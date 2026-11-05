México

María Alicia Delgado: las series y programas de comedia que marcaron su carrera

La actriz mexicana murió a los 77, y construyó junto a Eugenio Derbez una de las duplas cómicas más recordadas de la televisión mexicana

María Alicia Delgado
Su trabajo abarcó más de 20 producciones entre series, programas unitarios y telenovelas. (@ANDIMexico)
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María Alicia Delgado, actriz mexicana con más de cuatro décadas de trayectoria, falleció este 4 de noviembre a los 77 años, y deja una huella marcada por su paso por series y programas que llevaron la comedia a distintas generaciones de televidentes.

Su debut oficial en televisión ocurrió en 1984, en el programa infantil El tesoro del saber, donde dio vida a Marilú, nieta de Don Biblioteco, papel que mantuvo hasta 1987.

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Yadhira Davilillo la proyectó a nivel nacional en ¡Anabel!

En 1988, Delgado se incorporó al elenco estelar de ¡Anabel!, producción encabezada por Anabel Ferreira y transmitida hasta 1996. Ahí interpretó a varios personajes, entre ellos Yadhira Davilillo, el que impulsó su popularidad fuera de México.

A lo largo de su carrera, María Alicia Delgado ha encarnado personajes entrañables.
Delgado se integró al elenco de ¡Anabel! en 1988, producción que se mantuvo al aire hasta 1996. (Anabel, Facebook)

En ese programa compartió créditos con Eugenio Derbez, con quien construiría después una de las duplas cómicas más recordadas de la televisión mexicana.

En paralelo, en 1993 participó en Videoteatros como Ilka, y en 1997 se sumó a La Tía de las Muchachas.

La dupla con Derbez y el personaje de Alz

A finales de los años 90, Delgado se sumó a las producciones de Derbez.

En Derbez en cuando (1998-1999) interpretó a Alz, una abuelita distraída que protagonizaba los sketches de Alz & Heimer, basados en los olvidos propios de la edad. El personaje se repitió en XHDRBZ entre 2002 y 2003.

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Dos personas caracterizadas como ancianos con pelucas grises, gafas y prendas de lana miran hacia el frente
El personaje de Alz protagonizaba los sketches de Alz & Heimer junto a Eugenio Derbez. (Especial)

Bajo la dirección de Jorge Ortiz de Pinedo, la actriz se incorporó al elenco de Cero en conducta (2002-2003) para dar vida a “La Abuela”, papel que también interpretó en Humor es... los Comediantes entre 1999 y 2001.

Participaciones en La casa de la risa, Hoy y Diseñador ambos sexos

Delgado también apareció en La casa de la risa (2003-2005) interpretando varios personajes dentro del formato de comedia.

En 2001 tuvo una participación puntual en el capítulo “Trabajando como abejita” de Diseñador ambos sexos, como directora de comercial, y en 2006 apareció como ella misma en el programa Hoy.

En 2001 apareció en el capítulo "Trabajando como abejita" de Diseñador ambos sexos. (FOTO: CUARTOSCURTO/EDGAR NEGRETE LIRA)
En 2001 apareció en el capítulo "Trabajando como abejita" de Diseñador ambos sexos. (FOTO: CUARTOSCURTO/EDGAR NEGRETE LIRA)

En 2009 sumó un capítulo en Hermanos y detectives, y en 2012 fue invitada en un episodio de comedia de Estrella2.

De Una familia de diez a ¿Tú crees?, su paso por la comedia familiar

La actriz participó en Una familia de diez (2007) como Doña Romina y, en 2022, se integró a ¿Tú crees?, serie derivada de aquella producción y protagonizada por Daniela Luján y Ricardo Margaleff. Ahí dio vida a Dora, la encargada de limpieza de Almacenes Patito.

María Alicia Delgado
En ¿Tú crees?, la actriz dio vida a Dora, encargada de limpieza de Almacenes Patito. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En mayo de 2025, TelevisaUnivision difundió una invitación de la propia actriz para ver una nueva temporada de la serie, muestra de que seguía vinculada a la pantalla pese a su edad.

En 2016 participó además en el episodio “Un buen día para amar” de La rosa de Guadalupe, como Doña Luisita.

La Abuelita Guadalupe, su voz en la saga animada de HuevoCartoon

Fuera de la pantalla en vivo, Delgado prestó su voz para el personaje de la Abuelita Guadalupe en la saga animada de comedia HuevoCartoon.

Participó en Un gallo con muchos huevos (2015), Un rescate de huevitos (2021) y Huevitos congelados (2022), tres producciones que ampliaron su alcance hacia públicos infantiles y familiares a través del doblaje.

Delgado prestó su voz para la Abuelita Guadalupe en la saga animada HuevoCartoon. (Captura de pantalla del tráiler oficial)
Delgado prestó su voz para la Abuelita Guadalupe en la saga animada HuevoCartoon. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Este trabajo se sumó a su versatilidad dentro del género cómico, que combinó con interpretaciones dramáticas en telenovelas como Querida enemiga (2008), donde dio vida a la Madre Trinidad, y Susana “Susy” en Amorcito corazón (2011-2012).

Sabor a ti, su último trabajo en televisión

El proyecto más reciente de Delgado es la telenovela Sabor a ti, producida por Lucero Suárez y que actualmente se encuentra en transmisión.

Sabor a ti, producida por Lucero Suárez, es el último proyecto televisivo de la actriz. (FOTO: CUARTOSCURO/EDGAR NEGRETE LIRA)
Sabor a ti, producida por Lucero Suárez, es el último proyecto televisivo de la actriz. (FOTO: CUARTOSCURO/EDGAR NEGRETE LIRA)

Esta participación se suma a la lista de producciones dramáticas en las que la actriz exploró registros fuera de la comedia, entre ellas Fugitivas, en busca de la libertad (2024) y Monteverde (2025).

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