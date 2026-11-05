Yahir enfrenta un momento delicado de salud y Christian Nodal le recomienda un médico

El intérprete reconoció que su voz se escucha lastimada en algunos videos difundidos recientemente, pero aseguró que trabaja para recuperarse por completo. (Composición: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM/Christian Nodal Redes sociales)

Guardar

Yahir respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales por el estado de su voz durante presentaciones recientes y reveló que atraviesa un problema de salud relacionado con reflujo que afectó sus cuerdas vocales. El cantante, ex integrante de La Casa de los Famosos México y de La Academia, habló del tema en un encuentro con la prensa.

El intérprete reconoció que su voz se escucha lastimada en algunos videos difundidos recientemente, pero aseguró que trabaja para recuperarse por completo.

PUBLICIDAD

El concierto con Edén Muñoz y la reacción en redes

Durante la presentación, el cantante sonorense enfrentó dificultades para alcanzar algunas notas y desafinó en varias ocasiones (Captura de Pantalla/La Plaza México Redes sociales)

El 17 de octubre, Yahir fue el invitado sorpresa en el concierto de Edén Muñoz, celebrado en la Monumental Plaza de Toros México como parte de la gira “Como en los viejos tiempos”. El exvocalista de Calibre 50 lo invitó a interpretar juntos el tema “No te apartes de mí”, popularizado por el propio Yahir.

Durante la presentación, el cantante sonorense enfrentó dificultades para alcanzar algunas notas y desafinó en varias ocasiones. Aunque los asistentes al concierto lo aplaudieron, en redes sociales las reacciones fueron distintas: algunos usuarios criticaron su desempeño y señalaron que ya no tenía voz para cantar, mientras otros expresaron preocupación por su salud y le recomendaron descansar.

PUBLICIDAD

Pese a las críticas que circularon tras el dueto, Yahir calificó la noche como un momento especial en su carrera. A través de Instagram escribió: “Ayer cumplí un sueño familiar”, y agregó que fue “un honor cantar como invitado en uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México”.

Las críticas y la reacción del cantante

El cantante Yahir responde a preguntas de la prensa durante la alfombra de un evento público. (Imagen Tv/Captura de Pantalla)

En el encuentro con la prensa, Yahir dijo entender las críticas sobre su desempeño vocal, pero cuestionó las burlas de algunos usuarios en redes sociales que, según explicó, en su mayoría provienen de perfiles falsos.

“Para qué la mala leche, pues. Yo no lo haría. Yo no voy por la gente diciéndole: andas de muletas, güey, qué bueno, me da gusto”, expresó el cantante sobre quienes se burlaron de su situación.

PUBLICIDAD

El artista agregó que conoce a la mayoría de las personas de su círculo cercano y que ninguna de ellas actuaría de esa manera ante una situación similar. Señaló que ese tipo de comentarios le genera incomodidad, aunque aclaró que no se trata de algo que lo afecte emocionalmente de forma profunda.

El origen del problema de salud

La casa de los famosos - (ViX)

El cantante explicó que salió de La Casa de los Famosos México con afectaciones de salud, entre ellas reflujo y alergias, de las que aseguró estar recuperándose. Detalló que ese reflujo, que calificó de “silencioso”, le quemó las cuerdas vocales, lo que derivó en el deterioro de su voz durante sus presentaciones más recientes.

PUBLICIDAD

En una entrevista previa, realizada en el aeropuerto de la Ciudad de México, Yahir había explicado que antes de ingresar al reality no tuvo shows durante un mes y que su primer concierto después de cuatro meses sin cantar fue, precisamente, el de Edén Muñoz. Contó que la falta de práctica, sumada a los efectos del reflujo, influyó en las dificultades que el público notó en el escenario.

El tratamiento, según indicó, no requiere intervención quirúrgica ni en las cuerdas ni por el reflujo. Consiste en terapia y medicamento, además de clases constantes con su maestra de canto y comunicación permanente con su gastroenteróloga.

PUBLICIDAD

El compromiso cumplido pese a las condiciones

Yahir contó que fue invitado por Edén Muñoz a esa presentación y decidió no faltar bajo ninguna circunstancia, pese a no encontrarse en condiciones óptimas de salud.

El artista relató que intentó “echarle todos los kilos” a esa presentación y ofrecer la mejor versión posible de sí mismo frente al público, a pesar del malestar físico que enfrentaba.

Apoyo recibido y pronóstico de recuperación

Entre esos gestos, mencionó el de Cristian Nodal, quien le recomendó un doctor para atender su condición. “Me dijo: aquí está el dato, recupérate, rey” (@laheladera555/Instagram)

El cantante destacó el respaldo de su familia durante este proceso, así como las recomendaciones de personas cercanas sobre médicos especializados.

Entre esos gestos, mencionó el de Cristian Nodal, quien le recomendó un doctor para atender su condición. “Me dijo: aquí está el dato, recupérate, rey”, relató Yahir, a quien agradeció el gesto.

PUBLICIDAD

El artista indicó que ya se realizó los estudios correspondientes al reflujo y que todo salió bien. Afirmó que el padecimiento será controlado con medicamento y que agradece el acompañamiento de los doctores y de su maestra de canto durante el proceso de recuperación.

El origen de la polémica por su voz

(CUARTOSCURO Andrea Murcia Monsivais)

Yahir Othón Parra, originario de Hermosillo, Sonora, saltó a la fama en 2002 como integrante de la primera generación de La Academia, donde alcanzó el cuarto lugar. Desde entonces construyó una carrera de más de dos décadas como cantante y actor, con discos certificados en oro y platino como Yahir (2003) y Otra historia de amor (2004), este último impulsado por el sencillo “La locura”.

PUBLICIDAD

Las dudas sobre su voz comenzaron el 18 de septiembre, durante su participación en La Casa de los Famosos México 4. En esa ocasión, Yahir cantó junto a Víctor García en una fiesta en vivo del reality, y los espectadores en redes sociales como X y TikTok señalaron que el cantante lucía desorientado con las tonalidades y con dificultades para respirar.

El 8 de octubre, la representación del cantante anunció la cancelación de tres conciertos programados en Puebla, Pachuca y Toluca. Las empresas organizadoras, Arta Producciones y Alma Show, atribuyeron la cancelación a “circunstancias logísticas”, sin confirmar una relación directa con el estado vocal del artista. En una entrevista posterior con el programa Hoy, Yahir ofreció una explicación distinta: aseguró que hubo un cambio de management mientras permanecía dentro de la casa, y que la nueva empresa decidió no continuar con esos compromisos por “otras propuestas, otras ideas”.

PUBLICIDAD

Las críticas a Yahir por el estado de su voz comenzaron en septiembre de 2026, durante su paso por La Casa de los Famosos México, y se intensificaron tras su presentación como invitado en el concierto de Edén Muñoz. El cantante atribuyó el problema a un reflujo que afectó sus cuerdas vocales y descartó lesiones permanentes, pólipos o quistes, además de la necesidad de someterse a una cirugía.