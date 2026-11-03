Experimentan con nanopartículas de plata para tratar el cáncer en perros y gatos: ella es Ody, la primera canina en probarlo

Investigadores del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, junto con otras instituciones académicas, estudian el uso de nanopartículas de plata selectivas para tratar el cáncer en animales. Video: UNAM

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El Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), prepara nuevos avances en el tratamiento del cáncer en perros y gatos mediante el uso de nanopartículas de plata para combatir las células dañinas de manera focalizada. Ody, una canina mestiza de 14 años de edad, fue la primera en probarlo y presentar avances favorables.

Los investigadores, en compañía de las universidades autónomas de Baja California y de Guadalajara, desarrollaron Argovit, una formulación a base de nanopartículas de plata que no presentan toxicidad ni efectos secundarios.

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Nina Bogdanchikova, investigadora del CNyN de la UNAM y responsable de la Red Internacional de Bionanotecnología con Impacto en Biomedicina, Alimentación y Bioseguridad, detalló que esta formulación es hasta 200 veces más efectiva contra las neoplasias en comparación con otros tratamientos.

A diferencia de la quimioterapia tradicional, que ataca células sanas y dañadas por igual, Argovit identifica y actúa sobre aquellas que son cancerígenas sin afectar el tejido circundante. Por eso, los pacientes no pierden pelo ni presentan daño en otros órganos, explicó Bogdanchikova.

Ody recibe su tratamiento en una clínica en Baja California. Foto: UNAM

El punto de partida del desarrollo fue técnico: la mayoría de las nanopartículas, al alcanzar dimensiones menores a los 100 nanómetros, son tóxicas y no pueden aplicarse con seguridad. El equipo de investigadores logró resolver ese obstáculo al crear la primera formulación no tóxica de su tipo.

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La UNAM informó que las nanopartículas de plata tienen potencial médico demostrado contra virus, bacterias, hongos, cáncer y diabetes. por lo que Argovit es, hasta ahora, la única presentación que puede aplicarse de forma segura en organismos vivos.

La perrita Ody: de un pronóstico de dos meses a recuperar movilidad

Ody, una perrita mestiza de 14 años de edad, fue diagnosticada con una neoplasia en el hueso de su escápula (ubicado en su hombro) hace año y medio. Los veterinarios le dijeron a su dueño, Eduardo, que se trataba de un tipo de cáncer muy agresivo y que debían amputar.

Foto: UNAM

El dueño de Ody le dio seguimiento a su enfermedad, pero en pocos meses los veterinarios observaron metástasis en sus pulmones, por lo que el calcularon uno o dos meses de vida ante la gravedad.

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Sin embargo, un día su dueño observó una nota sobre el estudio experimental con nanopartículas de plata para tratar el cáncer que se haría en la clínica donde atendía a Ody, lo que motivó su participación para los primeros experimentos.

Aunque en un primer momento le dieron que Ody no podría ser candidata, tomaron el riesgo e inició en abril de 2026 el tratamiento experimental con la dosis más baja de Argovit, administrada cada 24 horas. Cuatro meses después, en agosto, los estudios y radiografías mostraron mejorías en su calidad de vida y en el avance de la enfermedad, pero la metástasis se conserva.

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“No estamos eliminando el cáncer, lo que sí es que mejoró la calidad de vida y la progresión de la enfermedad a un punto metastásico”, dijo la médica veterinaria Norma Elvira Díaz Ramos, quien atiende en la veterinaria Peña Jasso y participa en el protocolo.

Foto: UNAM

Ody recuperó parte de su movilidad y retomó sus caminatas. Eduardo describió el resultado como algo que no esperaba: “Ya salimos a caminar de nuevo, está más activa. Le daban sólo dos meses de vida y nosotros estamos muy agradecidos porque la tenemos todavía. Es increíble lo que hace la ciencia”.

El protocolo tiene tres etapas; la segunda incluirá humanos

La UNAM informó que la primera etapa del estudio busca determinar en qué tipos de cáncer y en qué etapas es más efectivo el medicamento. También define el tipo de aplicación de la formulación y mantiene observación continua mediante radiografías, análisis de sangre y escaneos.

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Foto: UNAM

Actualmente cuentan con ocho pacientes —todos perros o gatos— que han mostrado avances. Los resultados son preliminares, pero Díaz Ramos señaló que hay “un antes y un después” que marca un precedente en la aplicación de la nanomedicina a estos pequeños con enfermedades.

El siguiente paso, detallaron, es ampliar la muestra de pacientes en distintas etapas para completar la primera de los tres pasos que contempla el tratamiento. Bogdanchikova advirtió que para llegar a los estudios en humanos se requiere más tiempo y financiamiento, aunque afirmó que Argovit “es un buen candidato en medicina aplicable”.