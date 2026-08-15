El origen del Cine de Oro Mexicano: la historia detrás de la primera película

Un proyector de rollo antiguo se ubica frente a la marquesina iluminada de una sala de cine mexicana de los años treinta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el Día Nacional del Cine Mexicano, muchas personas recuerdan los grandes momentos y figuras que marcaron la historia de la pantalla nacional. La celebración de este 15 de agosto invita a mirar atrás y preguntarse: ¿cuál fue la obra que dio inicio a la época dorada del cine mexicano?

La respuesta, aunque conocida por algunos, sigue despertando nostalgia y curiosidad entre quienes aman la memoria cinematográfica del país.

Hoy, la Secretaría de Cultura ha recordado en redes sociales que esta fecha es un homenaje a la diversidad de historias y voces que han forjado la cinematografía nacional.

Cuál fue la primera película del cine de oro mexicano

La cinta Allá en el rancho grande es reconocida como el punto de partida de la Época de Oro del cine mexicano. Estrenada en 1936, bajo la dirección de Fernando de Fuentes, la película marcó un antes y un después en la industria nacional.

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Los protagonistas, Tito Guízar y Esther Fernández, encarnaron a personajes que enfrentan enredos amorosos y conflictos de honor en una hacienda, en el contexto de una sociedad que aún evocaba la Revolución con cierta nostalgia.

(Foto: Facebook/Cineteca Nacional)

La historia gira en torno al caporal José Francisco y su amigo de la infancia, el hacendado Felipe, quienes se ven envueltos en un conflicto por un supuesto intento de seducción hacia Crucita, la novia del primero. Esta trama de malentendidos, resuelta entre canciones y bailes, sentó las bases del subgénero de la comedia ranchera, una novedad para la época.

La trascendencia de la película no solo radica en su acogida nacional. Allá en el rancho grande logró conquistar al público extranjero y fue premiada en el Festival de Cine de Venecia en 1938, gracias a la fotografía de Gabriel Figueroa.

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Este reconocimiento internacional la convirtió en la cinta en español más taquillera hasta ese momento y brindó el soporte económico para el surgimiento de nuevas producciones en México.

El éxito de la película también impulsó un fenómeno clave en la industria: la creación del llamado Star System. Tito Guízar se transformó en el primer ídolo del cine nacional, abriendo el camino a figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Dolores del Río, quienes terminaron por definir la imagen del cine mexicano ante el mundo.

Foto: Twitter @tlaxcalaaldia

Cuál fue la primera película sonora en México

La llegada del cine sonoro marcó un cambio fundamental en la experiencia del público mexicano. La película Santa, estrenada en 1932 y dirigida por Antonio Moreno, es reconocida como el primer filme sonorizado nacional. Esta producción no solo incorporó audio sincronizado, sino que también revolucionó la forma en que se narraban las historias en la pantalla grande. Gracias a la tecnología de sonido óptico, Santa permitió que los diálogos, la música y los ambientes cobraran vida, abriendo así una nueva etapa en la industria cinematográfica mexicana.

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Cuándo llegó el cine a México

El cine llegó a México poco tiempo después de su invención en Francia. Fue el 6 de agosto de 1896 cuando se realizó la primera proyección pública en la Ciudad de México, apenas ocho meses después de la presentación mundial del invento de los hermanos Lumière. Aquel día, los espectadores mexicanos presenciaron escenas capturadas por el cinematógrafo, dando inicio a una fascinación colectiva por el séptimo arte que ha perdurado más de un siglo.

El inventor y empresario Louis Lumière, descubridor junto a su hermano Auguste del cinematógrafo, revisa el negativo de una de sus película en 1935. Efe/Archivo Vidal/Archivo.

Por qué se celebra el Día del Cine Mexicano el 15 de agosto

Desde 2017, la Filmoteca de la UNAM y diversas instituciones celebran cada 15 de agosto el Día Nacional del Cine Mexicano. El motivo es reconocer el talento y la amplitud de géneros, así como todas las voces que han enriquecido las historias del cine local.

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La efeméride busca incentivar a la población a conocer y valorar las películas nacionales, animando a nuevas generaciones a acercarse a aquellas cintas que forman parte del patrimonio cultural. Al hacerlo, se preserva la memoria colectiva y se transmite la riqueza de la identidad mexicana a través del séptimo arte.