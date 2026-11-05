México

Receta de tinga de jamaica: la opción ideal y llena de sabor para vegetarianos y dietas baja en calorías

Esta versión vegetariana de los tradicional tinga de pollo es ligera y perfecta para rellenar tortillas, tostadas o tacos

tinga jamaica
La tinga de jamaica es una opción ideal para los vegetarianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La tinga de jamaica transforma una flor de sabor ácido en un guiso jugoso, ligeramente picante y con una textura que recuerda a la carne deshebrada.

Es una receta vegetariana, ligera y perfecta para rellenar tortillas, tostadas o tacos.

PUBLICIDAD

Esta preparación mexicana aprovecha la flor de Jamaica después de preparar agua fresca.

Con tomate, cebolla, zanahoria y chipotle, consigue un fondo ahumado y sabroso sin necesidad de carne.

tinga de jaimaica
Esta versión conserva todo el sabor de la tradicional tinga de pollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tinga de jamaica

La tinga de jamaica se prepara con la flor hidratada, escurrida y desmenuzada. La técnica principal consiste en saltearla con un sofrito de tomate, cebolla, zanahoria y chile chipotle hasta que absorba la salsa y adquiera una textura tierna.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos.
  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  1. 150 g de flor de Jamaica seca.
  2. 2 zanahorias.
  3. 4 tomates maduros.
  4. 1 cebolla mediana.
  5. 2 dientes de ajo.
  6. 1 chile chipotle en adobo.
  7. 2 cucharadas de salsa de adobo.
  8. 2 cucharadas de aceite de oliva.
  9. 1 hoja de laurel.
  10. 1 cucharadita de orégano seco.
  11. 1 pizca de comino molido.
  12. Sal al gusto.
  13. Pimienta negra al gusto.
  14. 750 ml de agua para hidratar la Jamaica.

Cómo hacer tinga de jamaica, paso a paso

  1. Lava la flor de Jamaica bajo el grifo para retirar posibles impurezas.
  2. Pon 750 ml de agua en una olla. Añade la Jamaica y cuécela durante 10 minutos.
  3. Escurre la flor y reserva el agua para preparar una bebida. Deja que la Jamaica se temple.
  4. Exprime bien la flor con las manos o con una cuchara. Este paso evita que la tinga quede aguada.
  5. Pica la Jamaica en tiras finas, con una textura parecida a la carne deshebrada.
  6. Pela las zanahorias y rállalas. Pica la cebolla y los ajos.
  7. Tritura los tomates con el chipotle, la salsa de adobo, el orégano y el comino.
  8. Calienta el aceite en una sartén amplia. Sofríe la cebolla durante 4 minutos, hasta que quede transparente.
  9. Añade el ajo y la zanahoria. Cocina durante 3 minutos más.
  10. Incorpora el tomate triturado y la hoja de laurel. Cocina la salsa durante 8 minutos, hasta que reduzca.
  11. Agrega la Jamaica picada y mezcla bien con el sofrito.
  12. Cocina la tinga a fuego medio durante 5 minutos, para que la flor absorba la salsa.
  13. Remueve con frecuencia para evitar que se pegue, sobre todo durante los últimos minutos.
  14. Retira la hoja de laurel. Prueba y ajusta de sal y pimienta.
  15. Deja reposar la preparación durante 5 minutos antes de servir. La textura mejora y los sabores quedan más integrados.
tinga jamaica
tinga jamaica (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como relleno para tacos, tortillas o tostadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar tortillas, tostadas ni guarniciones:

  • Calorías: aproximadamente 150 kcal.
  • Proteínas: 4 g.
  • Hidratos de carbono: 25 g.
  • Grasas: 5 g.
  • Fibra: 7 g.
  • Azúcares: 10 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la tinga en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 o 4 días.

También puedes congelarla durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala después en una sartén a fuego medio.

Si la preparación queda seca al recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de agua o de caldo de verduras.

Temas Relacionados

cocina mexicanacomida vegetarianatingajamaicamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El Lic”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Sigue las noticias más destacadas sobre seguridad y narcotráfico en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El Lic”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

La UNAM se pronuncia por accidente de estudiante en la FES Aragón

Las autoridades escolares activaron los protocolos correspondientes para atender la emergencia, también se brindó atención psicológica a los involucrados

La UNAM se pronuncia por accidente de estudiante en la FES Aragón

En 6 meses pasamos de dónde está Rocha Moya a dónde está Taddei: “machuchones” de la 4T no caen pese a señalamientos

Los escándalos de los políticos impulsados por Morena generan presión sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

En 6 meses pasamos de dónde está Rocha Moya a dónde está Taddei: “machuchones” de la 4T no caen pese a señalamientos

Progol de Media Semana: resultados ganadores del jueves 5 de noviembre

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados del sorteo Progol de Media Semana y reveló la lista de los ganadores

Progol de Media Semana: resultados ganadores del jueves 5 de noviembre

Diputados critican a titular de la CFE por los apagones e interrupciones de energía en el país

Emilia Calleja tuvo que afrontar señalamientos por el funcionamiento de la empresa eléctrica

Diputados critican a titular de la CFE por los apagones e interrupciones de energía en el país
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién era Edgar Aarón Vázquez, alias “El General”, el protector de Ryan Wedding sancionado por la OFAC y abatido en México

Quién era Edgar Aarón Vázquez, alias “El General”, el protector de Ryan Wedding sancionado por la OFAC y abatido en México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El Lic”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding

Cae “Doble TT” por el asesinato del dueño del Foxies Sport Bar en Puebla

“Z-40” y “Z-42″ tendrán juicio en EEUU hasta 2028: así será el proceso contra los exlíderes de Los Zetas

ENTRETENIMIENTO

Habrá concierto de ánime gratis en el Centro Histórico de la CDMX: cuándo y dónde será

Habrá concierto de ánime gratis en el Centro Histórico de la CDMX: cuándo y dónde será

El conmovedor mensaje de Mariana Ochoa a Luis Ernesto Franco por la pérdida de su hija Leila

Olga Sana confirma que recibirá quimioterapia tras someterse a una mastectomía: “La aventura continúa”

Mónica Castañeda sufre nueva pérdida familiar: muere su hermano a cinco meses del deceso de su hermana Norma

Feria del Pulque en Atizapán 2026: habrá curados, comida, artesanías y música con entrada libre

DEPORTES

Antonio Carlos Santos acusa a Miguel Zelada de estafar a exfutbolistas: “Un ídolo que cambió a ser un bandido”

Antonio Carlos Santos acusa a Miguel Zelada de estafar a exfutbolistas: “Un ídolo que cambió a ser un bandido”

Canelo Álvarez presume sus títulos mundiales tras despojar a Christian Mbilli en Arabia Saudita

Copa Oro 2027: así es el nuevo formato de Concacaf y en el que México buscará clasificarse

David Benavidez explica por qué quiere ver la revancha entre Canelo y Crawford: “Es la única otra pelea que quiero ver”

Así funcionará la nueva app de la Liga Mexicana de Beisbol con la que podrás pedir comida sin salir de tu asiento cuando acudas al estadio