Receta de tinga de jamaica: la opción ideal y llena de sabor para vegetarianos y dietas baja en calorías

La tinga de jamaica es una opción ideal para los vegetarianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tinga de jamaica transforma una flor de sabor ácido en un guiso jugoso, ligeramente picante y con una textura que recuerda a la carne deshebrada.

Es una receta vegetariana, ligera y perfecta para rellenar tortillas, tostadas o tacos.

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Esta preparación mexicana aprovecha la flor de Jamaica después de preparar agua fresca.

Con tomate, cebolla, zanahoria y chipotle, consigue un fondo ahumado y sabroso sin necesidad de carne.

Esta versión conserva todo el sabor de la tradicional tinga de pollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tinga de jamaica

La tinga de jamaica se prepara con la flor hidratada, escurrida y desmenuzada. La técnica principal consiste en saltearla con un sofrito de tomate, cebolla, zanahoria y chile chipotle hasta que absorba la salsa y adquiera una textura tierna.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

150 g de flor de Jamaica seca. 2 zanahorias. 4 tomates maduros. 1 cebolla mediana. 2 dientes de ajo. 1 chile chipotle en adobo. 2 cucharadas de salsa de adobo. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 hoja de laurel. 1 cucharadita de orégano seco. 1 pizca de comino molido. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. 750 ml de agua para hidratar la Jamaica.

Cómo hacer tinga de jamaica, paso a paso

Lava la flor de Jamaica bajo el grifo para retirar posibles impurezas. Pon 750 ml de agua en una olla. Añade la Jamaica y cuécela durante 10 minutos. Escurre la flor y reserva el agua para preparar una bebida. Deja que la Jamaica se temple. Exprime bien la flor con las manos o con una cuchara. Este paso evita que la tinga quede aguada. Pica la Jamaica en tiras finas, con una textura parecida a la carne deshebrada. Pela las zanahorias y rállalas. Pica la cebolla y los ajos. Tritura los tomates con el chipotle, la salsa de adobo, el orégano y el comino. Calienta el aceite en una sartén amplia. Sofríe la cebolla durante 4 minutos, hasta que quede transparente. Añade el ajo y la zanahoria. Cocina durante 3 minutos más. Incorpora el tomate triturado y la hoja de laurel. Cocina la salsa durante 8 minutos, hasta que reduzca. Agrega la Jamaica picada y mezcla bien con el sofrito. Cocina la tinga a fuego medio durante 5 minutos, para que la flor absorba la salsa. Remueve con frecuencia para evitar que se pegue, sobre todo durante los últimos minutos. Retira la hoja de laurel. Prueba y ajusta de sal y pimienta. Deja reposar la preparación durante 5 minutos antes de servir. La textura mejora y los sabores quedan más integrados.

tinga jamaica (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como relleno para tacos, tortillas o tostadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar tortillas, tostadas ni guarniciones:

Calorías: aproximadamente 150 kcal.

Proteínas: 4 g.

Hidratos de carbono: 25 g.

Grasas: 5 g.

Fibra: 7 g.

Azúcares: 10 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la tinga en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 o 4 días.

También puedes congelarla durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala después en una sartén a fuego medio.

Si la preparación queda seca al recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de agua o de caldo de verduras.