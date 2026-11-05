Receta de tinga de jamaica: la opción ideal y llena de sabor para vegetarianos y dietas baja en calorías

La tinga de jamaica transforma una flor de sabor ácido en un guiso jugoso, ligeramente picante y con una textura que recuerda a la carne deshebrada.
Es una receta vegetariana, ligera y perfecta para rellenar tortillas, tostadas o tacos.
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Esta preparación mexicana aprovecha la flor de Jamaica después de preparar agua fresca.
Con tomate, cebolla, zanahoria y chipotle, consigue un fondo ahumado y sabroso sin necesidad de carne.
Receta de tinga de jamaica
La tinga de jamaica se prepara con la flor hidratada, escurrida y desmenuzada. La técnica principal consiste en saltearla con un sofrito de tomate, cebolla, zanahoria y chile chipotle hasta que absorba la salsa y adquiera una textura tierna.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 150 g de flor de Jamaica seca.
- 2 zanahorias.
- 4 tomates maduros.
- 1 cebolla mediana.
- 2 dientes de ajo.
- 1 chile chipotle en adobo.
- 2 cucharadas de salsa de adobo.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 hoja de laurel.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1 pizca de comino molido.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- 750 ml de agua para hidratar la Jamaica.
Cómo hacer tinga de jamaica, paso a paso
- Lava la flor de Jamaica bajo el grifo para retirar posibles impurezas.
- Pon 750 ml de agua en una olla. Añade la Jamaica y cuécela durante 10 minutos.
- Escurre la flor y reserva el agua para preparar una bebida. Deja que la Jamaica se temple.
- Exprime bien la flor con las manos o con una cuchara. Este paso evita que la tinga quede aguada.
- Pica la Jamaica en tiras finas, con una textura parecida a la carne deshebrada.
- Pela las zanahorias y rállalas. Pica la cebolla y los ajos.
- Tritura los tomates con el chipotle, la salsa de adobo, el orégano y el comino.
- Calienta el aceite en una sartén amplia. Sofríe la cebolla durante 4 minutos, hasta que quede transparente.
- Añade el ajo y la zanahoria. Cocina durante 3 minutos más.
- Incorpora el tomate triturado y la hoja de laurel. Cocina la salsa durante 8 minutos, hasta que reduzca.
- Agrega la Jamaica picada y mezcla bien con el sofrito.
- Cocina la tinga a fuego medio durante 5 minutos, para que la flor absorba la salsa.
- Remueve con frecuencia para evitar que se pegue, sobre todo durante los últimos minutos.
- Retira la hoja de laurel. Prueba y ajusta de sal y pimienta.
- Deja reposar la preparación durante 5 minutos antes de servir. La textura mejora y los sabores quedan más integrados.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como relleno para tacos, tortillas o tostadas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, sin contar tortillas, tostadas ni guarniciones:
- Calorías: aproximadamente 150 kcal.
- Proteínas: 4 g.
- Hidratos de carbono: 25 g.
- Grasas: 5 g.
- Fibra: 7 g.
- Azúcares: 10 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la tinga en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 o 4 días.
También puedes congelarla durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala después en una sartén a fuego medio.
Si la preparación queda seca al recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de agua o de caldo de verduras.
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