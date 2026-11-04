México

Migración, Seguridad y T-MEC: Qué cambia para México tras el triunfo demócrata en el Congreso de EEUU

El internacionalista José Joel Peña Llanes señala que el nuevo balance de fuerzas en Washington daría más contrapesos a Donald Trump, aunque las prioridades hacia el país seguirían intactas

El cambio en el equilibrio legislativo introduce contrapesos a Donald Trump y posibles vías de diálogo, aunque expertos advierten que las exigencias en materia migratoria, de seguridad y comercial permanecerán invariables. REUTERS/Carlos Barria
El cambio en el equilibrio legislativo introduce contrapesos a Donald Trump y posibles vías de diálogo, aunque expertos advierten que las exigencias en materia migratoria, de seguridad y comercial permanecerán invariables. REUTERS/Carlos Barria
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La mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos modifica el equilibrio de poder, pero no las prioridades de Washington hacia México. Así lo plantea el doctor José Joel Peña Llanes, internacionalista y profesor universitario, quien sostiene en entrevista con Infobae México que no se debe esperar un cambio inmediato en la política hacia el país.

Más contrapesos para Trump, pero con facultades intactas

(Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP)
(Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP)

De acuerdo con el especialista, lo que cambia tras las elecciones intermedias es el balance de fuerzas. Con un Congreso de mayoría demócrata, habrá mayores contrapesos a las decisiones del presidente Donald Trump y, quizás, nuevos canales de interlocución para México.

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Sin embargo, Peña Llanes subraya que las principales preocupaciones estadounidenses trascienden partidos y gobiernos:

  • Migración irregular
  • Narcotráfico y presencia de cárteles en territorio estadounidense
  • Seguridad fronteriza

Además, Trump conservará facultades presidenciales muy importantes, en especial en estos temas.

¿Influye el Congreso si México negocia con el Ejecutivo?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que México negocia con el gobierno federal estadounidense y no con el Congreso. El académico reconoce que las negociaciones bilaterales se llevan a cabo principalmente entre los poderes ejecutivos.

No obstante, recuerda que el Congreso de su país tiene atribuciones relevantes en materia comercial, presupuestaria y legislativa, además de la capacidad de supervisar al gobierno federal. Por ello, afirma, las mayorías legislativas pueden influir en las condiciones y los alcances de esas negociaciones.

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Fentanilo, armas y soberanía: temas que seguirán en la agenda

Los asuntos más sensibles entre México y Estados Unidos no dependen de quién ocupe el Ejecutivo o el Legislativo; responden a presiones estructurales que ninguna administración puede ignorar sin costo político y diplomático. Crédito: DEA
Los asuntos más sensibles entre México y Estados Unidos no dependen de quién ocupe el Ejecutivo o el Legislativo; responden a presiones estructurales que ninguna administración puede ignorar sin costo político y diplomático. Crédito: DEA

Para el internacionalista, los asuntos más sensibles de la relación bilateral seguirán ocupando un lugar prioritario, pues representan una preocupación generalizada que va más allá de cualquier cambio en el Legislativo o el Ejecutivo.

Explica que el Congreso puede:

  • Impulsar legislación
  • Solicitar investigaciones
  • Exigir mayores resultados en el combate al narcotráfico y al tráfico de fentanilo

Esto implicaría que el gobierno mexicano mantenga una comunicación directa y no cierre las posibilidades de cooperación, algo que el especialista identifica como el principal desafío.

¿Gana o pierde México poder de negociación?

Más allá del reequilibrio de fuerzas en Washington, el horizonte más exigente para la relación bilateral se perfila en la próxima evaluación del tratado comercial, donde las cadenas productivas y la inversión estarán en el centro del debate
Más allá del reequilibrio de fuerzas en Washington, el horizonte más exigente para la relación bilateral se perfila en la próxima evaluación del tratado comercial, donde las cadenas productivas y la inversión estarán en el centro del debate

Peña Llanes considera muy prematuro determinar si los resultados fortalecerán o debilitarán la posición de México. Sheinbaum también ha dicho que es “muy temprano” para saberlo.

El académico advierte que las exigencias de Estados Unidos se mantendrían o incluso aumentarían si el gobierno mexicano adopta una actitud pasiva.

En materia comercial, señala que existen preocupaciones compartidas entre demócratas y republicanos, como quedó de manifiesto en el proceso de revisión del T-MEC. Por ello, plantea que el gobierno mexicano debe ser “muy claro y preciso” al explicar los beneficios compartidos de mantener el tratado en sus términos actuales.

¿Puede el Congreso frenar los aranceles de Trump?

La Constitución federal otorga al Legislativo atribuciones sobre el comercio exterior, pero décadas de delegación al Ejecutivo reducen en la práctica el margen de acción disponible para frenar las medidas comerciales del presidente. REUTERS/Carlos Barría
La Constitución federal otorga al Legislativo atribuciones sobre el comercio exterior, pero décadas de delegación al Ejecutivo reducen en la práctica el margen de acción disponible para frenar las medidas comerciales del presidente. REUTERS/Carlos Barría

Según el especialista, sí tiene facultades para hacerlo, ya que la Constitución estadounidense le otorga atribuciones para regular el comercio exterior y establecer aranceles.

Sin embargo, en la práctica ha existido una inercia de delegar esas facultades al Ejecutivo federal. Una mayoría demócrata podría impulsar modificaciones legales para limitarlas, pero, precisó, no puede eliminar de forma automática todas las medidas arancelarias de Trump.

Qué vigilar rumbo a 2027 y 2028

De cara a los próximos años, Peña Llanes identifica como prioridad inmediata la revisión anual del T-MEC en 2027, en particular:

  • Las exigencias comerciales de Estados Unidos
  • Sus repercusiones sobre la inversión y las cadenas productivas
  • Las decisiones en materia de migración, seguridad y cooperación fronteriza contra el narcotráfico

Pese a ello, recordó que la relación económica y política bilateral trasciende los periodos presidenciales y los cambios legislativos, lo que incluye las elecciones presidenciales estadounidenses de 2028.

La conclusión del experto

Al resumir en una frase lo que conviene a México, el internacionalista afirmó que el país debe aprovechar este cambio para ampliar sus espacios de negociación, sin olvidar que las diferencias comerciales, migratorias y de seguridad persistirán, sin importar qué partido controle el Congreso o, eventualmente, la Casa Blanca.

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