México

Ariadna Montiel desmiente video de supuesto encuentro privado con Ernestina Godoy

La dirigente nacional de Morena cuestionó la difusión de imágenes sin verificar

Mujer con camisa rosa y bordados rojos, cabello recogido, sujeta un micrófono negro. El fondo marrón tiene texto borroso parcialmente legible
Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, interviene con micrófono en mano durante la Reunión Nacional de Organización de Morena. (Ariadna Montiel Reyes)
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Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, rechazó ser la mujer que aparece en un video difundido en redes sociales sobre una supuesta reunión privada con Ernestina Godoy, fiscal general de la República.

La dirigente calificó de falsa la versión y cuestionó la difusión de imágenes sin verificar la identidad de sus protagonistas.

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La polémica surgió después de que el economista Mario di Costanzo compartiera una grabación en X y sugiriera que ambas funcionarias habían sostenido un encuentro en un restaurante de lujo, presuntamente relacionado con señalamientos sobre contratos adjudicados durante la gestión de Montiel en la Secretaría del Bienestar.

Varias personas sentadas alrededor de una mesa con platos y menús en el patio interior de un restaurante
La dirigente calificó de falsa la versión y cuestionó la difusión de imágenes sin verificar la identidad de sus protagonistas. (X)

Ariadna Montiel niega reunión con Ernestina Godoy

Di Costanzo acompañó el video con un mensaje en el que puso en duda la independencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y cuestionó el supuesto acercamiento entre Godoy y la dirigente morenista.

“MIEDO O PRECAUCION ? ES O SE PARECE ? CAPTAN A ARIADNA MONTIEL COMIENDO CON ERNESTINA GODOY”, escribió el economista, antes de plantear si la presunta reunión estaba relacionada con contratos a sobreprecio.

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Montiel respondió directamente a la publicación y negó cualquier participación en el encuentro mostrado en la grabación.

“Agradezco que me confundan con alguien tan joven, pero la persona del video no soy yo. La calumnia no se convierte en verdad por publicarla. Insisto: antes de publicar, verifiquen”.

La respuesta de la presidenta de Morena desató una nueva controversia sobre la circulación de contenido que le atribuye reuniones con personajes políticos y presuntos integrantes de organizaciones criminales, sin que se haya acreditado su presencia en esas imágenes.

Captura de pantalla de la red social X con mensajes de texto, una tabla, una fotografía pequeña y una franja roja que contiene la palabra falso
Una publicación de Ariadna Montiel en la red social X desmiente una presunta reunión con Ernestina Godoy. (X: Ariadna Montiel)

Ariadna Montiel también desmintió fotografías de supuesto encuentro con líder criminal

Semanas antes, Montiel había rechazado aparecer en fotografías difundidas en redes sociales que presuntamente documentaban una reunión con un líder criminal.

Algunas publicaciones utilizaron indebidamente la identidad gráfica de EL UNIVERSAL para atribuir al periódico la difusión del material.

El diario negó haber publicado esas fotografías y advirtió que desconocía su procedencia.

“En diversas redes sociales han circulado fotografías atribuidas a EL UNIVERSAL, algunas incluso con una marca de agua, sin embargo EL UNIVERSAL no ha publicado tales imágenes, y por tanto desconoce el origen de las mismas”, aclaró el medio.

También señaló que las imágenes no permitían identificar correctamente a las personas retratadas y anunció que denunciaría la suplantación ante X y Meta.

Montiel retomó el posicionamiento del periódico y escribió: “@El_Universal_Mx se deslinda de las supuestas fotografías que circulan en redes sobre mi persona. Frente a la calumnia, es importante verificar antes de compartir”.

Ariadna Montiel llevará a los tribunales a Maru Campos

La difusión del video ocurre en medio de la confrontación política entre Montiel y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien señaló a la dirigente morenista por supuestos vínculos con organizaciones criminales que operan en la región serrana de la entidad.

Montiel rechazó las acusaciones, exigió pruebas y anunció el pasado 27 de octubre que emprendería acciones legales contra la mandataria panista por presunta violencia política de género, daño moral y calumnias.

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La presidenta nacional de Morena también cuestionó que Campos utilice su cargo para intervenir en la disputa electoral rumbo a 2027, al considerar que algunas de sus declaraciones podrían constituir actos anticipados de campaña.

Asimismo, anunció el respaldo de Morena a las acciones electorales promovidas por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, contra la gobernadora, a quien acusa de favorecer al PAN.

Hasta ahora, ni el video atribuido a su supuesto encuentro con Godoy ni las fotografías que la vinculan con un presunto líder criminal acreditan las reuniones señaladas.

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