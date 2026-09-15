México

Gabinete de Seguridad de México se compromete a detener a responsables del feminicidio de Claudia Tacoronte

La ciudadana española cursaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Las autoridades coordinan la investigación con la Fiscalía de Morelos, instituciones estatales y el resto del Gabinete de Seguridad. REUTERS/Margarito Perez Retana
Las autoridades coordinan la investigación con la Fiscalía de Morelos, instituciones estatales y el resto del Gabinete de Seguridad. REUTERS/Margarito Perez Retana
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El Gabinete de Seguridad de México informó este 14 de septiembre el feminicidio de Claudia Tacoronte, ciudadana española y estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La SSPC, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, realiza investigaciones para identificar, ubicar y detener a los responsables, según un mensaje publicado por el organismo. Las autoridades trabajan en coordinación con la Fiscalía de Morelos, las instituciones estatales y el resto del Gabinete de Seguridad.

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El gobierno mantiene comunicación con la SRE y expresó sus condolencias a la familia, los seres queridos y la comunidad universitaria de Tacoronte. “Vamos a detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. La muerte de Claudia no quedará impune, señaló.

Fiscalía de Morelos investiga como feminicidio el asesinato de la estudiante española en Cuautla

La joven Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y en intercambio en la UAEM, murió tras una agresión con arma blanca afuera de la Casa de la Cultura. (Archivo Infobae)
La joven Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y en intercambio en la UAEM, murió tras una agresión con arma blanca afuera de la Casa de la Cultura. (Archivo Infobae)

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en la UAEM, fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos; la Fiscalía General del Estado investiga el crimen como feminicidio y busca identificar al hombre que la atacó cuando se dirigía a dormir.

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Estudiantes y maestros del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM rindieron homenaje a la joven este lunes 14 de septiembre en Cuernavaca. La comunidad universitaria organizó un pase de lista, guardó un minuto de silencio y colocó veladoras y fotografías para despedir a su compañera.

La Universidad de Granada, donde Tacoronte cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil, también realizó un acto a las 11:00 horas en las puertas de sus centros de trabajo. La comunidad guardó un minuto de silencio y expresó condolencias a los familiares, compañeros y personas cercanas a la estudiante.

Fiscal de Morelos afirma que el levantamiento se realiza con protocolo por muerte violenta de mujer

El fiscal Blumenkron Escobar señaló que la institución intervino desde el primer momento bajo lineamientos para estos casos y aseguró que no se descarta ninguna línea. Foto: Fiscalía Morelos
El fiscal Blumenkron Escobar señaló que la institución intervino desde el primer momento bajo lineamientos para estos casos y aseguró que no se descarta ninguna línea. Foto: Fiscalía Morelos

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal de Morelos, afirmó que la institución intervino desde el inicio bajo los protocolos para muertes violentas de mujeres.

Las autoridades solicitaron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de citar a varios testigos para recabar información que permita localizar al responsable. El fiscal sostuvo que no se descarta ninguna línea de investigación.

El cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, se reunió este 14 de septiembre con Blumenkron Escobar y la gobernadora Margarita González Saravia para hablar sobre la entrega y repatriación del cuerpo, así como de los avances de las indagatorias. Un familiar de Claudia viajará a México para recibir sus restos y llevarlos a España.

Autoridades de Morelos solicitaron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas y citaron a testigos para localizar al responsable del asesinato en Cuautla. REUTERS/Margarito Perez Retana
Autoridades de Morelos solicitaron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas y citaron a testigos para localizar al responsable del asesinato en Cuautla. REUTERS/Margarito Perez Retana

La agresión ocurrió afuera de la Casa de la Cultura de Cuautla, sede de la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C. El encuentro se desarrolló del 12 al 14 de septiembre.

Tacoronte se hospedaba en el recinto junto con otros asistentes, quienes podían pernoctar desde la noche del viernes 11 de septiembre debido a la construcción del primer temazcal del municipio. La estudiante caminaba hacia el lugar donde dormiría después de participar en las actividades de la feria.

Vecinos señalaron que un sujeto chaparro y con una mochila se acercó a ella y la hirió varias veces con un cuchillo. Tras el ataque, la joven entró a la Casa de la Cultura para pedir ayuda, pero murió minutos después.

El caso habría ocurrido durante un presunto asalto, de acuerdo con los reportes iniciales. La Fiscalía de Morelos mantiene la búsqueda para localizar e identificar al agresor.

Compañeros de la UAEM exigieron justicia por Claudia Tacoronte

Compañeros de la UAEM exigieron justicia y pidieron una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género por el asesinato de Claudia Tacoronte. EFE/Tony Rivera
Compañeros de la UAEM exigieron justicia y pidieron una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género por el asesinato de Claudia Tacoronte. EFE/Tony Rivera

Claudia Tacoronte había llegado a México semanas antes mediante un programa de intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Llevaba cerca de un mes en Cuernavaca y ya había formado amistades entre la comunidad universitaria.

Pamela Martínez, estudiante de la licenciatura en Docencia, expresó durante el homenaje el dolor y la exigencia de justicia de sus compañeros: “Además de la tristeza, hoy también sentimos indignación, porque ninguna familia debería despedir a una hija, ninguna amistad debería perder a una compañera y ningún estudiante debería ver truncados sus sueños por la violencia”.

Juan Rodrigo Velázquez Ángel, director del Instituto de Ciencias de la Educación, pidió solidaridad con la familia de la joven y el esclarecimiento del asesinato. La UAEM solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género.

La UAEM y la Universidad de Granada condenaron el homicidio de la alumna durante su estancia en México. Ambas instituciones informaron que mantenían comunicación con las autoridades consulares y manifestaron apoyo a familiares, amistades y compañeros.

El Instituto Tlahuilli A.C. describió a Claudia como una joven interesada en aprender, convivir y formar parte de una comunidad dedicada a los saberes sobre plantas medicinales, salud y cuidado colectivo.

Antes de ingresar a la Universidad de Granada, estudió el bachillerato en el Instituto Nelson Mandela de Tafira y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En sus redes sociales compartía imágenes de excursiones en la montaña, visitas a playas, sus mascotas y encuentros con familiares y amistades.

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