de Fútbol publicó un video minutos después de conocerse la noticia del retiro

Cristiano Ronaldo deja 234 partidos, 146 goles y tres títulos con Portugal

Ronaldo debutó con Portugal en agosto de 2003, cuando tenía 18 años. Desde entonces disputó 234 partidos y marcó 146 goles, cifras que lo mantuvieron como líder del futbol internacional masculino tanto en apariciones como en anotaciones.

Sus números superaron la dimensión individual. El delantero acompañó a Portugal en seis Copas del Mundo y en varias ediciones de la Eurocopa. También jugó los torneos que cambiaron el lugar de la selección portuguesa dentro del futbol europeo.

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Portugal consiguió el primer título de su historia mayor con Ronaldo en la Eurocopa de 2016. El atacante inició la final ante Francia, pero salió lesionado durante el primer tiempo. Desde la banda acompañó al equipo que ganó 1-0 en tiempo extra con un gol de Éder.

Ese trofeo terminó con una espera de décadas para la selección. Ronaldo levantó el título como capitán y formó parte de un plantel que colocó a Portugal entre los campeones continentales.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal vs Uzbekistán - Estadio de Houston, Houston, Texas, EEUU - 23 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, celebra el tercer gol de su equipo. IMAGN IMAGES vía Reuters/Troy Taormina
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal vs Uzbekistán - Estadio de Houston, Houston, Texas, EEUU - 23 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, celebra el tercer gol de su equipo. IMAGN IMAGES vía Reuters/Troy Taormina

Después llegaron dos coronas de la UEFA Nations League, en 2019 y 2025. El delantero dejó la selección con tres títulos: una Eurocopa y dos ediciones del torneo continental de selecciones.

El Mundial quedó fuera de su palmarés con Portugal. En Catar 2022, la selección alcanzó los cuartos de final y quedó eliminada ante Marruecos. La edición de 2026 apareció como la última oportunidad de Ronaldo para disputar una Copa del Mundo.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EEUU - 27 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, en el descanso. REUTERS/Paul Childs
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EEUU - 27 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, en el descanso. REUTERS/Paul Childs

Cristiano Ronaldo nunca jugó en México

Cristiano Ronaldo nunca disputó un partido con Portugal en México. Tampoco jugó un encuentro oficial de selecciones en estadios mexicanos durante las seis Copas del Mundo que integró con el equipo portugués.

El Mundial de 2026 abrió una posibilidad distinta para el delantero por la presencia de México como sede.

La cuenta pendiente del astro portugués quedó ligada a una ausencia: no jugó en canchas mexicanas. Ronaldo continua su carrera de clubes con Al Nassr, donde se espera que concluya la temporada.

FILE PHOTO: Football Soccer - Portugal v France - EURO 2016 - Final - Stade de France, Saint-Denis near Paris, France - 10/7/16 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates with team mates and the trophy after winning Euro 2016 REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo
FILE PHOTO: Football Soccer - Portugal v France - EURO 2016 - Final - Stade de France, Saint-Denis near Paris, France - 10/7/16 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates with team mates and the trophy after winning Euro 2016 REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

El último partido de Ronaldo con Portugal fue el 24 de septiembre de 2026, en la victoria 1-0 ante Gales por la UEFA Nations League.

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