Cuál es la postura de Bobby Pulido sobre Estados Unidos, Trump y la migración

Democratic primary candidate for Congress in District 15, Bobby Pulido, speaks to attendees during his campaign kickoff at The Citrus Live Theater in Edinburg Texas, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

Guardar

Antes de ganar un escaño en la Cámara de Representantes, Bobby Pulido planteó una postura crítica sobre la polarización en Estados Unidos, las políticas migratorias y el papel de los partidos en la vida pública.

En una entrevista concedida el 30 de junio de 2025 a Jesse Cervantes, el cantante tejano explicó que se identifica como demócrata, aunque defiende valores que asocia con las comunidades religiosas y conservadoras del sur de Texas.

PUBLICIDAD

El intérprete sostuvo que su interés por la política no nació a partir de su carrera musical. Relató que estudió Ciencias Políticas y que desde joven pensó en participar en la vida pública, una aspiración que postergó durante casi tres décadas por su actividad en los escenarios.

“Dejar un legado de servir a tu gente es todavía más bonito”, afirmó Pulido al explicar por qué buscaba abrir una etapa fuera de la música.

La declaración resumió la idea que atraviesa su visión: la representación política debe partir del servicio a la comunidad. Pulido dijo que no tenía garantías de éxito y que una eventual candidatura dependía del respaldo ciudadano, no de una decisión personal.

PUBLICIDAD

El candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Bobby Pulido, llega a un centro de votación en el Centro Académico para Estudiantes de la Universidad de Texas en Rio Grande el día de la elección, el martes 3 de noviembre de 2026, en Edinburg, Texas. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP)

Bobby Pulido se identifica como demócrata

Durante la conversación, el cantante señaló que siempre se había definido como demócrata. Aun así, aclaró que considera que los partidos han cambiado y que las posiciones políticas no deben imponerse por encima de las convicciones personales.

“Yo siempre he sido demócrata”, respondió cuando Jesse Cervantes le preguntó qué corriente elegiría ante la polarización entre republicanos y demócratas.

Pulido sostuvo que las comunidades del sur de Texas suelen ser religiosas y conservadoras, características que, según explicó, pueden entrar en tensión con posturas liberales. Para él, ese contraste no debería obligar a las personas a abandonar sus principios.

“Lo que no debe de cambiar son tus valores”, señaló. El músico consideró que el debate entre posiciones liberales y conservadoras suele deformarse por los intereses de los partidos.

PUBLICIDAD

Su postura no plantea una adhesión automática a todas las propuestas demócratas. Pulido dijo que coincidía con algunas causas de su partido, pero cuestionaba otras, y sostuvo que los dirigentes deben defender sus propias convicciones incluso cuando no coincidan por completo con la línea partidaria.

A Bobby Pulido flye at Melody Silva’s quinceanera celebration in Donna, Texas, U.S. August 1, 2026. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

El cantante cuestionó los extremos en la política estadounidense

Pulido describió a Estados Unidos como un país marcado por una división profunda. A su juicio, el sistema político parece concentrarse en dos fuerzas, aunque dentro de cada una existen corrientes con visiones diferentes.

“Actualmente parece ser que son dos partidos, pero actualmente son cuatro”, planteó el artista durante la entrevista.

El cantante ubicó a los sectores progresistas y de centroizquierda dentro del Partido Demócrata. Del lado republicano, diferenció entre las corrientes de centroderecha y el movimiento MAGA, asociado con el presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

Su planteamiento fue que la confrontación partidaria impide reconocer los puntos de acuerdo entre los ciudadanos. Pulido aseguró que gran parte del público se identifica con posiciones intermedias, pero consideró que los candidatos que alcanzan victorias suelen pertenecer a los extremos.

“Tienes que defender el medio”, afirmó. También sostuvo que hay asuntos en los que cada fuerza política puede tener argumentos válidos.

El artista rechazó la idea de que la confrontación convierta a quienes apoyan a otra fuerza en enemigos. Según expresó, los partidos han promovido choques sociales que podrían reducirse si los votantes se concentraran en los intereses que comparten.

PUBLICIDAD

Bobby Pulido cuestionó el rumbo de la actual administración de Donald Trump

Bobby Pulido consideró que la actual presidencia de Donald Trump es distinta a la que comenzó en 2016.

Sostuvo que parte del electorado que lo apoyó esperaba una continuidad de su primera gestión, pero que algunas personas ya mostraban decepción.

“Su presidencia esta vez ha sido muy distinta al del 2016. Es otra”, afirmó el cantante tejano.

Pulido también señaló que Trump, tras su primer periodo, habría optado por rodearse de personas que no cuestionaran sus decisiones. Desde su perspectiva, esa dinámica limita los contrapesos dentro del gobierno.

