De Jalisco a Oaxaca: Marina golpea liderazgos del CJNG, Los Salazar y Cártel de Guasave en solo dos semanas

La Marina desplegó operaciones de inteligencia y seguridad en cinco estados entre el 14 y el 28 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Marina (Semar) golpeó en dos semanas distintas estructuras de mando de organizaciones criminales en cinco estados del país, mediante operaciones de Inteligencia Naval y coordinación con otras instituciones de seguridad que derivaron en la detención o muerte de cinco objetivos prioritarios.

Entre el 14 y el 28 de octubre, las acciones se concentraron en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, donde fueron afectados presuntos liderazgos regionales, mandos operativos y responsables de logística de grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Salazar y el Cártel de Guasave.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Marina, el seguimiento y análisis de inteligencia permitió identificar y ubicar a los objetivos para posteriormente orientar las operaciones de las instituciones de seguridad.

Golpes al CJNG en Jalisco, Colima y Oaxaca

El primer golpe ocurrió el 14 de octubre en Jalisco, con la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como líder de Los Cromo, una organización afín al CJNG.

Según las autoridades, este grupo mantiene influencia en municipios del Istmo de Tehuantepec, una región estratégica por su relación con el Corredor Interoceánico, por lo que la captura de su presunto dirigente afectó uno de los niveles de mando de esa estructura.

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Las acciones de la Marina alcanzaron a presuntos mandos regionales y operadores vinculados con distintos grupos criminales. EFE/Carlos López

Ocho días después, el 22 de octubre, elementos navales detuvieron en Colima a Leopoldo David “N”, alias “T-20” o “Cabo 20”, identificado como presunto coordinador operativo y logístico de una célula vinculada con el CJNG.

La organización tendría presencia tanto en Colima como en Jalisco, por lo que su captura representó un golpe a las capacidades de coordinación de la célula en ambos estados.

La tercera acción relacionada con el CJNG ocurrió el 28 de octubre en Oaxaca, donde fue detenido Carlos César “N”, alias “Semáforo”, señalado como presunto jefe regional de una zona conurbada de Veracruz y vinculado con ese grupo criminal.

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Durante la misma operación fue detenida otra persona, aunque la información proporcionada por la Marina no especificó su identidad ni función dentro de la estructura.

También alcanzaron a Los Salazar y al Cártel de Guasave

En Sonora, el 23 de octubre, una operación tuvo como resultado la muerte de Francisco Manuel “N”, alias “El Many” o “El Meny Carranza”, señalado como líder de Los Cazadores, grupo afín a Los Salazar.

Cinco golpes de la Marina contra el crimen organizado Operaciones del 14 al 28 de octubre de 2026 en cinco estados Todos CJNG Los Salazar Cártel de Guasave Las autoridades identifican a los señalados con la letra "N" conforme al protocolo oficial, al tratarse de personas detenidas o fallecidas cuya identidad está sujeta a confirmación judicial o pericial.

La Marina informó que el individuo falleció durante una agresión armada contra personal naval. El caso representa un golpe a uno de los grupos que operan en el noroeste del país y que mantienen vínculos con Los Salazar.

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Tres días después, el 26 de octubre, otra operación tuvo lugar en Sinaloa, donde fallecieron dos personas. Una de ellas fue identificada preliminarmente como Jesús “N”, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Guasave.

La segunda persona fue identificada como Cesáreo “N”, alias “Profe”.

Con estas acciones, la Marina aseguró haber afectado diferentes niveles de las estructuras criminales, desde dirigentes regionales hasta operadores encargados de la coordinación y logística.

Los resultados abarcaron organizaciones y células con presencia en distintas zonas del país, desde el noroeste y occidente hasta el Istmo de Tehuantepec, una región considerada estratégica por su actividad económica y conectividad.

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Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)

La dependencia sostuvo que el despliegue de Inteligencia Naval permitió convertir información obtenida durante labores de seguimiento en operaciones dirigidas contra objetivos prioritarios.

El impacto, según la Marina, consiste en limitar la capacidad de operación y coordinación de los grupos criminales, al afectar a personas señaladas como responsables de dirigir o articular sus actividades delictivas.