“El poder absoluto corrompe”, expresó el artista, quien se definió como demócrata durante la conversación.

El músico aclaró que ese riesgo no pertenece a una sola ideología. Mencionó casos que, a su juicio, mostraban excesos de la izquierda en California y sostuvo que una concentración de poder en cualquier sector político puede producir consecuencias negativas.

PUBLICIDAD

Democratic primary candidate for Congress in District 15, Bobby Pulido, speaks to attendees during his campaign kickoff at The Citrus Live Theater in Edinburg Texas, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

Su postura sobre migración parte de su experiencia en la frontera

La inmigración fue uno de los asuntos donde Pulido desarrolló una posición más extensa. El músico explicó que su vida en la frontera le dio una mirada propia sobre una realidad que conoce desde la infancia.

“Yo vivo en la frontera, entonces yo creo que sí tengo una perspectiva diferente”, dijo el intérprete.

Pulido reconoció que cada país tiene fronteras y que las autoridades migratorias cumplen una función. Incluso recordó que, como ciudadano estadounidense y posteriormente residente permanente en México, debió cumplir con requisitos laborales al trabajar en territorio mexicano.

El cantante explicó que, desde su experiencia, durante años muchos migrantes mexicanos llegaron al Valle de Texas con la intención de trabajar y dar mejores condiciones a sus familias. Afirmó que ese flujo no era visto como un problema en la dimensión actual.

PUBLICIDAD

Para Pulido, la situación cambió con el incremento de solicitudes de asilo político de personas procedentes de otros países. Según su lectura, ese fenómeno generó temor en una parte del electorado y fue aprovechado políticamente por los republicanos.

El músico dijo que comprende la frustración de quienes consideran que el sistema migratorio se salió de control.

Aun así, cuestionó las medidas que, a su juicio, han derivado en detenciones y deportaciones que afectan a personas sin antecedentes criminales y a familias con hijos ciudadanos estadounidenses.

“Ahorita están cazando la comunidad latina”, afirmó al referirse a las redadas y controles migratorios que criticó en la charla.

Pulido relató que conocía casos de personas deportadas después de infracciones menores, como una falla en las luces de un vehículo.

Bobby Pulido, Democratic primary candidate for Congress in District 15, speaks to Christina Trevino, who has faced health challenges and has been a longtime family friend, during his campaign kickoff at The Citrus Live Theater in Edinburg Texas, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

Bobby Pulido pidió una solución migratoria que combine ley y empatía

La posición del artista no fue la de eliminar los controles fronterizos. Pulido insistió en que la ley debe cumplirse, aunque sostuvo que las autoridades deberían evaluar las circunstancias de cada persona antes de tomar decisiones que puedan dividir a una familia.

PUBLICIDAD

“La ley es la ley”, expresó durante la charla con Jesse Cervantes.

A partir de ese punto, propuso que las personas sin historial delictivo y con muchos años de residencia reciban una oportunidad para regularizar su situación o enfrentar sanciones distintas a la deportación. Para Pulido, las expulsiones sin un análisis individual resultan crueles e inhumanas.

El cantante también vinculó las medidas migratorias con sus efectos económicos. Mencionó la falta de trabajadores en sectores como la construcción y la agricultura, y destacó la participación de migrantes y mexicoestadounidenses en pequeños negocios, restaurantes y otras actividades productivas.

Mariachi members practice before playing for Bobby Pulido, Latin Grammy winner and Democratic candidate for Texas' 15th Congressional District, at a quinceanera party in Edinburg, Texas, U.S. March 14, 2026. REUTERS/Gabriel V. Cardenas/Pool

Pulido afirmó que algunas personas sin documentos pagan aportes al Seguro Social con números que no les permiten recuperar beneficios al jubilarse. Esa idea fue parte de su argumento sobre la contribución económica de los migrantes a Estados Unidos.

El artista defendió la separación entre música y política

Aunque habló de su proyecto político, Pulido explicó que nunca usó sus conciertos para promover una militancia. Dijo que su música está dirigida a personas de distintas ideologías y que el público asiste a los espectáculos para disfrutar, no para recibir mensajes partidarios.

“Mi música es para republicanos y demócratas, para Morena, PRI y el PAN”, manifestó.

El cantante señaló que había mantenido ambas facetas separadas porque deseaba que sus seguidores lo respetaran como persona más allá de sus opiniones políticas. Para él, el escenario debía ser un espacio para entretener y no para profundizar los conflictos de la vida pública.

Cuando Cervantes le preguntó qué haría si lograba acceder a un cargo, Pulido respondió con una definición breve de su propósito: “Voy a servir a la gente. Es todo”.